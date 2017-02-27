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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8439844084418442

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 150
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
26%
39
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:32

  zРадио написав:В октябре импорт вновь существенно превысил экспорт - отрицательное сальдо внешней торговли за месяц увеличилось на 0,63 млрд долларов и составляет 2,82 млрд долларов YTD.

К сентябрю 2020-го экспорт увеличился на 36%, импорт - на 39%. Очевидно, что профицит валюты на МБ обусловлен не успехами во внешней торговле, а другими факторами. Рекордный урожай и высокие цены на железорудное сырье не являются предпосылками к укреплению курса - они лишь закрывают собой возросшие расходы на импорт энергоносителей, и то не полностью. Причины нужно искать в других статьях сводного баланса - сальдо заимствований, динамике ПИИ, дивидендов, реинвестированных доходов и переводов заробитчан. Также не исключено, что население и бизнес конвертируют сбережения из валюты в гривну, а НБУ жестит с ДКП, держа гривну в дефиците

Зображення

https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/

2.82 млрд. дифіциту торгівлі товарами - це ніщо у порівнянні з профіцитом послуг, зокрема ІТ та притоком грошей заробітчан. Тому власне ревальвуємо і тенденція збережеться.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:За график спасибо, но выводы, ИМХО, поверхностные. Что такое лишние деньги? Под 13% они мне не нужны от слова совсем, а под 5% я возьму столько, сколько вы мне дадите.

А решать, что с ними делать, будете потом? :)
Получится 0 в любом случае. Под 13 не возьмете Вы, а под 5 не дам я, даже при их доступности под нулевую ставку.
Насколько я понимаю, цифры Вы привели, исходя из предположения, что ставка для клиента равна ставке рефинансирования + константа. Вы предлагаете установить учетную ставку 0.5? Теперь моя очередь обвинять в поверхностности :)
Не Вы ли постоянно утверждаете, что даже экономика США не выдержит долго сверхнизких ставок, ожидая их повышения? Ну а нам то как с этим справиться?
Ну а коль вспомнили США, давайте вспомним и к чему привела сверхдоступность кредитов в 2008.
Реально при сверхмягкой политике можно рассчитывать на некое оживление кредитования, но результат не будет столь радикальным, как кажется. А побочек будет много. Стимулирование кредитования - не единственная задача НБУ, а учетная ставка не решает всех проблем.
Я не готов утверждать, что учетная ставка выбрана абсолютно верно, поскольку не могу вычислить собственное значение для сравнения, но я знаю точно, что она должна быть выше, чем в развитых экономиках. И я уверен, что недостатка денег в экономике нет, а идут борьба с излишками.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:2.82 млрд. дифіциту торгівлі товарами - це ніщо у порівнянні з профіцитом послуг, зокрема ІТ та притоком грошей заробітчан. Тому власне ревальвуємо і тенденція збережеться.

В Украину с начала года перевели $10 млрд – НБУ
https://korrespondent.net/ukraine/44125 ... 0-mlrd-nbu
В Украину с начала года перевели более 10 млрд долларов. Это на 19,7% больше, чем годом ранее.
В Украину с января по сентябрь 2021 года объем частных переводов из-за границы составил 1 266 млн долларов. Это на 23,4% больше, чем в 2020 году - 1 026 млн долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечает НБУ, с начала года в Украину поступило 10 339 000 долларов. Это на 19,7% больше, чем в прошлом году - 8 636 000 долларов.

По ІТ сума буде вдвічі менше заробітчан.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:58

  Denik написав:2.82 млрд. дифіциту торгівлі товарами - це ніщо у порівнянні з профіцитом послуг, зокрема ІТ та притоком грошей заробітчан. Тому власне ревальвуємо і тенденція збережеться.


Профицитная торговля услугами и деньги заробитчан - факторы, которые латают дефицит торговли товарами уже не первый год, поэтому важна именно их динамика, а не просто упоминание.

С переводами из-за рубежа проблем, по счастью, нет - продолжают расти. А вот профицит торговли услугами сокращается, и по прогнозам НБУ с 2022-го сойдет практически на нет

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:51

  Сибарит написав:...
Объем сертификатов показывает количество лишних денег, доступных экономике. Т.е. тех, которые НБУ вынужден временно изымать, чтобы они не оказывали лишнего давления.
График разницы между объемами сертификатов и рефинанса я добавил для подчеркивания масштабов проблемы.
Предвидя замечание, что банки - это не реальный сектор, сразу отвечу, что у НБУ нет возможности финансировать реальный сектор непосредственно. Есть возможность финансировать либо банки, либо правительство. Выбор первого варианта мне не кажется худшим. В любом случае, деньги, пройдя очень короткий путь, окажутся в банках.
Не вижу я недостатка денег в масштабах экономики. Есть недостаток у отдельных субьектов, но тут уж кто на что учился. Когда мне не хватает денег, я не склонен обвинять в этом правительство или мировую закулису :)

так все таки НБУ изымает деньги или банки размещают свободный ресурс в НБУ, чтобы какая-то копеечка капнула?

или поскольку большая доля госбанков сложно отличить - это их действия или пожелания НБУ?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:01

  Denik написав:
  Denik написав:2.82 млрд. дифіциту торгівлі товарами - це ніщо у порівнянні з профіцитом послуг, зокрема ІТ та притоком грошей заробітчан. Тому власне ревальвуємо і тенденція збережеться.

В Украину с начала года перевели $10 млрд – НБУ
https://korrespondent.net/ukraine/44125 ... 0-mlrd-nbu
В Украину с начала года перевели более 10 млрд долларов. Это на 19,7% больше, чем годом ранее.
В Украину с января по сентябрь 2021 года объем частных переводов из-за границы составил 1 266 млн долларов. Это на 23,4% больше, чем в 2020 году - 1 026 млн долларов, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечает НБУ, с начала года в Украину поступило 10 339 000 долларов. Это на 19,7% больше, чем в прошлом году - 8 636 000 долларов.

По ІТ сума буде вдвічі менше заробітчан.

тогда называйте все значимые факторы.
дополнительно к сказанному статья Доходы от инвестиций (баланс) выросла с минус 5,4 млрд дол за 9 мес 2020 до минус 13,9 млрд дол за 9 мес 2021. что скрывается по сути за этими цифрами - не скажу, но имеет место быть отток валюты.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:20

Зафиксируем график.

После 15-30 котировки опустились на 1.5 копейки до 26.3000 - 26.3200.
Зображення

  Shaman написав:так все таки НБУ изымает деньги или банки размещают свободный ресурс в НБУ, чтобы какая-то копеечка капнула?

Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон.(с)
  Shaman написав:или поскольку большая доля госбанков сложно отличить - это их действия или пожелания НБУ?

Влияние НБУ на госбанки принято сильно преувеличивать. Степень влияния тут примерно такая же, как и на остальные банки - мониторинг соблюдения нормативов. Госбанки находятся в собственности кабмина. При этом система управления построена таким образом, чтобы защитить их от произвола чиновников. Определенное влияние через назначаемых кабмином членов набсовета есть, но оно не абсолютно. На многих поворотах госбанки работают так же, как и частные. Представления кабмина и НБУ о правильности действий часто сильно различаются.
Сибарит
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