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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8439844084418442

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 150
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
26%
39
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:32

  zРадио написав:В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.

К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците

Зображення

https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/

2.82 млрд. дифіциту торгівлі товарами - це ніщо у порівнянні з профіцитом послуг, зокрема ІТ та притоком грошей заробітчан. Тому власне ревальвуємо і тенденція збережеться.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:За график спасибо, но выводы, ИМХО, поверхностные. Что такое лишние деньги? Под 13% они мне не нужны от слова совсем, а под 5% я возьму столько, сколько вы мне дадите.

А решать, что с ними делать, будете потом? :)
Получится 0 в любом случае. Под 13 не возьмете Вы, а под 5 не дам я, даже при их доступности под нулевую ставку.
Насколько я понимаю, цифры Вы привели, исходя из предположения, что ставка для клиента равна ставке рефинансирования + константа. Вы предлагаете установить учетную ставку 0.5? Теперь моя очередь обвинять в поверхностности :)
Не Вы ли постоянно утверждаете, что даже экономика США не выдержит долго сверхнизких ставок, ожидая их повышения? Ну а нам то как с этим справиться?
Ну а коль вспомнили США, давайте вспомним и к чему привела сверхдоступность кредитов в 2008.
Реально при сверхмягкой политике можно рассчитывать на некое оживление кредитования, но результат не будет столь радикальным, как кажется. А побочек будет много. Стимулирование кредитования - не единственная задача НБУ, а учетная ставка не решает всех проблем.
Я не готов утверждать, что учетная ставка выбрана абсолютно верно, поскольку не могу вычислить собственное значение для сравнения, но я знаю точно, что она должна быть выше, чем в развитых экономиках. И я уверен, что недостатка денег в экономике нет, а идут борьба с излишками.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:2.82 млрд. дифіциту торгівлі товарами - це ніщо у порівнянні з профіцитом послуг, зокрема ІТ та притоком грошей заробітчан. Тому власне ревальвуємо і тенденція збережеться.

В Украину с начала года перевели $10 млрд – НБУ
https://korrespondent.net/ukraine/44125 ... 0-mlrd-nbu
В Украину с начала года перевели более 10 млрд долларов. Это на 19,7% больше, чем годом ранее.
В Украину с января по сентябрь 2021 года объем частных переводов из-за границы составил 1 266 млн долларов. Это на 23,4% больше, чем в 2020 году - 1 026 млн долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечает НБУ, с начала года в Украину поступило 10 339 000 долларов. Это на 19,7% больше, чем в прошлом году - 8 636 000 долларов.

По ІТ сума буде вдвічі менше заробітчан.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:58

  Denik написав:2.82 млрд. дифіциту торгівлі товарами - це ніщо у порівнянні з профіцитом послуг, зокрема ІТ та притоком грошей заробітчан. Тому власне ревальвуємо і тенденція збережеться.


Профицитная торговля услугами и деньги заробитчан - факторы, которые латают дефицит торговли товарами уже не первый год, поэтому важна именно их динамика, а не просто упоминание.

С переводами из-за рубежа проблем, по счастью, нет - продолжают расти. А вот профицит торговли услугами сокращается, и по прогнозам НБУ с 2022-го сойдет практически на нет

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:51

  Сибарит написав:...
Объем сертификатов показывает количество лишних денег, доступных экономике. Т.е. тех, которые НБУ вынужден временно изымать, чтобы они не оказывали лишнего давления.
График разницы между объемами сертификатов и рефинанса я добавил для подчеркивания масштабов проблемы.
Предвидя замечание, что банки - это не реальный сектор, сразу отвечу, что у НБУ нет возможности финансировать реальный сектор непосредственно. Есть возможность финансировать либо банки, либо правительство. Выбор первого варианта мне не кажется худшим. В любом случае, деньги, пройдя очень короткий путь, окажутся в банках.
Не вижу я недостатка денег в масштабах экономики. Есть недостаток у отдельных субьектов, но тут уж кто на что учился. Когда мне не хватает денег, я не склонен обвинять в этом правительство или мировую закулису :)

так все таки НБУ изымает деньги или банки размещают свободный ресурс в НБУ, чтобы какая-то копеечка капнула?

или поскольку большая доля госбанков сложно отличить - это их действия или пожелания НБУ?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:01

  Denik написав:
  Denik написав:2.82 млрд. дифіциту торгівлі товарами - це ніщо у порівнянні з профіцитом послуг, зокрема ІТ та притоком грошей заробітчан. Тому власне ревальвуємо і тенденція збережеться.

В Украину с начала года перевели $10 млрд – НБУ
https://korrespondent.net/ukraine/44125 ... 0-mlrd-nbu
В Украину с начала года перевели более 10 млрд долларов. Это на 19,7% больше, чем годом ранее.
В Украину с января по сентябрь 2021 года объем частных переводов из-за границы составил 1 266 млн долларов. Это на 23,4% больше, чем в 2020 году - 1 026 млн долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечает НБУ, с начала года в Украину поступило 10 339 000 долларов. Это на 19,7% больше, чем в прошлом году - 8 636 000 долларов.

По ІТ сума буде вдвічі менше заробітчан.

тогда называйте все значимые факторы.
дополнительно к сказанному статья Доходы от инвестиций (баланс) выросла с минус 5,4 млрд дол за 9 мес 2020 до минус 13,9 млрд дол за 9 мес 2021. что скрывается по сути за этими цифрами - не скажу, но имеет место быть отток валюты.
Shaman
 
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