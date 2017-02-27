Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:28
с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов
и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.
edvardd
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:32
edvardd написав:
с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов
и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.
Я ещё продам))
Мизантрóп
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Додано: Вів 02 лис, 2021 22:20
zРадио написав:
BDI сменил рост резким падением, повторяя виражи 2008-го - снижение спроса на перевозки сухого груза морем (якобы) на несколько месяцев опережает снижение промышленного и потребительского спроса в мире, когда на рынках все еще эйфория, но фундамент сильно провисает. Проверим, есть ли у этой метрики предсказательная ценность. Корреляция в 2008-м очевидна, а есть ли причинно-следственная связь,
PS: в 2008-м вершин было 2 (фигура "М" в теханализе)
Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
Та й капец реального сектору не лише в Китаї
https://metallurgprom.org/uk/golovne/10 ... mumov.html
Навіть в Україні добові показники роботи ГМК в жовтні впали на 20% в порівнянні із початком року.
https://www.ukrmetprom.org/operativni-p ... k-ukra-32/
Домайнились...
Як це вплине на курс - та ніяк. Бо експорт зерна та олії перекриє поки що невеликі проблеми металургії.
Denik
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Додано: Вів 02 лис, 2021 22:34
Denik написав:
Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
К росту хешрейта криптовалют рекомендую привыкать. Этот рынок все еще очень волатильный - есть годы хайпа, есть годы упадка, но долгосрочный тренд на рост сохранится.
А сами энергозатраты ничуть не бесполезнее тех, что идут на поддержание инфраструктуры классического банкинга с его процессингами, биллингами, торговыми терминалами, банкоматами, офисами и отделениями
Denik написав:
Навіть в Україні добові показники роботи ГМК в жовтні впали на 20% в порівнянні із початком року
Падает спрос, или дорогая энергия бьет по себестоимости? Или отчасти первое, отчасти второе?
zРадио
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