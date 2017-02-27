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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 8437843884398440 Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021 Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 148 Менше 26,00 9% 13 26,00-26,50 25% 37 26,50-27,00 36% 53 27,00-27,50 17% 25 27,50-28,00 6% 9 28,00-28,50 2% 3 28,50-29,00 0 0 29,00-29,50 0 0 29,50-30,00 1% 1 Більше 30,00 5% 7 Всього голосів : 148 Додано: Нед 31 жов, 2021 16:30 Вкладчик1234 написав: flyman написав: orest написав: Насправді зараз вперше за багато років мене, в економічному плані, більше лякає не те,що відбувається в середині країни, а те що відбувається назовні. Тобто в світовій економіці. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд.

Не маючи сил відбирати в когось викопні ресурси, не маючи можливості емітувати долари-євро чи фунти з франками, не маючи знань досвіду чи бажання розвивати ефективні виробництва, певні кола видумали «біткойни» потренувавшись перед тим на мільйонах «мисливців за покемонами». І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду , підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. Через це виникають дефіцити напівпровідників, чіпів, певних металів і тд. Як результат, злітають до небес ціни на мідь, паладій, газ і тд, катастрофічно падає виробництво автомобілів, електроніки і, як наслідок, горді і круті власники догекойнів сидять дома і смокчуть … лапу через те, що зупиняються заводи тойоти, ауді і решти рено з дачіями. Тесла, щоб втримати полохливий попит, переробила ПЗ і так далеких від надійності «електровозів майбутнього» щоб змогти використовувати в їх виробництві старі чіпи, які ще десь завалялися на складах і які не підходять майнерам…

Цей театр абсурду може дуже погано закінчитися і може статися так, що стару дачію ще можна буде поміняти на мішок картоплі, а от біткойн нікому не буде потрібен… Насправді зараз вперше за багато років мене, в економічному плані, більше лякає не те,що відбувається в середині країни, а те що відбувається назовні. Тобто в світовій економіці. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд., підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. Через це виникають дефіцити напівпровідників, чіпів, певних металів і тд. Як результат, злітають до небес ціни на мідь, паладій, газ і тд, катастрофічно падає виробництво автомобілів, електроніки і, як наслідок, горді і круті власники догекойнів сидять дома і смокчуть … лапу через те, що зупиняються заводи тойоти, ауді і решти рено з дачіями. Тесла, щоб втримати полохливий попит, переробила ПЗ і так далеких від надійності «електровозів майбутнього» щоб змогти використовувати в їх виробництві старі чіпи, які ще десь завалялися на складах і які не підходять майнерам…Цей театр абсурду може дуже погано закінчитися і може статися так, що стару дачію ще можна буде поміняти на мішок картоплі, а от біткойн нікому не буде потрібен…

дуже цікаво чути від людини про DeFi та блокчейн, яка невіглас в тому як воно працює дуже цікаво чути від людини про DeFi та блокчейн, яка невіглас в тому як воно працює

Ещё интересно слушать теории заговора про "певні кола видумали «біткойни»".

А кто же их выдумал? И почему на вполне себе белых биржах типа NYSE торгуются всякие ETF и прочие "деривативы" в биткоинах?

А вот Дурову с его TON - сказали что "нельзя".



Как так получается: какая-то поделка от "анонимуса Накамото", которого никто даже не видел, и это "нечто" никем и ничем не гарантируется, имеет кучу "форков", не имеет какого-то стандарта (по сути - бумажки от анонимуса с написанными цифрами) - может торговаться на NYSE. А вполне себе "белая" разработка, с документацией, бухгалтерией - не может?



Скажите мне, могло ли "нечто" неизвестно от кого и откуда, даже без описанного зафиксированного стандарта, выйти на NYSE просто так?



А потом задумайтесь - что это за "певні кола", которые придумали биткоин и внедряют его во многие сферы, и не пускают альтернативные разработки? И зачем они это делают? Ещё интересно слушать теории заговора про "певні кола видумали «біткойни»".А кто же их выдумал? И почему на вполне себе белых биржах типа NYSE торгуются всякие ETF и прочие "деривативы" в биткоинах?А вот Дурову с его TON - сказали что "нельзя".Как так получается: какая-то поделка от "анонимуса Накамото", которого никто даже не видел, и это "нечто" никем и ничем не гарантируется, имеет кучу "форков", не имеет какого-то стандарта (по сути - бумажки отс написанными цифрами) - может торговаться на NYSE. А вполне себе "белая" разработка, с документацией, бухгалтерией - не может?Скажите мне, могло ли "нечто" неизвестно от кого и откуда, даже без описанного зафиксированного стандарта, выйти на NYSE просто так?А потом задумайтесь - что это за "певні кола", которые придумали биткоин и внедряют его во многие сферы, и не пускают альтернативные разработки? И зачем они это делают?

крім біткойна є ще десь, думаю тисяча криптовалют,



https://www.forbes.ru/milliardery/417683-gram-protiv-dollara-kak-pavel-durov-ostalsya-dolzhen-12-mlrd



не визнали як ЦП, і що? трагедія?

міг би на EXMO торгувати чи на Куна. крім біткойна є ще десь, думаю тисяча криптовалют,не визнали як ЦП, і що? трагедія?міг би на EXMO торгувати чи на Куна. Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 жов, 2021 18:28, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26415 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1287 раз. Подякували: 2093 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 жов, 2021 20:00 vladus17 написав: orest написав: Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд.

Наразі війна просто банально невигідна справа. Приклад тому: вивід військ США з Авганістану. Бородьба йде тепер не за реальні матеріальні ресурси (їх у супердержав вдосталь), а за інтелектуальні ресурси.

Енергії у світі вистачає, вона всюди. Єдине чого не вистачає це- мізків(розуму) як її здобути.

Тому краще інвестуйте у свої зання/підвищення своєї кваліфікації, та навчання діточок. А красиві блискучі штучки залиште для леді (хочя вони вже й самі надають перевагу технологіям яблучка) Наразі війна просто банально невигідна справа. Приклад тому: вивід військ США з Авганістану. Бородьба йде тепер не за реальні матеріальні ресурси (їх у супердержав вдосталь), а за інтелектуальні ресурси.Енергії у світі вистачає, вона всюди. Єдине чого не вистачає це- мізків(розуму) як її здобути.Тому краще інвестуйте у свої зання/підвищення своєї кваліфікації, та навчання діточок. А красиві блискучі штучки залиште для леді (хочя вони вже й самі надають перевагу технологіям яблучка)

З тим, що війна не вигідна погоджуюся. Ось що писав про це в березні 2017 року

viewtopic.php?p=4024396#p4024396

Але зараз не впевнений, що всі розділяють принцип непотрібності війни. Достатність джерел енергії, корисних копалин і ринків збуту призвели до того, що кремль вважає можливим знищити Грузію, Казахстан чи Україну (може ще когось, але на будь-кого іншого в них точно сил не вистачить), а Вашингтон не відкидає можливості, в крайньому випадку, силою вгамувати кремль. Але будь-яка з таких, на перший погляд, безпрограшних миттєвих воєн може перейти в значний тривалий конфлікт.

Щодо війни за мізки, частково погоджуюся, а з іншої сторони не зовсім. Адже розумних талановитих людей вистачає всюди, вони навіть трапляються там, де розум поколіннями на генетичному рівні випалювали смертельними дозами алкоголю. А країни з вищим рівнем життя автоматично і без лишніх зусиль притягує кращих представників з бідних (бідніших).

Все це виглядає якраз боротьбою за решту населення. В час, коли релігія (навіть іслам з буддизмом) втрачають свою ефективність, зявилися інші методи. Соцмережами і онлайн заморочками формують і перерозподіляють основну масу населення. При чому, роблять цю масу максимально контрольованою і керованою (маніпульованою). До прикладу, просторові переміщення 90% користувачів інстаграму чи фейсбуку можна відслідковувати фактично онлайн без залучення митниці, поліції і тд. Адже для більшості людей тепер навіть поїздка в Шацьк не зараховується, якщо фотки покусаної комарами пики не буде виставлена на привселюдний огляд в якусь соцмережу. Те саме з керованістю і маніпульованістю. Численні челенджі і масові психози, спровоковані «лідерами думок» в твітерах енд ко тому підтвердження. Зараз уже не тільки психічно не сформованих підлітків пачками з дахів багатоповерхівок скидають одним дописом в соцмережі. Тепер уже дорослі і освідчені люди мільйонами в десятках країн бачать свічення місця вакцинації від ковіду в магнітних рамках аеропортів. А мультиміліонери просаджують мільйони за хвилини в «найнадійніших інвестінструментах» після допису в «твітері» якогось Маска у вечері після кількох бокалів вина…

Соцмережі вже складають серйозну загрозу наркоторгівлі. Маса людей ловить реальний кайф від викиду «ендорфінів» після пари лайків і клянчать їх, як цигани гроші по перехрестях. Більшість хомосапієнсів перетворилися в собачок павлова: «лампочка» в мордо книзі загорілася і мозок виключився, натовп повалив в потрібному напрямку…

П.С. Вихідні закінчуються, припиняю офтопити . Всім гарного тижня та успіхів у справах... З тим, що війна не вигідна погоджуюся. Ось що писав про це в березні 2017 рокуАле зараз не впевнений, що всі розділяють принцип непотрібності війни. Достатність джерел енергії, корисних копалин і ринків збуту призвели до того, що кремль вважає можливим знищити Грузію, Казахстан чи Україну (може ще когось, але на будь-кого іншого в них точно сил не вистачить), а Вашингтон не відкидає можливості, в крайньому випадку, силою вгамувати кремль. Але будь-яка з таких, на перший погляд, безпрограшних миттєвих воєн може перейти в значний тривалий конфлікт.Щодо війни за мізки, частково погоджуюся, а з іншої сторони не зовсім. Адже розумних талановитих людей вистачає всюди, вони навіть трапляються там, де розум поколіннями на генетичному рівні випалювали смертельними дозами алкоголю. А країни з вищим рівнем життя автоматично і без лишніх зусиль притягує кращих представників з бідних (бідніших).Все це виглядає якраз боротьбою за решту населення. В час, коли релігія (навіть іслам з буддизмом) втрачають свою ефективність, зявилися інші методи. Соцмережами і онлайн заморочками формують і перерозподіляють основну масу населення. При чому, роблять цю масу максимально контрольованою і керованою (маніпульованою). До прикладу, просторові переміщення 90% користувачів інстаграму чи фейсбуку можна відслідковувати фактично онлайн без залучення митниці, поліції і тд. Адже для більшості людей тепер навіть поїздка в Шацьк не зараховується, якщо фотки покусаної комарами пики не буде виставлена на привселюдний огляд в якусь соцмережу. Те саме з керованістю і маніпульованістю. Численні челенджі і масові психози, спровоковані «лідерами думок» в твітерах енд ко тому підтвердження. Зараз уже не тільки психічно не сформованих підлітків пачками з дахів багатоповерхівок скидають одним дописом в соцмережі. Тепер уже дорослі і освідчені люди мільйонами в десятках країн бачать свічення місця вакцинації від ковіду в магнітних рамках аеропортів. А мультиміліонери просаджують мільйони за хвилини в «найнадійніших інвестінструментах» після допису в «твітері» якогось Маска у вечері після кількох бокалів вина…Соцмережі вже складають серйозну загрозу наркоторгівлі. Маса людей ловить реальний кайф від викиду «ендорфінів» після пари лайків і клянчать їх, як цигани гроші по перехрестях. Більшість хомосапієнсів перетворилися в собачок павлова: «лампочка» в мордо книзі загорілася і мозок виключився, натовп повалив в потрібному напрямку…П.С. Вихідні закінчуються, припиняю офтопити. Всім гарного тижня та успіхів у справах... orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 4038 З нами з: 10.03.14 Подякував: 6276 раз. Подякували: 5600 раз. Профіль 3 10 19 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 00:18 orest написав: П.С. Вихідні закінчуються, припиняю офтопити . Всім гарного тижня та успіхів у справах... П.С. Вихідні закінчуються, припиняю офтопити. Всім гарного тижня та успіхів у справах...

Как не парадоксально звучит, но сегодняшнее информационное наполнение не вопреки, а благодаря контексту псевдотематики (оффу) добавило красок основной теме ветки. Было интересно. Как не парадоксально звучит, но сегодняшнее информационное наполнение не вопреки, а благодаря контексту псевдотематики (оффу) добавило красок основной теме ветки. Было интересно. ruvex

Повідомлень: 10928 З нами з: 03.11.08 Подякував: 843 раз. Подякували: 2515 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 8437843884398440 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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