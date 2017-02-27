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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8441844284438444

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 151
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
26%
40
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:28

с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов :shock: и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:32

  edvardd написав:с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов :shock: и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.

Я ещё продам))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:20

  zРадио написав:BDI сменил рост резким падением, повторяя виражи 2008-го - снижение спроса на перевозки сухого груза морем (якобы) на несколько месяцев опережает снижение промышленного и потребительского спроса в мире, когда на рынках все еще эйфория, но фундамент сильно провисает. Проверим, есть ли у этой метрики предсказательная ценность. Корреляция в 2008-м очевидна, а есть ли причинно-следственная связь, :?:

Зображення

PS: в 2008-м вершин было 2 (фигура "М" в теханализе)


Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
Зображення

Та й капец реального сектору не лише в Китаї
https://metallurgprom.org/uk/golovne/10 ... mumov.html﻿
Навіть в Україні добові показники роботи ГМК в жовтні впали на 20% в порівнянні із початком року.
https://www.ukrmetprom.org/operativni-p ... k-ukra-32/
Домайнились...
Як це вплине на курс - та ніяк. Бо експорт зерна та олії перекриє поки що невеликі проблеми металургії.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:34

  Denik написав:Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.


К росту хешрейта криптовалют рекомендую привыкать. Этот рынок все еще очень волатильный - есть годы хайпа, есть годы упадка, но долгосрочный тренд на рост сохранится.

А сами энергозатраты ничуть не бесполезнее тех, что идут на поддержание инфраструктуры классического банкинга с его процессингами, биллингами, торговыми терминалами, банкоматами, офисами и отделениями

  Denik написав:Навіть в Україні добові показники роботи ГМК в жовтні впали на 20% в порівнянні із початком року


Падает спрос, или дорогая энергия бьет по себестоимости? Или отчасти первое, отчасти второе?
zРадио
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