Додано: Пон 01 лис, 2021 15:52

ЛАД написав: Что такое ДКП, не подскажете? Что такое ДКП, не подскажете?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............01.11.2021..........02.11.2021дата розрахунку..............29.10.2021...........01.11.2021Євро.................................30,5953................30,4358...Долар США......................26,2767...................+0.06%После полудня доллар прибавил еще полкопейки.Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы. Перекурив, приподнялись на полкопейки, но сразу же развернулись и опустились на 1.5. После небольшой паузы приподнялись на полкопейки и после 11-20 уравновесились надолго. Около 12 опустились на полкопейки.В мире доллар к вечеру пятницы существенно вырос, после чего стабилизировался.Справочный курс встретили котировками 26.2800 - 26.3000, что на копейку ниже открытия.Сессия очень спокойная и даже скучная. Похоже, в первый день месяца многим не до валюты.После 12 выросли на полкопейки и очень рано ушли на обед. После обеда стало чуть веселее - за 50 минут выросли на 3 копейки, после чего снова остановились и не двигались до окончания значимой части сессии. Вести "с полей" подтверждают очень умеренные обороты.В мире доллар медленно отползает от утреннего пика.Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно закрытия пятницы.Этот день в истории:2020 - 28.4507 (+2) -2162019 - 24.7381 (-8) +1562018 - 28.1579 (+4)2017 - 26.8784 (+1)Выбирайте:- договор купли-продажи;- дискретное косинусное преобразование;- дорожный контрольный пост;- доконтактная профилакстика;- денежно-кредитная политика.