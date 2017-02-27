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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8440844184428443

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 150
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
26%
39
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:46

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь (або продовжити) у конкурсі можна з будь-якого етапу

Прогнози на 15.11 приймаються до кінця сьогоднішнього дня, 02.11
Faceless
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