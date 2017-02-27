zРадио написав:В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.
К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............01.11.2021..........02.11.2021 дата розрахунку..............29.10.2021...........01.11.2021 Євро.................................30,5953................30,4358...-0.52% Долар США......................26,2767................26,2933...+0.06% После полудня доллар прибавил еще полкопейки.
Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше закрытия пятницы. Перекурив, приподнялись на полкопейки, но сразу же развернулись и опустились на 1.5. После небольшой паузы приподнялись на полкопейки и после 11-20 уравновесились надолго. Около 12 опустились на полкопейки. В мире доллар к вечеру пятницы существенно вырос, после чего стабилизировался. Справочный курс встретили котировками 26.2800 - 26.3000, что на копейку ниже открытия. Сессия очень спокойная и даже скучная. Похоже, в первый день месяца многим не до валюты. После 12 выросли на полкопейки и очень рано ушли на обед. После обеда стало чуть веселее - за 50 минут выросли на 3 копейки, после чего снова остановились и не двигались до окончания значимой части сессии. Вести "с полей" подтверждают очень умеренные обороты. В мире доллар медленно отползает от утреннего пика. Официальный курс встретили котировками 26.3150 - 26.3350. За день выросли на 2.5 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2020 - 28.4507 (+2) -216 2019 - 24.7381 (-8) +156
Striker написав:ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Интересная картинка! Прирост у нерезидентов чуть меньше объема шестилеток, размещенных во вторник. Дошли к покупателям они только в пятницу. За среду (данные появились в четверг виден большой минус). Похоже, что нерезиденты, которые могут приобретать облигации самостоятельно в этот раз решили прибегнуть к посредничеству банков. По всей видимости, т.о. они на 1-2 дня отсрочили оплату и смогли оплатить большую часть новых бумаг за счет погашения старых.
zРадио написав: а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците
А есть цифры ? А график будет нагляднее. Если не тяжело.
Я боюсь, что описать монетарные условия одним графиком невозможно. По крайней мере, я не смогу. Если кто готов, you're welcome
Динамика денежных агрегатов - лишь вершина айсберга, и в отрыве от анализа инструментария НБУ и макроэкономических показателей лишена смысла.
Рост денежной массы замедляется - и год к году, и к июльскому прогнозу НБУ. При этом очевидно, что и 13,8%, и, тем более, 10,7% являются недостаточной скоростью при росте внешней торговли на 35% в валютном эквиваленте. Это само по себе создает дефицит гривны в экономике, а в дополнение НБУ ужесточает ДКП еще и повышением ставки рефинансирования, что увеличивает стоимость денег и конкуренцию за кредитный ресурс между государством и реальным сектором (доходность по ОВГЗ растет, по среднесрочным бумагам - вообще взлетела). На днях объявили еще и прекращении операций долгосрочного рефинансирования и процентного свопа
Посещала меня как-то мысль создать интегральный показатель, но когда взялся думать над наполнением, осознал, что это тянет на полноценную научную работу )
zРадио написав:Я боюсь, что описать монетарные условия одним графиком невозможно. По крайней мере, я не смогу. Если кто готов, you're welcome
К серьезной научной работе я тоже не готов, но могу предложить условный заменитель научного интегрального показателя Объем сертификатов показывает количество лишних денег, доступных экономике. Т.е. тех, которые НБУ вынужден временно изымать, чтобы они не оказывали лишнего давления. График разницы между объемами сертификатов и рефинанса я добавил для подчеркивания масштабов проблемы. Предвидя замечание, что банки - это не реальный сектор, сразу отвечу, что у НБУ нет возможности финансировать реальный сектор непосредственно. Есть возможность финансировать либо банки, либо правительство. Выбор первого варианта мне не кажется худшим. В любом случае, деньги, пройдя очень короткий путь, окажутся в банках. Не вижу я недостатка денег в масштабах экономики. Есть недостаток у отдельных субьектов, но тут уж кто на что учился. Когда мне не хватает денег, я не склонен обвинять в этом правительство или мировую закулису