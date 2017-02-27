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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8438843984408441

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 150
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
26%
39
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:50

  zРадио написав:В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.

К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците

Зображення

https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/


Здравствуйте .
Да , все правильно .
Об этом вчера писал ,Уважаемый ОРЕСТ .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:52

  zРадио написав: а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците

А есть цифры ? А график будет нагляднее. Если не тяжело.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:22

  zРадио написав:....НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците
.....
https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/

Что такое ДКП, не подскажете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:52

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............01.11.2021..........02.11.2021
дата розрахунку..............29.10.2021...........01.11.2021
Євро.................................30,5953................30,4358...-0.52%
Долар США......................26,2767................26,2933...+0.06%
После полудня доллар прибавил еще полкопейки.

Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы. Перекурив, приподнялись на полкопейки, но сразу же развернулись и опустились на 1.5. После небольшой паузы приподнялись на полкопейки и после 11-20 уравновесились надолго. Около 12 опустились на полкопейки.
В мире доллар к вечеру пятницы существенно вырос, после чего стабилизировался.
Справочный курс встретили котировками 26.2800 - 26.3000, что на копейку ниже открытия.
Сессия очень спокойная и даже скучная. Похоже, в первый день месяца многим не до валюты.
После 12 выросли на полкопейки и очень рано ушли на обед. После обеда стало чуть веселее - за 50 минут выросли на 3 копейки, после чего снова остановились и не двигались до окончания значимой части сессии. Вести "с полей" подтверждают очень умеренные обороты.
В мире доллар медленно отползает от утреннего пика.
Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 28.4507 (+2) -216
2019 - 24.7381 (-8) +156

2018 - 28.1579 (+4)
2017 - 26.8784 (+1)

  ЛАД написав:Что такое ДКП, не подскажете?

Выбирайте:
- договор купли-продажи;
- дискретное косинусное преобразование;
- дорожный контрольный пост;
- доконтактная профилакстика;
- денежно-кредитная политика.
:)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:43

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:09

  Striker написав:ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

Интересная картинка!
Прирост у нерезидентов чуть меньше объема шестилеток, размещенных во вторник. Дошли к покупателям они только в пятницу. За среду (данные появились в четверг виден большой минус).
Похоже, что нерезиденты, которые могут приобретать облигации самостоятельно в этот раз решили прибегнуть к посредничеству банков. По всей видимости, т.о. они на 1-2 дня отсрочили оплату и смогли оплатить большую часть новых бумаг за счет погашения старых.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:17

  Игорь написав:
  zРадио написав: а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците

А есть цифры ? А график будет нагляднее. Если не тяжело.


Я боюсь, что описать монетарные условия одним графиком невозможно. По крайней мере, я не смогу. Если кто готов, you're welcome :)

Динамика денежных агрегатов - лишь вершина айсберга, и в отрыве от анализа инструментария НБУ и макроэкономических показателей лишена смысла.

Рост денежной массы замедляется - и год к году, и к июльскому прогнозу НБУ. При этом очевидно, что и 13,8%, и, тем более, 10,7% являются недостаточной скоростью при росте внешней торговли на 35% в валютном эквиваленте. Это само по себе создает дефицит гривны в экономике, а в дополнение НБУ ужесточает ДКП еще и повышением ставки рефинансирования, что увеличивает стоимость денег и конкуренцию за кредитный ресурс между государством и реальным сектором (доходность по ОВГЗ растет, по среднесрочным бумагам - вообще взлетела). На днях объявили еще и прекращении операций долгосрочного рефинансирования и процентного свопа

Зображення

Посещала меня как-то мысль создать интегральный показатель, но когда взялся думать над наполнением, осознал, что это тянет на полноценную научную работу )
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Здравствуйте

Привіт))
Як справи, як настрій? :D
Як бізнес?

Дивно, що курс ще не поспішає пробити 26 донизу))
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я боюсь, что описать монетарные условия одним графиком невозможно. По крайней мере, я не смогу. Если кто готов, you're welcome

К серьезной научной работе я тоже не готов, но могу предложить условный заменитель научного интегрального показателя :)
Зображення
Объем сертификатов показывает количество лишних денег, доступных экономике. Т.е. тех, которые НБУ вынужден временно изымать, чтобы они не оказывали лишнего давления.
График разницы между объемами сертификатов и рефинанса я добавил для подчеркивания масштабов проблемы.
Предвидя замечание, что банки - это не реальный сектор, сразу отвечу, что у НБУ нет возможности финансировать реальный сектор непосредственно. Есть возможность финансировать либо банки, либо правительство. Выбор первого варианта мне не кажется худшим. В любом случае, деньги, пройдя очень короткий путь, окажутся в банках.
Не вижу я недостатка денег в масштабах экономики. Есть недостаток у отдельных субьектов, но тут уж кто на что учился. Когда мне не хватает денег, я не склонен обвинять в этом правительство или мировую закулису :)
Сибарит
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