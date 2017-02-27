Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 жов, 2021 08:56
Вітання форумчанам з Всесвітнім днем заощаджень (World Savings Day)
Всім назощаджувати всяких валют, металів, бетону, крипти.
При цьому зберегти нерви і здоров'я.
Ой+
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Додано: Нед 31 жов, 2021 09:24
Ой+ написав:
Вітання форумчанам з
Всесвітнім днем заощаджень
(World Savings Day)
Всім назощаджувати всяких валют, металів, бетону, крипти.
При цьому зберегти нерви і здоров'я.
Заощадженням, завдячюючи діям ЦБанків, тепер настала велика торба ((((
Так, що це таке світо, зі "сльозами на очах"...
change_pm
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Додано: Нед 31 жов, 2021 10:29
Одесский Интертелеком (мобильный CDMA) интернет и телефония усёёё.
с понедельника с 01.11.2021 мобильного интернета не будет от них по всей Украине, кроме одесской области. модем, купленый мною за 1000 грн в 2015 году можно выкинуть за ненадобностью. Бессовестная кантора этот Интертелеком была. Ещё на последок на 60 грн меня наколола
Yuri_61
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