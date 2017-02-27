RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8442844384448445

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 151
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
26%
40
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
17%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:41

  Faceless написав:Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд


В перспективе PoW будет заменет на PoS, что оптимизирует вычислительную нагрузку, достаточную для поддержания безопасности. А за ним придет еще что-то более современное. Технология будет эволюционировать. PoW совершил революцию и продемонстировал преимущества распределенного реестра перед централизованным (или в дополнение к нему - как вам больше нравится), но точку никто не ставит.

Первые мобильные телефоны весили 4 кг, еще и базовые станции какие-то там ставь, да не просто на землю, а на специальные мачтовые конструкции, провода к ним тяни, отдельные коммутаторы покупай - ай, какое нерациональное использование ресурсов. Похоронить мобильную связь в зародыше? Нет, совершенствовать ее

PS: транзакционная пропускная способность биткоина тоже не стоит на месте, а растет существенно быстрее роста хешрейта
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11510
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2682 раз.
Подякували: 5854 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 00:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:
  Faceless написав:Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд


В перспективе PoW будет заменет на PoS, что оптимизирует вычислительную нагрузку, достаточную для поддержания безопасности. А за ним придет еще что-то более современное. Технология будет эволюционировать. PoW совершил революцию и продемонстировал преимущества распределенного реестра перед централизованным (или в дополнение к нему - как вам больше нравится), но точку никто не ставит.

Первые мобильные телефоны весили 4 кг, еще и базовые станции какие-то там ставь, да не просто на землю, а на специальные мачтовые конструкции, провода к ним тяни, отдельные коммутаторы покупай - ай, какое нерациональное использование ресурсов. Похоронить мобильную связь в зародыше? Нет, совершенствовать ее

PS: транзакционная пропускная способность биткоина тоже не стоит на месте, а растет существенно быстрее роста хешрейта


Пока все стоит на месте, а энергопотребление всей крипты переходит все разумные границы. Награда за майнинг стала, с одной стороны, ключевым фактором для популяризации крипты, с другой - уничтожила здравый смысл.
И не надо сравнивать с телефонами. У блокчейна есть перспективы и отрасли, где он отлично вписывается. Но большинство современного криптомусора - тупиковая ветвь, имхо конечно. И как платёжный инструмент пока тоже отстой. И энергопотребление на майнинг
- это апогей маразма и идиотизма, это зло и должно, по-хорошему, пресекаться
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30318
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1291 раз.
Подякували: 7301 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 8442844384448445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2830, 2831, 2832
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28311 12895299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 23:47
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 781, 782, 783
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7826 11908503
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 09:15
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 122, 123, 124
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1231 3279259
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 14:50
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.