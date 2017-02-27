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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8436843784388439

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 148
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
37
26,50-27,00
36%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітання форумчанам з Всесвітнім днем заощаджень (World Savings Day)
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Всім назощаджувати всяких валют, металів, бетону, крипти.
При цьому зберегти нерви і здоров'я.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:24

  Ой+ написав:Вітання форумчанам з Всесвітнім днем заощаджень (World Savings Day)
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Всім назощаджувати всяких валют, металів, бетону, крипти.
При цьому зберегти нерви і здоров'я.



Заощадженням, завдячюючи діям ЦБанків, тепер настала велика торба ((((

Так, що це таке світо, зі "сльозами на очах"...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одесский Интертелеком (мобильный CDMA) интернет и телефония усёёё.
с понедельника с 01.11.2021 мобильного интернета не будет от них по всей Украине, кроме одесской области.
модем, купленый мною за 1000 грн в 2015 году можно выкинуть за ненадобностью.
Бессовестная кантора этот Интертелеком была. Ещё на последок на 60 грн меня наколола
Yuri_61
 
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