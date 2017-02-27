zРадио написав:В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.
К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците