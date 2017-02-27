orest написав:

Не маючи сил відбирати в когось викопні ресурси, не маючи можливості емітувати долари-євро чи фунти з франками, не маючи знань досвіду чи бажання розвивати ефективні виробництва, певні кола видумали «біткойни» потренувавшись перед тим на мільйонах «мисливців за покемонами». І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду

Насправді зараз вперше за багато років мене, в економічному плані, більше лякає не те,що відбувається в середині країни, а те що відбувається назовні. Тобто в світовій економіці. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд., підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. Через це виникають дефіцити напівпровідників, чіпів, певних металів і тд. Як результат, злітають до небес ціни на мідь, паладій, газ і тд, катастрофічно падає виробництво автомобілів, електроніки і, як наслідок, горді і круті власники догекойнів сидять дома і смокчуть … лапу через те, що зупиняються заводи тойоти, ауді і решти рено з дачіями. Тесла, щоб втримати полохливий попит, переробила ПЗ і так далеких від надійності «електровозів майбутнього» щоб змогти використовувати в їх виробництві старі чіпи, які ще десь завалялися на складах і які не підходять майнерам…Цей театр абсурду може дуже погано закінчитися і може статися так, що стару дачію ще можна буде поміняти на мішок картоплі, а от біткойн нікому не буде потрібен…