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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8437843884398440

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 148
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
25%
37
26,50-27,00
36%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:10

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Вітання форумчанам з Всесвітнім днем заощаджень (World Savings Day)
Зображення
Всім назощаджувати всяких валют, металів, бетону, крипти.
При цьому зберегти нерви і здоров'я.

Ну, раз це по темі, то дозволю і я собі... :D


банальные правила - живи по средствам, часть откладывай - условно 10%. кстати, при низком уровне дохода - сложно осуществимые - мин прожиточный уровень поджимает.

но никто никогда не говорит, что если у тебя зп 10 тыс грн, ты скорей всего не заработаешь 1 млн грн, откладывая по 10% дохода.

так что больше пиар разных инвестконтор, которые с различным уровнем честности обещают тебе пассивный доход.

"он думает, что стал до хрена богатым, и он им стал - на бумаге.
но мы с тобой брокеры, мы уносим домой реальный нал - нашу комиссию" - кино все помнят? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:12

  Yuri_61 написав:вы так мою новость и не вняли
интертелеком киданул 1 млн украинцев, обанкротившись. А пишет типа трансформацией они занимаются. Очковтиратели.
контора сдохла, а CDMA модемы никому не нужны теперь, кроме жителей Одессы.
а я за него 5,5 лет тому назад 1000 грн платил

а ещё столкнулся с хамским отношением в "Алло".
Ав водафоне (не знаю, как в "Алло" смарфоны только с витрины продают, замацанные, может быть, даже кто то ронял их. Спрашиваю: нераспечатанные, в коробке есть: сказали : Нет. Все витринные образцы. Но ведь тогда у них акум уже изношенный. Неизвестно, что с этим смартом делали.
Посоветуйте, нормальные адекватные интернет магазины, чтоб смарфон купить.
модератор, не удаляй мой пост. Я сам его удалю погодя сегодня. Так сказать оффтоп выходного дня. ДС за это не ругал. Светлая ему память!

Из Алло, недавно, пришел в запечатанной коробке и со всеми наклейками. Хамства не заметил, сказали на когда смогут сделать отправку - меня устроило - забрал на НП. Платил на сайте Алло (картой + сертификаты около 8 штук..., только серты можно использовать не на все и только при определенном виде доставки, в данном случае это было НП)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:38

Мільйонером може стати кожен!©

  Shaman написав:живи по средствам, часть откладывай - условно 10%. кстати, при низком уровне дохода - сложно осуществимые - мин прожиточный уровень поджимает

Кажуть, що при будь-якому доходу - можна щось, та й відкласти!
Навіть, при тисячі грн! Просто спочатку можна відкладати 1-2-5% - і шукати ще додаткові джерела доходу, або банально тягнути ще одну роботу (по змінах, чи нічну)
  Shaman написав:но никто никогда не говорит, что если у тебя зп 10 тыс грн, ты скорей всего не заработаешь 1 млн грн, откладывая по 10% дохода

Якщо дотримуватись чітко цього правила(відкладати щомісяця 10%) і ніколи не зупинятись/не пропускати - а також вкладати їх хоч під середній відсоток на депо - то ТОЧНО/100% станете мільйонером!
Так, як "прогресуючий відсоток" за 10-20-30 років, таки ЗРОБИТЬ свою справу/зробить вас мільйонером! :D

Інша справа, яка вартість того мільйону буде через тих 10-20-30р! ;) :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:48

  Успіх написав:
  Shaman написав:но никто никогда не говорит, что если у тебя зп 10 тыс грн, ты скорей всего не заработаешь 1 млн грн, откладывая по 10% дохода

Якщо дотримуватись чітко цього правила(відкладати щомісяця 10%) і ніколи не зупинятись/не пропускати - а також вкладати їх хоч під середній відсоток на депо - то ТОЧНО/100% станете мільйонером!
Так, як "прогресуючий відсоток" за 10-20-30 років, таки ЗРОБИТЬ свою справу/зробить вас мільйонером! :D

Інша справа, яка вартість того мільйону буде через тих 10-20-30р! ;) :D

кстати, да - при 10% через 23 года будет 1 млн грн, а при 5% - уже через 33 года. для покупки квартиры - 33 года долговато.

т.е. все-таки путь - повышать квалификацию и уровень дохода.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 13:55

  orest написав:Насправді зараз вперше за багато років мене, в економічному плані, більше лякає не те,що відбувається в середині країни, а те що відбувається назовні. Тобто в світовій економіці. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд.
Не маючи сил відбирати в когось викопні ресурси, не маючи можливості емітувати долари-євро чи фунти з франками, не маючи знань досвіду чи бажання розвивати ефективні виробництва, певні кола видумали «біткойни» потренувавшись перед тим на мільйонах «мисливців за покемонами». І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. Через це виникають дефіцити напівпровідників, чіпів, певних металів і тд. Як результат, злітають до небес ціни на мідь, паладій, газ і тд, катастрофічно падає виробництво автомобілів, електроніки і, як наслідок, горді і круті власники догекойнів сидять дома і смокчуть … лапу через те, що зупиняються заводи тойоти, ауді і решти рено з дачіями. Тесла, щоб втримати полохливий попит, переробила ПЗ і так далеких від надійності «електровозів майбутнього» щоб змогти використовувати в їх виробництві старі чіпи, які ще десь завалялися на складах і які не підходять майнерам…
Цей театр абсурду може дуже погано закінчитися і може статися так, що стару дачію ще можна буде поміняти на мішок картоплі, а от біткойн нікому не буде потрібен…

дуже цікаво чути від людини про DeFi та блокчейн, яка невіглас в тому як воно працює
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:00

  change_pm написав:
  Ой+ написав:Вітання форумчанам з Всесвітнім днем заощаджень (World Savings Day)
Зображення
Всім назощаджувати всяких валют, металів, бетону, крипти.
При цьому зберегти нерви і здоров'я.



Заощадженням, завдячюючи діям ЦБанків, тепер настала велика торба ((((

Так, що це таке світо, зі "сльозами на очах"...

Заощаджувати тепер тре не фіатних грошах, а в токенах NFT, нерухомості, цінних паперах... всього по трохи.
Не слухати Лібо про "фамільне срєбро" і оресті з "традиційними цінностями".
Але запас кешу на 3 місяці витрат власного домогосподарства треба, і ще хоча б такий самий обсяг на короткотермінових депозитах від 3х до 6х місяців.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всех с Днем Автомобилиста !
Всех с рулем в мозгах и в руках !
Всем Ангела Хранителя !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Навіть, при тисячі грн! Просто спочатку можна відкладати 1-2-5% - і шукати ще додаткові джерела доходу, або банально тягнути ще одну роботу (по змінах, чи нічну)

Пагані поради даєте. Є таке правило з життя: хто менше працює - той більше заробляє. Перевірено на собі + якщо будете батрачити 20 годин на добу - не буде часу на розвиток.
На рахунок як стати мільйонером - з 1992 року відкладати по 1% від зарплати і в 1996 Ви вже мільонер.
BIGor
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