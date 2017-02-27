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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8442844384448445>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 151
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
26%
40
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:28

с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов :shock: и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:32

  edvardd написав:с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов :shock: и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.

Я ещё продам))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:20

  zРадио написав:BDI сменил рост резким падением, повторяя виражи 2008-го - снижение спроса на перевозки сухого груза морем (якобы) на несколько месяцев опережает снижение промышленного и потребительского спроса в мире, когда на рынках все еще эйфория, но фундамент сильно провисает. Проверим, есть ли у этой метрики предсказательная ценность. Корреляция в 2008-м очевидна, а есть ли причинно-следственная связь, :?:

Зображення

PS: в 2008-м вершин было 2 (фигура "М" в теханализе)


Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
Зображення

Та й капец реального сектору не лише в Китаї
https://metallurgprom.org/uk/golovne/10 ... mumov.html﻿
Навіть в Україні добові показники роботи ГМК в жовтні впали на 20% в порівнянні із початком року.
https://www.ukrmetprom.org/operativni-p ... k-ukra-32/
Домайнились...
Як це вплине на курс - та ніяк. Бо експорт зерна та олії перекриє поки що невеликі проблеми металургії.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:34

  Denik написав:Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.


К росту хешрейта криптовалют рекомендую привыкать. Этот рынок все еще очень волатильный - есть годы хайпа, есть годы упадка, но долгосрочный тренд на рост сохранится.

А сами энергозатраты ничуть не бесполезнее тех, что идут на поддержание инфраструктуры классического банкинга с его процессингами, биллингами, торговыми терминалами, банкоматами, офисами и отделениями

  Denik написав:Навіть в Україні добові показники роботи ГМК в жовтні впали на 20% в порівнянні із початком року


Падает спрос, или дорогая энергия бьет по себестоимости? Или отчасти первое, отчасти второе?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Падает спрос, или дорогая энергия бьет по себестоимости? Или отчасти первое, отчасти второе?

дорогая энергия бьет по себестоимости.
  zРадио написав:К росту хешрейта криптовалют рекомендую привыкать. Этот рынок все еще очень волатильный - есть годы хайпа, есть годы упадка, но долгосрочный тренд на рост сохранится.

Тогда придем к дефициту продовольствия...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:14

  zРадио написав:Тогда придем к дефициту продовольствия...


Ну причиной энергетического кризиса стал ведь не майнинг, а популизм ряда политиков по поводу сверхбыстрой декарбонизации. Дата-центры AWS, Google, FB, MS и пр. ведь никто не блеймит за дефицит электричества? А ведь их потребление растет с не меньшей скоростью.

Хейт в отношении майнеров - результат причудливой политики КНР, объявившей их все закона. Но это далеко не единственное директивное решение в противовес рынку - запреты добрались до платформ онлайн-обучения и телемедицины, а Alibaba будут дробить, снижая концентрацию. Там в принципе перекраивают весь хай-тек..

PS: бОльшая часть майнеров переехала из Китая в США. Не думаю, что американцы совершают ошибку, принимая их у себя - это осознанное решение
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:20

  zРадио написав:Дата-центры AWS, Google, FB, MS и пр. ведь никто не блеймит за дефицит электричества? А ведь их потребление растет с не меньшей скоростью.


Датацентры полезную работу делают, а майнинг-фермы тупо электричество на бесполезный нагрев спускают. Криптовалюты живут пока это нужно их хозяевам и пока есть возможность поддерживать ажиотаж. Как тот-же МММ. Потом колос на глиняных ногах просто рухнет :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:24

  Цитрин написав:
  zРадио написав:Дата-центры AWS, Google, FB, MS и пр. ведь никто не блеймит за дефицит электричества? А ведь их потребление растет с не меньшей скоростью.


Датацентры полезную работу делают, а майнинг-фермы тупо электричество на бесполезный нагрев спускают.


Майнинг существует для 3-х целей:
1. Хранение и редактирование журнала транзакций (блокчейна);
2. Подписание (авторизация) транзакций;
3. Криптография для недопущения мошенничества с транзакциями.

За выполнение целей они получают вознаграждение в виде денег блокчейна.

Назовите хоть одну лишнюю цель, на которую не тратит ресурсы система классического банкинга. Или вы считаете, что криптовалюты в принципе бесполезны, а миллионы людей сошли с ума?

Ваше право. Чуть больше века назад и автомобилистов считали прокаженными :) А компьютерщиков так и вовсе 30 лет назад...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:29

  zРадио написав:Или вы считаете, что криптовалюты в принципе бесполезны, а миллионы людей сошли с ума?


Да, считаю бесполезными, по поводу миллионов людей, отвечу цитатой:
вот, какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю


:D
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:
  Цитрин написав:
  zРадио написав:Дата-центры AWS, Google, FB, MS и пр. ведь никто не блеймит за дефицит электричества? А ведь их потребление растет с не меньшей скоростью.


Датацентры полезную работу делают, а майнинг-фермы тупо электричество на бесполезный нагрев спускают.


Майнинг существует для 3-х целей:
1. Хранение и редактирование журнала транзакций (блокчейна);
2. Подписание (авторизацию) транзакций;
3. Криптография для недопущения мошенничества с транзакциями.

За выполнение целей они получают награду в виду денег блокчейна.

Назовите хоть одну лишнюю цель, на которую не тратит ресурсы система классического банкинга


Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд
Faceless
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