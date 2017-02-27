Додано: Нед 31 жов, 2021 10:45

Igneus написав: orest написав: І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість.

Цікаво, що Вам "плюсанув" й прихильник коронавірусу, який, тобто коронавірус, підсилює "театр абсурду" з криптовалютами.

Однак криптовалюти обірають вільно, а що стосується коронавірусу, то тут дуже багато примушення.

Зараз ідеї Кейнса (зокрема, створення державами інфляції для запобігання заощадження грошей) перемагають над ідеями Фрідмана (обмеження втручання держав в ринкову економіку). Однак криптовалюти обірають вільно, а що стосується коронавірусу, то тут дуже багато примушення.Зараз ідеї Кейнса (зокрема, створення державами інфляції для запобігання заощадження грошей) перемагають над ідеями Фрідмана (обмеження втручання держав в ринкову економіку).

На жаль, не знаю про кого Ви говорите,оскільки не маю часу шаритися по багатьох темах ресурсу. За плюсиками не ганяюся, хоч сам стараюся проплюсувати всі повідомлення, які хоч трохи мають відношення до теми валютної гілки і не тхнуть кремлівською пропагандою.Щодо коронавірусу, то він, по перше, сильно сприяє "інформаційному" чи "онлайн" божевіллю. Адже люди закриті в хатах і квартирах, відвикають від реальної праці і створення матеріальних цінностей. Відсутність можливості живого спілкування в рази посилює час перебування в онлайні і залежність від соцмереж і решти інформаційних примочок. Купівля і доставка більшості проходить через інтернет, вбиваючи живу сферу послуг і торгівлю, підриваючи оренду бізнеснерухомості, завдаючи удар по будівельній сфері. Тривале сидіння дома відбиває бажання повертатися в офлайн, на роботу до станка чи керма... По друге, компенсації всім за сидіння дома чи додаткові витрати на роботу в нових умовах, чи домалювання "золотому міліону" найбагатших додаткових мільярдів, щоб не почали розбиратися звідки ноги ростуть і не створювали не потрібних рухів борючись проти зменшення своїх статків, які могли б бути очевидними при іншому варіанті боротьби з вірусом - без емісії, стало причиною емітування десятків трильйонів додаткових грошей. З однієї сторони багато з цих коштів зразу і на пряму полетіли в крипту, допомігши таким чином їй перейти нарешті на інший рівень і набрати якоїсь ваги. З іншої сторони - вище описане стало причиною неймовірної інфляції.Таке враження, що і як з екологічними ініціативами і декарбонізацією, для просування яких СТВОРИЛИ Грету, дали маху і зараз все пішло не так і не туди і замість якихось змін і вигод певному колу бізнесменів почався повний безлад і наслідки процесу ще гірші ніж ситуація до початку. Так і тут щось пішло не так і не по раніше задуманому сценарію.Реальне виробництво вже б і хотіло працювати, але помилки в сценарії створили реальні перешкоди. Дефіцити і логістична криза спричиняють закриття виробництв, мільйони людей так чи інакше , на більший чи менший термін стають безробітні. Онлайн і ізоляція подобається далеко не всім. Це спричиняє значні економічні і соціальні напруги серед численних прихильників офлайну. А це зрілі, сильні, досвідчені і розумні люди, які здатня до реальних вчинків. А інфантильна молодь, яка пускає бульки носом під час стрілялок, дивиться відосіки в тік току чи обговорюючи "проблеми" екології, прав ЛГБТ, фемінізм і тд в твітерах і мордокнигах, ще трохи і буде боятися вийти на вулиці (сидять за моніторами і плюсіки виклянчують)...Не тих прихильників собі фейсбуки, майкрософти з компанією вибрали. З такими наврядче можна буде дорожчати до безкінечності...П.С. легкий вікендовий офтоп, гімнастика розслабляюча для мозку...