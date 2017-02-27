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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8440844184428443

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 150
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
26%
39
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:46

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь (або продовжити) у конкурсі можна з будь-якого етапу

Прогнози на 15.11 приймаються до кінця сьогоднішнього дня, 02.11
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:48

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 22720(15617+7103)випадків на добу на 01 листопада. Короновірусний удав їсть вже не слона а мамонта! Попередні пики вже внизу... :cry:

Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижні.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0084
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0060
Повні оберти МБ за тиждень - 2630,0481
Середні оберти за тиждень - 438,3413
Середні оберти за рік - 396,4963
СередньоТижневеЗважене - 26,2619

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0030
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0057
Повні оберти МБ за тиждень - 2411,9732
Середні оберти за тиждень - 482,3946
Середні оберти за рік - 398,5812
СередньоТижневеЗважене - 26,3514


Робочий тиждень типовий. Середні оберти за тиждень, знову чуттєво більші ніж середні оберти за рік!

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,2905(26,4164) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,2944(27,3230) грн./дол. Це на 1,00 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,82(3,43) відсотка. Підросла! Є сенс по року купувати той доляр! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 1,00(0,91) гривню по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,3514 грн./дол., а продавав дорожче.


Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:23

2 листопада Верховна рада ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік".
У бюджеті на 2022 рік уряд заклав курс долара на рівні 28,6-28,7 гривні.
(на 2021 рік було закладено 29,01)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............02.11.2021.........03.11.2021
дата розрахунку..............01.11.2021..........02.11.2021
Євро.................................30,4358...............30,4903...+0.18%
Долар США......................26,2933...............26,2904...-0.01%
После полудня курс не изменился.

Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ уже с открытия взял свою пятерку. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки, чуть постояли и вернулись обратно. Около 11 опустились на полкопейки, развернулись и к 12 выросли на 2 копейки.
В мире доллар вчера падал до позднего вечера, опустившись на уровень середины прошлой недели. Теперь колеблется на этом уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.2950 - 26.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.
После 12 на копейку опустились и ушли на обед. После обеда приподнялись на полкопейки, взяли небольшую паузу и пошли вниз. За 40 минут опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар продолжает топтание на месте.
Официальный курс встретили котировками 26.2750 - 26.2950. За день опустились на полкопейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Очень спокойная сессия с частыми, как для нашего рынка, сменами направления очень мелких движений. Гривна сохранила свои позиции относительно слегка ослабевшего доллара и немного потеряла относительно остальных основных валют.

Этот день в истории:
2020 - 28.5827 (+13) -229
2019 - 24.7381 (-8) +156

2018 - 28.1328 (-2)
2017 - 26.9314 (+6)
Сибарит
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