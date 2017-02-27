Додано: Нед 31 жов, 2021 20:00

vladus17 написав: orest написав: Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд.

Наразі війна просто банально невигідна справа. Приклад тому: вивід військ США з Авганістану. Бородьба йде тепер не за реальні матеріальні ресурси (їх у супердержав вдосталь), а за інтелектуальні ресурси.

Енергії у світі вистачає, вона всюди. Єдине чого не вистачає це- мізків(розуму) як її здобути.

Тому краще інвестуйте у свої зання/підвищення своєї кваліфікації, та навчання діточок. А красиві блискучі штучки залиште для леді (хочя вони вже й самі надають перевагу технологіям яблучка) Наразі війна просто банально невигідна справа. Приклад тому: вивід військ США з Авганістану. Бородьба йде тепер не за реальні матеріальні ресурси (їх у супердержав вдосталь), а за інтелектуальні ресурси.Енергії у світі вистачає, вона всюди. Єдине чого не вистачає це- мізків(розуму) як її здобути.Тому краще інвестуйте у свої зання/підвищення своєї кваліфікації, та навчання діточок. А красиві блискучі штучки залиште для леді (хочя вони вже й самі надають перевагу технологіям яблучка)

З тим, що війна не вигідна погоджуюся. Ось що писав про це в березні 2017 рокуАле зараз не впевнений, що всі розділяють принцип непотрібності війни. Достатність джерел енергії, корисних копалин і ринків збуту призвели до того, що кремль вважає можливим знищити Грузію, Казахстан чи Україну (може ще когось, але на будь-кого іншого в них точно сил не вистачить), а Вашингтон не відкидає можливості, в крайньому випадку, силою вгамувати кремль. Але будь-яка з таких, на перший погляд, безпрограшних миттєвих воєн може перейти в значний тривалий конфлікт.Щодо війни за мізки, частково погоджуюся, а з іншої сторони не зовсім. Адже розумних талановитих людей вистачає всюди, вони навіть трапляються там, де розум поколіннями на генетичному рівні випалювали смертельними дозами алкоголю. А країни з вищим рівнем життя автоматично і без лишніх зусиль притягує кращих представників з бідних (бідніших).Все це виглядає якраз боротьбою за решту населення. В час, коли релігія (навіть іслам з буддизмом) втрачають свою ефективність, зявилися інші методи. Соцмережами і онлайн заморочками формують і перерозподіляють основну масу населення. При чому, роблять цю масу максимально контрольованою і керованою (маніпульованою). До прикладу, просторові переміщення 90% користувачів інстаграму чи фейсбуку можна відслідковувати фактично онлайн без залучення митниці, поліції і тд. Адже для більшості людей тепер навіть поїздка в Шацьк не зараховується, якщо фотки покусаної комарами пики не буде виставлена на привселюдний огляд в якусь соцмережу. Те саме з керованістю і маніпульованістю. Численні челенджі і масові психози, спровоковані «лідерами думок» в твітерах енд ко тому підтвердження. Зараз уже не тільки психічно не сформованих підлітків пачками з дахів багатоповерхівок скидають одним дописом в соцмережі. Тепер уже дорослі і освідчені люди мільйонами в десятках країн бачать свічення місця вакцинації від ковіду в магнітних рамках аеропортів. А мультиміліонери просаджують мільйони за хвилини в «найнадійніших інвестінструментах» після допису в «твітері» якогось Маска у вечері після кількох бокалів вина…Соцмережі вже складають серйозну загрозу наркоторгівлі. Маса людей ловить реальний кайф від викиду «ендорфінів» після пари лайків і клянчать їх, як цигани гроші по перехрестях. Більшість хомосапієнсів перетворилися в собачок павлова: «лампочка» в мордо книзі загорілася і мозок виключився, натовп повалив в потрібному напрямку…П.С. Вихідні закінчуються, припиняю офтопити. Всім гарного тижня та успіхів у справах...