orest написав:Насправді зараз вперше за багато років мене, в економічному плані, більше лякає не те,що відбувається в середині країни, а те що відбувається назовні. Тобто в світовій економіці. Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд. Не маючи сил відбирати в когось викопні ресурси, не маючи можливості емітувати долари-євро чи фунти з франками, не маючи знань досвіду чи бажання розвивати ефективні виробництва, певні кола видумали «біткойни» потренувавшись перед тим на мільйонах «мисливців за покемонами». І ось уже щоб мати «гроші» нічого не треба робити, хочеш бути щасливим і «багатим» на тобі ефіри-догекойни і решту «багатства майбутнього». А в цьому театрі абсурду, підсиленого корона вірусом ми забули про справжні цінності і про те, що реально нам забезпечує існування і реальну вартість. Через це виникають дефіцити напівпровідників, чіпів, певних металів і тд. Як результат, злітають до небес ціни на мідь, паладій, газ і тд, катастрофічно падає виробництво автомобілів, електроніки і, як наслідок, горді і круті власники догекойнів сидять дома і смокчуть … лапу через те, що зупиняються заводи тойоти, ауді і решти рено з дачіями. Тесла, щоб втримати полохливий попит, переробила ПЗ і так далеких від надійності «електровозів майбутнього» щоб змогти використовувати в їх виробництві старі чіпи, які ще десь завалялися на складах і які не підходять майнерам… Цей театр абсурду може дуже погано закінчитися і може статися так, що стару дачію ще можна буде поміняти на мішок картоплі, а от біткойн нікому не буде потрібен…
дуже цікаво чути від людини про DeFi та блокчейн, яка невіглас в тому як воно працює
Ещё интересно слушать теории заговора про "певні кола видумали «біткойни»". А кто же их выдумал? И почему на вполне себе белых биржах типа NYSE торгуются всякие ETF и прочие "деривативы" в биткоинах? А вот Дурову с его TON - сказали что "нельзя".
Как так получается: какая-то поделка от "анонимуса Накамото", которого никто даже не видел, и это "нечто" никем и ничем не гарантируется, имеет кучу "форков", не имеет какого-то стандарта (по сути - бумажки от анонимуса с написанными цифрами) - может торговаться на NYSE. А вполне себе "белая" разработка, с документацией, бухгалтерией - не может?
Скажите мне, могло ли "нечто" неизвестно от кого и откуда, даже без описанного зафиксированного стандарта, выйти на NYSE просто так?
А потом задумайтесь - что это за "певні кола", которые придумали биткоин и внедряют его во многие сферы, и не пускают альтернативные разработки? И зачем они это делают?
крім біткойна є ще десь, думаю тисяча криптовалют,
orest написав:Боротьба за ресурси, яка триває сотні останніх років, перейшла на новий рівень. Чи через лінь, чи через повну слабкодухість, в світі припинилася чи значно послабилася боротьба за реальні матеріальні ресурси, які потім трансформуються в гроші і владу. Маю на увазі енергоносії, сировини, дорогоцінні метали і тд.
Наразі війна просто банально невигідна справа. Приклад тому: вивід військ США з Авганістану. Бородьба йде тепер не за реальні матеріальні ресурси (їх у супердержав вдосталь), а за інтелектуальні ресурси. Енергії у світі вистачає, вона всюди. Єдине чого не вистачає це- мізків(розуму) як її здобути. Тому краще інвестуйте у свої зання/підвищення своєї кваліфікації, та навчання діточок. А красиві блискучі штучки залиште для леді (хочя вони вже й самі надають перевагу технологіям яблучка)
З тим, що війна не вигідна погоджуюся. Ось що писав про це в березні 2017 року viewtopic.php?p=4024396#p4024396 Але зараз не впевнений, що всі розділяють принцип непотрібності війни. Достатність джерел енергії, корисних копалин і ринків збуту призвели до того, що кремль вважає можливим знищити Грузію, Казахстан чи Україну (може ще когось, але на будь-кого іншого в них точно сил не вистачить), а Вашингтон не відкидає можливості, в крайньому випадку, силою вгамувати кремль. Але будь-яка з таких, на перший погляд, безпрограшних миттєвих воєн може перейти в значний тривалий конфлікт. Щодо війни за мізки, частково погоджуюся, а з іншої сторони не зовсім. Адже розумних талановитих людей вистачає всюди, вони навіть трапляються там, де розум поколіннями на генетичному рівні випалювали смертельними дозами алкоголю. А країни з вищим рівнем життя автоматично і без лишніх зусиль притягує кращих представників з бідних (бідніших). Все це виглядає якраз боротьбою за решту населення. В час, коли релігія (навіть іслам з буддизмом) втрачають свою ефективність, зявилися інші методи. Соцмережами і онлайн заморочками формують і перерозподіляють основну масу населення. При чому, роблять цю масу максимально контрольованою і керованою (маніпульованою). До прикладу, просторові переміщення 90% користувачів інстаграму чи фейсбуку можна відслідковувати фактично онлайн без залучення митниці, поліції і тд. Адже для більшості людей тепер навіть поїздка в Шацьк не зараховується, якщо фотки покусаної комарами пики не буде виставлена на привселюдний огляд в якусь соцмережу. Те саме з керованістю і маніпульованістю. Численні челенджі і масові психози, спровоковані «лідерами думок» в твітерах енд ко тому підтвердження. Зараз уже не тільки психічно не сформованих підлітків пачками з дахів багатоповерхівок скидають одним дописом в соцмережі. Тепер уже дорослі і освідчені люди мільйонами в десятках країн бачать свічення місця вакцинації від ковіду в магнітних рамках аеропортів. А мультиміліонери просаджують мільйони за хвилини в «найнадійніших інвестінструментах» після допису в «твітері» якогось Маска у вечері після кількох бокалів вина… Соцмережі вже складають серйозну загрозу наркоторгівлі. Маса людей ловить реальний кайф від викиду «ендорфінів» після пари лайків і клянчать їх, як цигани гроші по перехрестях. Більшість хомосапієнсів перетворилися в собачок павлова: «лампочка» в мордо книзі загорілася і мозок виключився, натовп повалив в потрібному напрямку… П.С. Вихідні закінчуються, припиняю офтопити . Всім гарного тижня та успіхів у справах...
zРадио написав:Самое свежее по теме, но вообще подобного - тонны, а переобувшиеся скептики - самые ярые промоутеры
Hedge fund investor Anthony Scaramucci argues anyone who studies bitcoin carefully and understands the cryptocurrency will be convinced of its potential. "Do the homework on bitcoin, understand what it is," the founder and managing partner of SkyBridge Capital told CNBC’s "Capital Connection" on Monday. He suggested reading the white paper by the creator of bitcoin, among other materials. "Anybody that does the homework … ends up investing into it. Look at Ray Dalio, a bitcoin skeptic, now a bitcoin investor," Scaramucci said, adding that other big-name investors such as Paul Tudor Jones and Stanley Druckenmiller have also bought bitcoin. "These are brilliant guys [who] did the homework and drew a conclusion that they needed to own a piece of bitcoin," he said
А що тут дивного? Грошей - кури не клюють. Дохідності вони практично не приносять, а інфляція робить своє діло. А тут потенційно така висока маржинальність. В якості диверсифікації корзини біткоїн підходить без проблем. Адже потенційні прибутки роблять цю диверсифікацію привабливою. Вкладаєш 2-3% від портфелю, а прибутковість може бути така як у 20-30% вкладень в консервативні активи. І так по чуть-чуть всі втягуються і починають торгувати "цифровим повітрям" яке не можливо підробити. Парадокс в тому, що цей актив буде в ціні рівно до того моменту допоки його будуть приймати до оплати продавці будь чого. А це може тривати дуже довго.
Перша колонка курс на початок 2021, друга - курс на 01.11.2021 10:00 дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Останні два стовбчики, то є річний відсоток зміни коштовності валюти у гривнях в попередні два ревальваційних роки. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки.
За місяць по відношенню до гривні втратили доляр і євро. До того жнайбільше втратив доляр! Здається ніби в світі великий економічний підйом. Бо найбільше в гривні виграли сировинні валюти австраліець і російский рубль. Таки більше за всіх виграв рубль.
Та звертає на себе увагу і ріст золота!
Відсоток додатку прибутку місяної гривні підскочив завдяки розміщенню гривні в ОВДП і виплаті найближчого купона всього через 2 місяці після розміщення, а не через пів року. Та ще непоганий відсоток виплат по Недержавному пенсійному накопичувальному фонді в тому місяці (всього чистими 10,4153(6,8209) відсотка річних)
Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик. Кошик без зміні.
Усім доброго дня. Казки вихідного дня закінчились і знову почалися заспокійливі робочі дні. Міжбанк на місці. Пропозиція валюти настільки велика, що нічого рокетного знову не трапилось. Ось і все що треба знати зараз про валюту. А вже ближче до 20-хх чисел можливо побачимо 26.10 чи 26 рівно. По світовій економіці, зараз просто ціни на ресурси повернулись ближче до 2013-го року, якій там гіпер, які там змагання за ресурси, не треба повторювати словесну діарею журналістів, дуже смішно це все читати, наче дорослі люди, але біля науковий туман-брехню повторити і добрехати свого, то наше все. Раша пропаганда і тут працює, лише теорії змов усюди, кругом вороги((( Але світова економіка розвивається, людство йде вперед, не зважаючи на корону, чому вчора не кричали що вакцінація то зло я не розумію, бо таки майже всі темники із ольгіно перерозповіли, а про цукерку на тортіку чомусь "забули"! Ось такі новини, тобто немає ніяких суттєвих новин, це класно! Мені подобається.
Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы. Перекурив, приподнялись на полкопейки, но сразу же развернулись и опустились на 1.5. После небольшой паузы приподнялись на полкопейки и после 11-20 уравновесились надолго. Около 12 опустились на полкопейки. В мире доллар к вечеру пятницы существенно вырос, после чего стабилизировался. Справочный курс встретили котировками 26.2800 - 26.3000, что на копейку ниже открытия. Сессия очень спокойная и даже скучная. Похоже, в первый день месяца многим не до валюты.
НБУ в пятницу купил 35 млн. Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост произошел за счет очень серьезного сокращения объема суточных сертификатов, что несколько неожиданно для пятницы, также интервенции и инкассации в суммах до миллиарда. Небольшая часть высвободившейся ликвидности ушла в тендерные сертификаты. Также весьма весомым был переток в казначейство. Из совсем мелкого обращает на себя внимание возобновление интересе банков к тендерному рефинансу, но т.к. рефинанс трем банкам был выдан короткий, эти банки останутся инкогнито.
В четверг объем МБ упал с 655.9 до 538.5 млн. Чистый спрос составил 533.5 млн. Клиентский спрос вырос и превысил почти не изменившееся предложение,в основном, за счет форвардных покупок.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.
К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците