с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:28
с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:32
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:20
Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
Та й капец реального сектору не лише в Китаї
Навіть в Україні добові показники роботи ГМК в жовтні впали на 20% в порівнянні із початком року.
Домайнились...
Як це вплине на курс - та ніяк. Бо експорт зерна та олії перекриє поки що невеликі проблеми металургії.
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:34
К росту хешрейта криптовалют рекомендую привыкать. Этот рынок все еще очень волатильный - есть годы хайпа, есть годы упадка, но долгосрочный тренд на рост сохранится.
А сами энергозатраты ничуть не бесполезнее тех, что идут на поддержание инфраструктуры классического банкинга с его процессингами, биллингами, торговыми терминалами, банкоматами, офисами и отделениями
Падает спрос, или дорогая энергия бьет по себестоимости? Или отчасти первое, отчасти второе?
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дорогая энергия бьет по себестоимости.
Тогда придем к дефициту продовольствия...
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:14
Ну причиной энергетического кризиса стал ведь не майнинг, а популизм ряда политиков по поводу сверхбыстрой декарбонизации. Дата-центры AWS, Google, FB, MS и пр. ведь никто не блеймит за дефицит электричества? А ведь их потребление растет с не меньшей скоростью.
Хейт в отношении майнеров - результат причудливой политики КНР, объявившей их все закона. Но это далеко не единственное директивное решение в противовес рынку - запреты добрались до платформ онлайн-обучения и телемедицины, а Alibaba будут дробить, снижая концентрацию. Там в принципе перекраивают весь хай-тек..
PS: бОльшая часть майнеров переехала из Китая в США. Не думаю, что американцы совершают ошибку, принимая их у себя - это осознанное решение
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:20
Датацентры полезную работу делают, а майнинг-фермы тупо электричество на бесполезный нагрев спускают. Криптовалюты живут пока это нужно их хозяевам и пока есть возможность поддерживать ажиотаж. Как тот-же МММ. Потом колос на глиняных ногах просто рухнет
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:24
Майнинг существует для 3-х целей:
1. Хранение и редактирование журнала транзакций (блокчейна);
2. Подписание (авторизация) транзакций;
3. Криптография для недопущения мошенничества с транзакциями.
За выполнение целей они получают вознаграждение в виде денег блокчейна.
Назовите хоть одну лишнюю цель, на которую не тратит ресурсы система классического банкинга. Или вы считаете, что криптовалюты в принципе бесполезны, а миллионы людей сошли с ума?
Ваше право. Чуть больше века назад и автомобилистов считали прокаженными А компьютерщиков так и вовсе 30 лет назад...
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:29
Да, считаю бесполезными, по поводу миллионов людей, отвечу цитатой:
Додано: Вів 02 лис, 2021 23:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд
|