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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8436843784388439>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 148
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
37
26,50-27,00
36%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:15

:arrow: !
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 31 жов, 2021 08:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:26

  zРадио написав:Но как, черт возьми, к этому уже смог присоседиться ... ???

А по инфляции, которая раскручивается именно с марта 2020 года и которая может поддерживаться продолжительное время, Вы уже ничего сказать не желаете?
Например, насколько долго и на каких уровнях будет оставаться инфляция?
И для чего повышать номинальные процентные ставки, если опережающая инфляция будет все-равно снижать реальные ставки, и даже ниже нуля?
Наконец, ранее Вы возмущались нетактичным поведением по отношению к Вам, а сейчас ознакомились с лекцией о юридической гигиене в социальных сетях и что-то изменилось?
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pr ... s/1195311/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:32

Igneus

Об инфляции я здесь говорил не далее как вчера, и только приветствую эти дискуссии.

Вы ведь поняли, к чему относилось мое замечание - зачем эта напускная оскорбленность?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 00:17

  zРадио написав:Igneus

Об инфляции я здесь говорил не далее как вчера, и только приветствую эти дискуссии.

Вы ведь поняли, к чему относилось мое замечание - зачем эта напускная оскорбленность?

Вы говорили полгода назад, что инфляция угаснет очень быстро, она она не угасает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 00:43

  Zebra написав:
  zРадио написав:Igneus

Об инфляции я здесь говорил не далее как вчера, и только приветствую эти дискуссии.

Вы ведь поняли, к чему относилось мое замечание - зачем эта напускная оскорбленность?

Вы говорили полгода назад, что инфляция угаснет очень быстро, она она не угасает.


Я говорил, что она угаснет с началом тейперинга ФРС, которого стоит ждать осенью 2021-го, либо зимой 2022-го. И мнение свое не поменял.

Кстати, аналитики НБУ, судя по последнему инфляционному отчету, такие ожидания разделяют и прогнозируют существенное падение ценового давления во 2-м кв. 2022-гоЗображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 01:38

  Успіх написав:Тому, що не вірив, що на конституційні права людини нас.ра.ють!

Государство защищает право жить в санитарно-безопасной среде, тут все в порядке.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 07:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:Государство защищает право жить в санитарно-безопасной среде, тут все в порядке.

Долярчику не раз рассказали на соседней ветке, но никак не дойдет, что никто его не лишал права работать. Он вполне может продолжать работать из дома, может на асфальтоукладчике, может в поле пасти коз. Но если он хочет работать с людьми, то тут есть некоторые требования. Сам факт этих требований не нов. Повара, учителя и наверное некоторые другие категории уже давно проходят медосмотры , без которых их не пускают на рабочее место. Ряд эпидем.неблагополучных африканских стран для работы у себя требуют список прививок . Нынешняя эпидем.ситуация в Украине тоже сложная, потому есть такое требование.

Если долярчику мешает воспринимать информацию 9 классов образования, мы же ему тут не дадим за час недостающие годы в аудитории за партой.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:23

А рішення проблеми було ж так близько і просто))

  Hotab написав:Но если он хочет работать с людьми, то тут есть некоторые требования

Ок, тоді ці вимоги було ЧІТКО затвердити і ВИДАТИ ЗАКОН :!: хоч за 1 місяць до цього, щоб люди могли РЕАЛЬНО встигнути двічі вакцинуватись!
Я вже писав, що 90% моїх знайомих думали, що СПОКІЙНО можна буде працювати з однією дозою, відповідно цю дозу можна вколоти в будь-який момент і зразу приступити до роботи!
Це ж не тільки про мене мова і про моїх 9ть класів :mrgreen: - це мова про багатьох людей, серед яких є більшість з Вищою освітою!!!
Але ж вам всім це ніпрощо не говорить - ви всі далі будете переходити виключно на мене/мою особистість! :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:30

  Успіх написав:
  Hotab написав:Но если он хочет работать с людьми, то тут есть некоторые требования

Ок, тоді ці вимоги було ЧІТКО затвердити і ВИДАТИ ЗАКОН :!: хоч за 1 місяць до цього, щоб люди могли РЕАЛЬНО встигнути двічі вакцинуватись!
Я вже писав, що 90% моїх знайомих думали, що СПОКІЙНО можна буде працювати з однією дозою, відповідно цю дозу можна вколоти в будь-який момент і зразу приступити до роботи!
Це ж не тільки про мене мова і про моїх 9ть класів :mrgreen: - це мова про багатьох людей, серед яких є більшість з Вищою освітою!!!
Але ж вам всім це ніпрощо не говорить - ви всі далі будете переходити виключно на мене/мою особистість! :wink:

продолжим даже уже не оффтоп, а флуд :mrgreen:
надо гордится, что столько форумчан переходят на Вашу личность. как там в пиаре - неважно положительный или негативный повод - главное внимание.

а 90% Ваших знакомых думали проскочить между капельками - назовем это национальной чертой (или хитро.опостью) :mrgreen:
в развитом обществе, которое мы так хотим построить, это не работает
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Я вже писав, що 90% моїх знайомих думали, що СПОКІЙНО можна буде працювати

И не зря думали. Бляхерам 100500 раз ведь переносили пориво. Но когда вопрос жизни и смерти, у власти вдруг оформились яйки и предварительные ласки закончились.
Hotab
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