Yuri_61 написав:вы так мою новость и не вняли интертелеком киданул 1 млн украинцев, обанкротившись. А пишет типа трансформацией они занимаются. Очковтиратели. контора сдохла, а CDMA модемы никому не нужны теперь, кроме жителей Одессы. а я за него 5,5 лет тому назад 1000 грн платил
а ещё столкнулся с хамским отношением в "Алло". Ав водафоне (не знаю, как в "Алло" смарфоны только с витрины продают, замацанные, может быть, даже кто то ронял их. Спрашиваю: нераспечатанные, в коробке есть: сказали : Нет. Все витринные образцы. Но ведь тогда у них акум уже изношенный. Неизвестно, что с этим смартом делали. Посоветуйте, нормальные адекватные интернет магазины, чтоб смарфон купить. модератор, не удаляй мой пост. Я сам его удалю погодя сегодня. Так сказать оффтоп выходного дня. ДС за это не ругал. Светлая ему память!
Из Алло, недавно, пришел в запечатанной коробке и со всеми наклейками. Хамства не заметил, сказали на когда смогут сделать отправку - меня устроило - забрал на НП. Платил на сайте Алло (картой + сертификаты около 8 штук..., только серты можно использовать не на все и только при определенном виде доставки, в данном случае это было НП)
Shaman написав:живи по средствам, часть откладывай - условно 10%. кстати, при низком уровне дохода - сложно осуществимые - мин прожиточный уровень поджимает
Кажуть, що при будь-якому доходу - можна щось, та й відкласти! Навіть, при тисячі грн! Просто спочатку можна відкладати 1-2-5% - і шукати ще додаткові джерела доходу, або банально тягнути ще одну роботу (по змінах, чи нічну)
Shaman написав:но никто никогда не говорит, что если у тебя зп 10 тыс грн, ты скорей всего не заработаешь 1 млн грн, откладывая по 10% дохода
Якщо дотримуватись чітко цього правила(відкладати щомісяця 10%) і ніколи не зупинятись/не пропускати - а також вкладати їх хоч під середній відсоток на депо - то ТОЧНО/100% станете мільйонером! Так, як "прогресуючий відсоток" за 10-20-30 років, таки ЗРОБИТЬ свою справу/зробить вас мільйонером!
Інша справа, яка вартість того мільйону буде через тих 10-20-30р!
Shaman написав:но никто никогда не говорит, что если у тебя зп 10 тыс грн, ты скорей всего не заработаешь 1 млн грн, откладывая по 10% дохода
Якщо дотримуватись чітко цього правила(відкладати щомісяця 10%) і ніколи не зупинятись/не пропускати - а також вкладати їх хоч під середній відсоток на депо - то ТОЧНО/100% станете мільйонером! Так, як "прогресуючий відсоток" за 10-20-30 років, таки ЗРОБИТЬ свою справу/зробить вас мільйонером!
Інша справа, яка вартість того мільйону буде через тих 10-20-30р!
кстати, да - при 10% через 23 года будет 1 млн грн, а при 5% - уже через 33 года. для покупки квартиры - 33 года долговато.
т.е. все-таки путь - повышать квалификацию и уровень дохода.
orest написав:Насправді зараз вперше за багато років мене, в економічному плані, більше лякає не те,що відбувається в середині країни, а те що відбувається назовні. Тобто в світовій економіці. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд. Не маючи сил відбирати в когось викопні ресурси, не маючи можливості емітувати долари-євро чи фунти з франками, не маючи знань досвіду чи бажання розвивати ефективні виробництва, певні кола видумали «біткойни» потренувавшись перед тим на мільйонах «мисливців за покемонами». І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. Через це виникають дефіцити напівпровідників, чіпів, певних металів і тд. Як результат, злітають до небес ціни на мідь, паладій, газ і тд, катастрофічно падає виробництво автомобілів, електроніки і, як наслідок, горді і круті власники догекойнів сидять дома і смокчуть … лапу через те, що зупиняються заводи тойоти, ауді і решти рено з дачіями. Тесла, щоб втримати полохливий попит, переробила ПЗ і так далеких від надійності «електровозів майбутнього» щоб змогти використовувати в їх виробництві старі чіпи, які ще десь завалялися на складах і які не підходять майнерам… Цей театр абсурду може дуже погано закінчитися і може статися так, що стару дачію ще можна буде поміняти на мішок картоплі, а от біткойн нікому не буде потрібен…
дуже цікаво чути від людини про DeFi та блокчейн, яка невіглас в тому як воно працює
Ой+ написав:Вітання форумчанам з Всесвітнім днем заощаджень (World Savings Day) Всім назощаджувати всяких валют, металів, бетону, крипти. При цьому зберегти нерви і здоров'я.
Заощадженням, завдячюючи діям ЦБанків, тепер настала велика торба ((((
Так, що це таке світо, зі "сльозами на очах"...
Заощаджувати тепер тре не фіатних грошах, а в токенах NFT, нерухомості, цінних паперах... всього по трохи. Не слухати Лібо про "фамільне срєбро" і оресті з "традиційними цінностями". Але запас кешу на 3 місяці витрат власного домогосподарства треба, і ще хоча б такий самий обсяг на короткотермінових депозитах від 3х до 6х місяців.
Успіх написав:Навіть, при тисячі грн! Просто спочатку можна відкладати 1-2-5% - і шукати ще додаткові джерела доходу, або банально тягнути ще одну роботу (по змінах, чи нічну)
Пагані поради даєте. Є таке правило з життя: хто менше працює - той більше заробляє. Перевірено на собі + якщо будете батрачити 20 годин на добу - не буде часу на розвиток. На рахунок як стати мільйонером - з 1992 року відкладати по 1% від зарплати і в 1996 Ви вже мільонер.