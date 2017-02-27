ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:46
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь (або продовжити) у конкурсі можна з будь-якого етапу
Прогнози на 15.11 приймаються до кінця сьогоднішнього дня, 02.11
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