zРадио написав:В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.
К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците
zРадио написав:За график спасибо, но выводы, ИМХО, поверхностные. Что такое лишние деньги? Под 13% они мне не нужны от слова совсем, а под 5% я возьму столько, сколько вы мне дадите.
А решать, что с ними делать, будете потом? Получится 0 в любом случае. Под 13 не возьмете Вы, а под 5 не дам я, даже при их доступности под нулевую ставку. Насколько я понимаю, цифры Вы привели, исходя из предположения, что ставка для клиента равна ставке рефинансирования + константа. Вы предлагаете установить учетную ставку 0.5? Теперь моя очередь обвинять в поверхностности Не Вы ли постоянно утверждаете, что даже экономика США не выдержит долго сверхнизких ставок, ожидая их повышения? Ну а нам то как с этим справиться? Ну а коль вспомнили США, давайте вспомним и к чему привела сверхдоступность кредитов в 2008. Реально при сверхмягкой политике можно рассчитывать на некое оживление кредитования, но результат не будет столь радикальным, как кажется. А побочек будет много. Стимулирование кредитования - не единственная задача НБУ, а учетная ставка не решает всех проблем. Я не готов утверждать, что учетная ставка выбрана абсолютно верно, поскольку не могу вычислить собственное значение для сравнения, но я знаю точно, что она должна быть выше, чем в развитых экономиках. И я уверен, что недостатка денег в экономике нет, а идут борьба с излишками.
В Украину с начала года перевели более 10 млрд долларов. Это на 19,7% больше, чем годом ранее. В Украину с января по сентябрь 2021 года объем частных переводов из-за границы составил 1 266 млн долларов. Это на 23,4% больше, чем в 2020 году - 1 026 млн долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Как отмечает НБУ, с начала года в Украину поступило 10 339 000 долларов. Это на 19,7% больше, чем в прошлом году - 8 636 000 долларов.
Сибарит написав:... Объем сертификатов показывает количество лишних денег, доступных экономике. Т.е. тех, которые НБУ вынужден временно изымать, чтобы они не оказывали лишнего давления. График разницы между объемами сертификатов и рефинанса я добавил для подчеркивания масштабов проблемы. Предвидя замечание, что банки - это не реальный сектор, сразу отвечу, что у НБУ нет возможности финансировать реальный сектор непосредственно. Есть возможность финансировать либо банки, либо правительство. Выбор первого варианта мне не кажется худшим. В любом случае, деньги, пройдя очень короткий путь, окажутся в банках. Не вижу я недостатка денег в масштабах экономики. Есть недостаток у отдельных субьектов, но тут уж кто на что учился. Когда мне не хватает денег, я не склонен обвинять в этом правительство или мировую закулису
так все таки НБУ изымает деньги или банки размещают свободный ресурс в НБУ, чтобы какая-то копеечка капнула?
или поскольку большая доля госбанков сложно отличить - это их действия или пожелания НБУ?
В Украину с начала года перевели более 10 млрд долларов. Это на 19,7% больше, чем годом ранее. В Украину с января по сентябрь 2021 года объем частных переводов из-за границы составил 1 266 млн долларов. Это на 23,4% больше, чем в 2020 году - 1 026 млн долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Как отмечает НБУ, с начала года в Украину поступило 10 339 000 долларов. Это на 19,7% больше, чем в прошлом году - 8 636 000 долларов.
По ІТ сума буде вдвічі менше заробітчан.
тогда называйте все значимые факторы. дополнительно к сказанному статья Доходы от инвестиций (баланс) выросла с минус 5,4 млрд дол за 9 мес 2020 до минус 13,9 млрд дол за 9 мес 2021. что скрывается по сути за этими цифрами - не скажу, но имеет место быть отток валюты.