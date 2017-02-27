Додано: Пон 01 лис, 2021 18:36

zРадио написав: За график спасибо, но выводы, ИМХО, поверхностные. Что такое лишние деньги? Под 13% они мне не нужны от слова совсем, а под 5% я возьму столько, сколько вы мне дадите. За график спасибо, но выводы, ИМХО, поверхностные. Что такое лишние деньги? Под 13% они мне не нужны от слова совсем, а под 5% я возьму столько, сколько вы мне дадите.

А решать, что с ними делать, будете потом?Получится 0 в любом случае. Под 13 не возьмете Вы, а под 5 не дам я, даже при их доступности под нулевую ставку.Насколько я понимаю, цифры Вы привели, исходя из предположения, что ставка для клиента равна ставке рефинансирования + константа. Вы предлагаете установить учетную ставку 0.5? Теперь моя очередь обвинять в поверхностностиНе Вы ли постоянно утверждаете, что даже экономика США не выдержит долго сверхнизких ставок, ожидая их повышения? Ну а нам то как с этим справиться?Ну а коль вспомнили США, давайте вспомним и к чему привела сверхдоступность кредитов в 2008.Реально при сверхмягкой политике можно рассчитывать на некое оживление кредитования, но результат не будет столь радикальным, как кажется. А побочек будет много. Стимулирование кредитования - не единственная задача НБУ, а учетная ставка не решает всех проблем.Я не готов утверждать, что учетная ставка выбрана абсолютно верно, поскольку не могу вычислить собственное значение для сравнения, но я знаю точно, что она должна быть выше, чем в развитых экономиках. И я уверен, что недостатка денег в экономике нет, а идут борьба с излишками.