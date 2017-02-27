zРадио написав:В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.
К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............01.11.2021..........02.11.2021 дата розрахунку..............29.10.2021...........01.11.2021 Євро.................................30,5953................30,4358...-0.52% Долар США......................26,2767................26,2933...+0.06% После полудня доллар прибавил еще полкопейки.
Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы. Перекурив, приподнялись на полкопейки, но сразу же развернулись и опустились на 1.5. После небольшой паузы приподнялись на полкопейки и после 11-20 уравновесились надолго. Около 12 опустились на полкопейки. В мире доллар к вечеру пятницы существенно вырос, после чего стабилизировался. Справочный курс встретили котировками 26.2800 - 26.3000, что на копейку ниже открытия. Сессия очень спокойная и даже скучная. Похоже, в первый день месяца многим не до валюты. После 12 выросли на полкопейки и очень рано ушли на обед. После обеда стало чуть веселее - за 50 минут выросли на 3 копейки, после чего снова остановились и не двигались до окончания значимой части сессии. Вести "с полей" подтверждают очень умеренные обороты. В мире доллар медленно отползает от утреннего пика. Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2020 - 28.4507 (+2) -216 2019 - 24.7381 (-8) +156