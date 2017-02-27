Додано: Нед 31 жов, 2021 07:06

juristkostya написав: Государство защищает право жить в санитарно-безопасной среде, тут все в порядке. Государство защищает право жить в санитарно-безопасной среде, тут все в порядке.

Долярчику не раз рассказали на соседней ветке, но никак не дойдет, что никто его не лишал права работать. Он вполне может продолжать работать из дома, может на асфальтоукладчике, может в поле пасти коз. Но если он хочет работать с людьми, то тут есть некоторые требования. Сам факт этих требований не нов. Повара, учителя и наверное некоторые другие категории уже давно проходят медосмотры , без которых их не пускают на рабочее место. Ряд эпидем.неблагополучных африканских стран для работы у себя требуют список прививок . Нынешняя эпидем.ситуация в Украине тоже сложная, потому есть такое требование.Если долярчику мешает воспринимать информацию 9 классов образования, мы же ему тут не дадим за час недостающие годы в аудитории за партой.