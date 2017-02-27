flyman написав:дуже цікаво чути від людини про DeFi та блокчейн, яка невіглас в тому як воно працює
Самое свежее по теме, но вообще подобного - тонны, а переобувшиеся скептики - самые ярые промоутеры
Hedge fund investor Anthony Scaramucci argues anyone who studies bitcoin carefully and understands the cryptocurrency will be convinced of its potential. "Do the homework on bitcoin, understand what it is," the founder and managing partner of SkyBridge Capital told CNBC’s "Capital Connection" on Monday. He suggested reading the white paper by the creator of bitcoin, among other materials. "Anybody that does the homework … ends up investing into it. Look at Ray Dalio, a bitcoin skeptic, now a bitcoin investor," Scaramucci said, adding that other big-name investors such as Paul Tudor Jones and Stanley Druckenmiller have also bought bitcoin. "These are brilliant guys [who] did the homework and drew a conclusion that they needed to own a piece of bitcoin," he said
orest написав:Насправді зараз вперше за багато років мене, в економічному плані, більше лякає не те,що відбувається в середині країни, а те що відбувається назовні. Тобто в світовій економіці. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд. Не маючи сил відбирати в когось викопні ресурси, не маючи можливості емітувати долари-євро чи фунти з франками, не маючи знань досвіду чи бажання розвивати ефективні виробництва, певні кола видумали «біткойни» потренувавшись перед тим на мільйонах «мисливців за покемонами». І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. Через це виникають дефіцити напівпровідників, чіпів, певних металів і тд. Як результат, злітають до небес ціни на мідь, паладій, газ і тд, катастрофічно падає виробництво автомобілів, електроніки і, як наслідок, горді і круті власники догекойнів сидять дома і смокчуть … лапу через те, що зупиняються заводи тойоти, ауді і решти рено з дачіями. Тесла, щоб втримати полохливий попит, переробила ПЗ і так далеких від надійності «електровозів майбутнього» щоб змогти використовувати в їх виробництві старі чіпи, які ще десь завалялися на складах і які не підходять майнерам… Цей театр абсурду може дуже погано закінчитися і може статися так, що стару дачію ще можна буде поміняти на мішок картоплі, а от біткойн нікому не буде потрібен…
дуже цікаво чути від людини про DeFi та блокчейн, яка невіглас в тому як воно працює
Ещё интересно слушать теории заговора про "певні кола видумали «біткойни»". А кто же их выдумал? И почему на вполне себе белых биржах типа NYSE торгуются всякие ETF и прочие "деривативы" в биткоинах? А вот Дурову с его TON - сказали что "нельзя".
Как так получается: какая-то поделка от "анонимуса Накамото", которого никто даже не видел, и это "нечто" никем и ничем не гарантируется, имеет кучу "форков", не имеет какого-то стандарта (по сути - бумажки от анонимуса с написанными цифрами) - может торговаться на NYSE. А вполне себе "белая" разработка, с документацией, бухгалтерией - не может?
Скажите мне, могло ли "нечто" неизвестно от кого и откуда, даже без описанного зафиксированного стандарта, выйти на NYSE просто так?
А потом задумайтесь - что это за "певні кола", которые придумали биткоин и внедряют его во многие сферы, и не пускают альтернативные разработки? И зачем они это делают?
крім біткойна є ще десь, думаю тисяча криптовалют,
Успіх написав:Навіть, при тисячі грн! Просто спочатку можна відкладати 1-2-5% - і шукати ще додаткові джерела доходу, або банально тягнути ще одну роботу (по змінах, чи нічну)
Пагані поради даєте. Є таке правило з життя: хто менше працює - той більше заробляє. Перевірено на собі + якщо будете батрачити 20 годин на добу - не буде часу на розвиток. На рахунок як стати мільйонером - з 1992 року відкладати по 1% від зарплати і в 1996 Ви вже мільонер.