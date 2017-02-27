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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8438843984408441

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 150
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
26%
39
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:50

  zРадио написав:В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.

К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците

Зображення

https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/


Здравствуйте .
Да , все правильно .
Об этом вчера писал ,Уважаемый ОРЕСТ .
холява
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