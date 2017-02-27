orest написав:Насправді зараз вперше за багато років мене, в економічному плані, більше лякає не те,що відбувається в середині країни, а те що відбувається назовні. Тобто в світовій економіці. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд. Не маючи сил відбирати в когось викопні ресурси, не маючи можливості емітувати долари-євро чи фунти з франками, не маючи знань досвіду чи бажання розвивати ефективні виробництва, певні кола видумали «біткойни» потренувавшись перед тим на мільйонах «мисливців за покемонами». І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. Через це виникають дефіцити напівпровідників, чіпів, певних металів і тд. Як результат, злітають до небес ціни на мідь, паладій, газ і тд, катастрофічно падає виробництво автомобілів, електроніки і, як наслідок, горді і круті власники догекойнів сидять дома і смокчуть … лапу через те, що зупиняються заводи тойоти, ауді і решти рено з дачіями. Тесла, щоб втримати полохливий попит, переробила ПЗ і так далеких від надійності «електровозів майбутнього» щоб змогти використовувати в їх виробництві старі чіпи, які ще десь завалялися на складах і які не підходять майнерам… Цей театр абсурду може дуже погано закінчитися і може статися так, що стару дачію ще можна буде поміняти на мішок картоплі, а от біткойн нікому не буде потрібен…
дуже цікаво чути від людини про DeFi та блокчейн, яка невіглас в тому як воно працює
Ещё интересно слушать теории заговора про "певні кола видумали «біткойни»". А кто же их выдумал? И почему на вполне себе белых биржах типа NYSE торгуются всякие ETF и прочие "деривативы" в биткоинах? А вот Дурову с его TON - сказали что "нельзя".
Как так получается: какая-то поделка от "анонимуса Накамото", которого никто даже не видел, и это "нечто" никем и ничем не гарантируется, имеет кучу "форков", не имеет какого-то стандарта (по сути - бумажки от анонимуса с написанными цифрами) - может торговаться на NYSE. А вполне себе "белая" разработка, с документацией, бухгалтерией - не может?
Скажите мне, могло ли "нечто" неизвестно от кого и откуда, даже без описанного зафиксированного стандарта, выйти на NYSE просто так?
А потом задумайтесь - что это за "певні кола", которые придумали биткоин и внедряют его во многие сферы, и не пускают альтернативные разработки? И зачем они это делают?
крім біткойна є ще десь, думаю тисяча криптовалют,
orest написав:Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд.
Наразі війна просто банально невигідна справа. Приклад тому: вивід військ США з Авганістану. Бородьба йде тепер не за реальні матеріальні ресурси (їх у супердержав вдосталь), а за інтелектуальні ресурси. Енергії у світі вистачає, вона всюди. Єдине чого не вистачає це- мізків(розуму) як її здобути. Тому краще інвестуйте у свої зання/підвищення своєї кваліфікації, та навчання діточок. А красиві блискучі штучки залиште для леді (хочя вони вже й самі надають перевагу технологіям яблучка)
З тим, що війна не вигідна погоджуюся. Ось що писав про це в березні 2017 року viewtopic.php?p=4024396#p4024396 Але зараз не впевнений, що всі розділяють принцип непотрібності війни. Достатність джерел енергії, корисних копалин і ринків збуту призвели до того, що кремль вважає можливим знищити Грузію, Казахстан чи Україну (може ще когось, але на будь-кого іншого в них точно сил не вистачить), а Вашингтон не відкидає можливості, в крайньому випадку, силою вгамувати кремль. Але будь-яка з таких, на перший погляд, безпрограшних миттєвих воєн може перейти в значний тривалий конфлікт. Щодо війни за мізки, частково погоджуюся, а з іншої сторони не зовсім. Адже розумних талановитих людей вистачає всюди, вони навіть трапляються там, де розум поколіннями на генетичному рівні випалювали смертельними дозами алкоголю. А країни з вищим рівнем життя автоматично і без лишніх зусиль притягує кращих представників з бідних (бідніших). Все це виглядає якраз боротьбою за решту населення. В час, коли релігія (навіть іслам з буддизмом) втрачають свою ефективність, зявилися інші методи. Соцмережами і онлайн заморочками формують і перерозподіляють основну масу населення. При чому, роблять цю масу максимально контрольованою і керованою (маніпульованою). До прикладу, просторові переміщення 90% користувачів інстаграму чи фейсбуку можна відслідковувати фактично онлайн без залучення митниці, поліції і тд. Адже для більшості людей тепер навіть поїздка в Шацьк не зараховується, якщо фотки покусаної комарами пики не буде виставлена на привселюдний огляд в якусь соцмережу. Те саме з керованістю і маніпульованістю. Численні челенджі і масові психози, спровоковані «лідерами думок» в твітерах енд ко тому підтвердження. Зараз уже не тільки психічно не сформованих підлітків пачками з дахів багатоповерхівок скидають одним дописом в соцмережі. Тепер уже дорослі і освідчені люди мільйонами в десятках країн бачать свічення місця вакцинації від ковіду в магнітних рамках аеропортів. А мультиміліонери просаджують мільйони за хвилини в «найнадійніших інвестінструментах» після допису в «твітері» якогось Маска у вечері після кількох бокалів вина… Соцмережі вже складають серйозну загрозу наркоторгівлі. Маса людей ловить реальний кайф від викиду «ендорфінів» після пари лайків і клянчать їх, як цигани гроші по перехрестях. Більшість хомосапієнсів перетворилися в собачок павлова: «лампочка» в мордо книзі загорілася і мозок виключився, натовп повалив в потрібному напрямку… П.С. Вихідні закінчуються, припиняю офтопити . Всім гарного тижня та успіхів у справах...