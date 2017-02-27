ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:46
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь (або продовжити) у конкурсі можна з будь-якого етапу
Прогнози на 15.11 приймаються до кінця сьогоднішнього дня, 02.11
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:48
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!
Цифри за 2 тижні.
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0084
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0060
Повні оберти МБ за тиждень - 2630,0481
Середні оберти за тиждень - 438,3413
Середні оберти за рік - 396,4963
СередньоТижневеЗважене - 26,2619
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0030
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0057
Повні оберти МБ за тиждень - 2411,9732
Середні оберти за тиждень - 482,3946
Середні оберти за рік - 398,5812
СередньоТижневеЗважене - 26,3514
Робочий тиждень типовий. Середні оберти за тиждень, знову чуттєво більші ніж середні оберти за рік!
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,2905(26,4164) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець остнаннього тижня склало 27,2944(27,3230) грн./дол. Це на 1,00 грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,82(3,43) відсотка. Підросла! Є сенс по року купувати той доляр!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 1,00(0,91) гривню по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,3514 грн./дол., а продавав дорожче.
ВО
Хай щастить!
Додано: Вів 02 лис, 2021 15:23
2 листопада Верховна рада ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік".
У бюджеті на 2022 рік уряд заклав курс долара на рівні 28,6-28,7 гривні.
(на 2021 рік було закладено 29,01)
Додано: Вів 02 лис, 2021 15:55
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............02.11.2021.........03.11.2021
дата розрахунку..............01.11.2021..........02.11.2021
Євро.................................30,4358...............30,4903...+0.18%
Долар США......................26,2933...............26,2904...-0.01%
После полудня курс не изменился.
Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ уже с открытия взял свою пятерку. Наскоро хлебнув кофе, приподнялись на полкопейки, чуть постояли и вернулись обратно. Около 11 опустились на полкопейки, развернулись и к 12 выросли на 2 копейки.
В мире доллар вчера падал до позднего вечера, опустившись на уровень середины прошлой недели. Теперь колеблется на этом уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.2950 - 26.3150, что на 1.5 копейки выше открытия.
После 12 на копейку опустились и ушли на обед. После обеда приподнялись на полкопейки, взяли небольшую паузу и пошли вниз. За 40 минут опустились на 1.5 копейки.
В мире доллар продолжает топтание на месте.
Официальный курс встретили котировками 26.2750 - 26.2950. За день опустились на полкопейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Очень спокойная сессия с частыми, как для нашего рынка, сменами направления очень мелких движений. Гривна сохранила свои позиции относительно слегка ослабевшего доллара и немного потеряла относительно остальных основных валют.
Этот день в истории:
2020 - 28.5827 (+13) -229
2019 - 24.7381 (-8) +156
2018 - 28.1328 (-2)
2017 - 26.9314 (+6)
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:18
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 2 листопада 2021 року до державного бюджету
залучено 6.660 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.11.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:24
Межбанк: что происходило с валютой в течение дня
После завершения отчетного периода и некоторой раскачки в первый день ноября, сегодня клиенты уже вошли в обычный деловой ритм. Нацбанк даже с самого утра вышел на торги и купил свои дежурные $5 млн по цене не выше 26,29 гривен, но затем ушел с рынка и больше не появлялся.
Особой потребности в его дальнейших интервенциях не было, хотя периодически предложение и начинало превышать спрос. Но в эти моменты на торги выходили те покупатели, кто выжидал “дна” по курсу и это быстро восстанавливало равновесие на межбанке.
В итоге, за день доллар подешевел на 0,5 копейки с 26,28/26,30 до 26,275/26,295 гривен, а курс евро упал сразу на 5 копеек – с 30,51/30,53 до 30,46/30,48 гривен к концу сессии. Но по евровалюте, как всегда, больше работал фактор поведения пары евро/доллар на международных рынках, а не собственно украинские реалии на торгах.
Ход торгов:
С утренних 26,28/26,30 гривен доллар лишь к 12 часам чуть подрос до 26,295/26,315 гривен и это были практически пиковые значения котировок по дню. Нацбанк с самого утра вышел с покупкой $5 млн по цене не выше 26,29 гривен и затем быстро ушел.
Мы не можем сказать, что участники торгов долго искали компромисс по курсу и поэтому уже после полудня основные покупатели закрыли свои сделки, а продавцам становилось все сложнее продавать весь свой объем валюты.
При такой ситуации уже к обеду котировки доллара просели до 26,285/26,305 гривен, к 16 часам они опустились до 26,27/26,29 гривен, а завершились торги вторника на устраивающем всех оставшихся игроков уровне 26,275/26,295.
Главные события 2 ноября на валютном рынке:
Доллар во вторник подешевел на 0,5 копеек с утренних 26,28/26,30 до 26,275/26,295 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок сегодня выходил только с покупкой $5 млн по цене не выше 26,29 гривен и как только их закрыл – уже окончательно ушел с межбанка до конца сессии.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2905 гривен, а официальный курс на 3 ноября 2021 года установлен на уровне 26,2904 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:33
завтра, но скорее послезавтра, на фоне ФРС возможны двиги по гривне...
Додано: Вів 02 лис, 2021 19:14
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