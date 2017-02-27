zРадио написав:В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.
К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците
zРадио написав:За график спасибо, но выводы, ИМХО, поверхностные. Что такое лишние деньги? Под 13% они мне не нужны от слова совсем, а под 5% я возьму столько, сколько вы мне дадите.
А решать, что с ними делать, будете потом? Получится 0 в любом случае. Под 13 не возьмете Вы, а под 5 не дам я, даже при их доступности под нулевую ставку. Насколько я понимаю, цифры Вы привели, исходя из предположения, что ставка для клиента равна ставке рефинансирования + константа. Вы предлагаете установить учетную ставку 0.5? Теперь моя очередь обвинять в поверхностности Не Вы ли постоянно утверждаете, что даже экономика США не выдержит долго сверхнизких ставок, ожидая их повышения? Ну а нам то как с этим справиться? Ну а коль вспомнили США, давайте вспомним и к чему привела сверхдоступность кредитов в 2008. Реально при сверхмягкой политике можно рассчитывать на некое оживление кредитования, но результат не будет столь радикальным, как кажется. А побочек будет много. Стимулирование кредитования - не единственная задача НБУ, а учетная ставка не решает всех проблем. Я не готов утверждать, что учетная ставка выбрана абсолютно верно, поскольку не могу вычислить собственное значение для сравнения, но я знаю точно, что она должна быть выше, чем в развитых экономиках. И я уверен, что недостатка денег в экономике нет, а идут борьба с излишками.
somilitark написав:Таких реально дешевих кредитів ми не бачили усі 30 років незалежності. ___ Я аргументовано заявляю, що зараз відверто м'яка грошово-кредитна політика, якої ми не бачили 30 років
Давайте сразу уточню, что самая мягкая была год назад, а не сегодня. Но даже если упустить этот момент, то вы сравниваете нас с нами, а нужно сравнивать нас с миром. Инструментов административного протекционизма почти не осталось - глобальную конкуренцию в условиях открытых рынков выиграет тот, у кого кредит дешевле.
Я неспроста акцентирую на проблеме потребительского импорта, каннибализирующего внутреннее производство. Это, действительно, большая проблема, которая в условиях нынешней ДКП является неразрешимой. Сколько бы ни было "свободных" миллиардов на балансах банков, бизнес даже пробовать не станет привлекать дорогой заемный ресурс, потому что самый простой расчет покажет неконкурентность цены продукта на выходе
Привет , Успих . Тяжело стало( ОЧЕНЬ) забирать товар из России .
Машины стоят на границе на выезд в Россию 5-6 дней. На выезд из России 4-5. У водил уже свой бизнес ,сделать двойную загрузку в одну машину , потом купить очередь (2-3тыс.). и заехать в Украину.Все это сказалось на цене .Из Воронежа , Брянска ну и так далее от 30 тысяч .Ранее эта же загрузка стоила 21-23 тыс . Чуть далее за Москву, От 60 тыс. ранее 28 -31 тыс . Все это скажется на цене товара . Ничего нового . На Западной небольшие очереди ,ну и стандарт (не хочу распространять закрытую, но всем известную информацию по оплатам за выезд и выезд) . Работаем , платим налоги .
Denik написав:2.82 млрд. дифіциту торгівлі товарами - це ніщо у порівнянні з профіцитом послуг, зокрема ІТ та притоком грошей заробітчан. Тому власне ревальвуємо і тенденція збережеться.
Профицитная торговля услугами и деньги заробитчан - факторы, которые латают дефицит торговли товарами уже не первый год, поэтому важна именно их динамика, а не просто упоминание.
С переводами из-за рубежа проблем, по счастью, нет - продолжают медленно, но уверенно расти. А вот профицит торговли услугами сокращается, и по прогнозам НБУ с 2022-го сойдет практически на нет. Причины я однозначно назвал не могу. Догадки есть, но озвучивать неаргументированные позиции - не в моих правилах
zРадио написав:В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.
К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците
2.82 млрд. дифіциту торгівлі товарами - це ніщо у порівнянні з профіцитом послуг, зокрема ІТ та притоком грошей заробітчан. Тому власне ревальвуємо і тенденція збережеться.
Ще одна відверта маніпуляція, це не давати повну картину, а тільки частину, щоб підігнати під темник, що девальвація буде, просто треба потерпіти. Не згадати про такі фундаментальні чинники курсоутворення це максимальний рівень маніпуляторства. Ще є доходи від транзита газа, але вони теж чомусь не були згадані. Тяжко зараз рокетчикам, сова не натягується ніяк((( А на порозі весна, краща пора для гривні.
Газ сьогодні вже по 750 долларів в Європі, не зважаючи, що транзит по трубопроводу Ямал-Європа впав до нуля, а по нашій ГТЗ проплачено 109 мільйонів за добу, а грязьпром качає 56. Хоче втримати ціни, добре що зараз тепла погода, не ліпиться в агресора коричневива кам'яна квіточка😁