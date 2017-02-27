Одесский Интертелеком (мобильный CDMA) интернет и телефония усёёё. с понедельника с 01.11.2021 мобильного интернета не будет от них по всей Украине, кроме одесской области. модем, купленый мною за 1000 грн в 2015 году можно выкинуть за ненадобностью. Ещё на последок на 60 грн меня наколола
orest написав:І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість.
Цікаво, що Вам "плюсанув" й прихильник коронавірусу, який, тобто коронавірус, підсилює "театр абсурду" з криптовалютами. Однак криптовалюти обірають вільно, а що стосується коронавірусу, то тут дуже багато примушення. Зараз ідеї Кейнса (зокрема, створення державами інфляції для запобігання заощадження грошей) перемагають над ідеями Фрідмана (обмеження втручання держав в ринкову економіку).
На жаль, не знаю про кого Ви говорите,оскільки не маю часу шаритися по багатьох темах ресурсу. За плюсиками не ганяюся, хоч сам стараюся проплюсувати всі повідомлення, які хоч трохи мають відношення до теми валютної гілки і не тхнуть кремлівською пропагандою. Щодо коронавірусу, то він, по перше, сильно сприяє "інформаційному" чи "онлайн" божевіллю. Адже люди закриті в хатах і квартирах, відвикають від реальної праці і створення матеріальних цінностей. Відсутність можливості живого спілкування в рази посилює час перебування в онлайні і залежність від соцмереж і решти інформаційних примочок. Купівля і доставка більшості проходить через інтернет, вбиваючи живу сферу послуг і торгівлю, підриваючи оренду бізнеснерухомості, завдаючи удар по будівельній сфері. Тривале сидіння дома відбиває бажання повертатися в офлайн, на роботу до станка чи керма... По друге, компенсації всім за сидіння дома чи додаткові витрати на роботу в нових умовах, чи домалювання "золотому міліону" найбагатших додаткових мільярдів, щоб не почали розбиратися звідки ноги ростуть і не створювали не потрібних рухів борючись проти зменшення своїх статків, які могли б бути очевидними при іншому варіанті боротьби з вірусом - без емісії, стало причиною емітування десятків трильйонів додаткових грошей. З однієї сторони багато з цих коштів зразу і на пряму полетіли в крипту, допомігши таким чином їй перейти нарешті на інший рівень і набрати якоїсь ваги. З іншої сторони - вище описане стало причиною неймовірної інфляції. Таке враження, що і як з екологічними ініціативами і декарбонізацією, для просування яких СТВОРИЛИ Грету, дали маху і зараз все пішло не так і не туди і замість якихось змін і вигод певному колу бізнесменів почався повний безлад і наслідки процесу ще гірші ніж ситуація до початку. Так і тут щось пішло не так і не по раніше задуманому сценарію. Реальне виробництво вже б і хотіло працювати, але помилки в сценарії створили реальні перешкоди. Дефіцити і логістична криза спричиняють закриття виробництв, мільйони людей так чи інакше , на більший чи менший термін стають безробітні. Онлайн і ізоляція подобається далеко не всім. Це спричиняє значні економічні і соціальні напруги серед численних прихильників офлайну. А це зрілі, сильні, досвідчені і розумні люди, які здатня до реальних вчинків. А інфантильна молодь, яка пускає бульки носом під час стрілялок, дивиться відосіки в тік току чи обговорюючи "проблеми" екології, прав ЛГБТ, фемінізм і тд в твітерах і мордокнигах, ще трохи і буде боятися вийти на вулиці (сидять за моніторами і плюсіки виклянчують )... Не тих прихильників собі фейсбуки, майкрософти з компанією вибрали. З такими наврядче можна буде дорожчати до безкінечності... П.С. легкий вікендовий офтоп, гімнастика розслабляюча для мозку...
orest написав:І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість.
Цікаво, що Вам "плюсанув" й прихильник коронавірусу, який, тобто коронавірус, підсилює "театр абсурду" з криптовалютами. Однак криптовалюти обірають вільно, а що стосується коронавірусу, то тут дуже багато примушення. Зараз ідеї Кейнса (зокрема, створення державами інфляції для запобігання заощадження грошей) перемагають над ідеями Фрідмана (обмеження втручання держав в ринкову економіку).
На жаль, не знаю про кого Ви говорите,оскільки не маю часу шаритися по багатьох темах ресурсу. За плюсиками не ганяюся, хоч сам стараюся проплюсувати всі повідомлення, які хоч трохи мають відношення до теми валютної гілки і не тхнуть кремлівською пропагандою. Щодо коронавірусу, то він, по перше, сильно сприяє "інформаційному" чи "онлайн" божевіллю. Адже люди закриті в хатах і квартирах, відвикають від реальної праці і створення матеріальних цінностей. Відсутність можливості живого спілкування в рази посилює час перебування в онлайні і залежність від соцмереж і решти інформаційних примочок. Купівля і доставка більшості проходить через інтернет, вбиваючи живу сферу послуг і торгівлю, підриваючи оренду бізнеснерухомості, завдаючи удар по будівельній сфері. Тривале сидіння дома відбиває бажання повертатися в офлайн, на роботу до станка чи керма... По друге, компенсації всім за сидіння дома чи додаткові витрати на роботу в нових умовах, чи домалювання "золотому міліону" найбагатших додаткових мільярдів, щоб не почали розбиратися звідки ноги ростуть і не створювали не потрібних рухів борючись проти зменшення своїх статків, які могли б бути очевидними при іншому варіанті боротьби з вірусом - без емісії, стало причиною емітування десятків трильйонів додаткових грошей. З однієї сторони багато з цих коштів зразу і на пряму полетіли в крипту, допомігши таким чином їй перейти нарешті на інший рівень і набрати якоїсь ваги. З іншої сторони - вище описане стало причиною неймовірної інфляції. Таке враження, що і як з екологічними ініціативами і декарбонізацією, для просування яких СТВОРИЛИ Грету, дали маху і зараз все пішло не так і не туди і замість якихось змін і вигод певному колу бізнесменів почався повний безлад і наслідки процесу ще гірші ніж ситуація до початку. Так і тут щось пішло не так і не по раніше задуманому сценарію. Реальне виробництво вже б і хотіло працювати, але помилки в сценарії створили реальні перешкоди. Дефіцити і логістична криза спричиняють закриття виробництв, мільйони людей так чи інакше , на більший чи менший термін стають безробітні. Онлайн і ізоляція подобається далеко не всім. Це спричиняє значні економічні і соціальні напруги серед численних прихильників офлайну. А це зрілі, сильні, досвідчені і розумні люди, які здатня до реальних вчинків. А інфантильна молодь, яка пускає бульки носом під час стрілялок, дивиться відосіки в тік току чи обговорюючи "проблеми" екології, прав ЛГБТ, фемінізм і тд в твітерах і мордокнигах, ще трохи і буде боятися вийти на вулиці (сидять за моніторами і плюсіки виклянчують )... Не тих прихильників собі фейсбуки, майкрософти з компанією вибрали. З такими наврядче можна буде дорожчати до безкінечності... П.С. легкий вікендовий офтоп, гімнастика розслабляюча для мозку...
1. По первой части согласен. Ковид "форсится" и используется как способ делать то, что нельзя было бы делать в "нормальных" условиях. Это о бешеных принтерах и станках 2. Ну так США в первую очередь, и остальные "либеральные демократические страны", создают и поддерживают эту "повесточку" (дня). Так что підкоряйся. Скоро и у нас начнут ставить всяких "небинарных трансгендеров" и остальных "угнетённых" в ключевые министерства. Процесс и так уже идёт, просто не очень явно. Очень удивительно слышать от Вас критику "повесточки" "западных партнёров", и поддержку "традиционных ценностей" (начиная с "офлайн бизнеса"). Это уже попахивает "ватанизмом". А "ведущая демократия" (США) как раз и опирается на Фейсбуки, Гугл, Макйрософты и прочие Амазоны с Волмартами, - а не на "активный и креативный офлайн средний класс". То, о чём Вы говорите, это по-моему риторика "ватных республиканцев"
Вкладчик1234 Це не про країни. Це про групи-касти-певні бізнес кола. Вони присутні у всіх розвинених країнах, крім тих, які застряли в дикому середньовіччі. І це не про політику (в розуміні леніна-маркса-сталіна), це боротьба за ресурси і владу без кровопролиття і фізичного геноциду , просто ті, хто придумали такі правила гри, прорахувалися і не передбачили такого розвитку подій. А увагу від реальних процесів кожен відволікає як вважає за потрібне. Хтось по своєму, більш-менш цивілізовано навіть ніби, а хтось блінами з рескаля людей годує, помаранчі тракторами чавить, мотрол до лику святих підносить, продовжує людей в концтаборах винищувати і фізично усуває політичних опонентів (як у вашій укоханій рашці) В фейсбуках з майкрософтами є більше позитивного і корисного і я цього не заперечую, але от перегини на місяцях не подобаються. А те що ви їх так не навидите - це зрозуміло, адже сколкову треба трильйон років, щоб до їх рівня піднятися
Востаннє редагувалось orest в Нед 31 жов, 2021 11:19, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:Вкладчик1234 Це не про країни. Це про групи-касти-певні бізнес кола. Вони присутні у всіх розвинених країнах, крім тих, які застряли в дикому середньовіччі. І це не про політику, це боротьба за ресурси і владу, просто ті, хто придумали такі правила гри, прорахувалися і не передбачили такого розвитку подій. А увагу від реальних процесів кожен відволікає як вважає за потрібне. Хтось по своєму, більш-менш цивілізовано навіть ніби, а хтось блінами з рескаля людей годує, помаранчі тракторами чавить, мотрол до лику святих підносить, продовжує людей в концтаборах винищувати і фізично усуває політичних опонентів (як у вашій укоханій рашці)
вы так мою новость и не вняли интертелеком киданул 1 млн украинцев, обанкротившись. А пишет типа трансформацией они занимаются. Очковтиратели. контора сдохла, а CDMA модемы никому не нужны теперь, кроме жителей Одессы. а я за него 5,5 лет тому назад 1000 грн платил