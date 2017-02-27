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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8443844484458446>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 152
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
27%
41
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:41

  Faceless написав:Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд


В перспективе PoW будет заменет на PoS, что оптимизирует вычислительную нагрузку, достаточную для поддержания безопасности. А за ним придет еще что-то более современное. Технология будет эволюционировать. PoW совершил революцию и продемонстировал преимущества распределенного реестра перед централизованным (или в дополнение к нему - как вам больше нравится), но точку никто не ставит.

Первые мобильные телефоны весили 4 кг, еще и базовые станции какие-то там ставь, да не просто на землю, а на специальные мачтовые конструкции, провода к ним тяни, отдельные коммутаторы покупай - ай, какое нерациональное использование ресурсов. Похоронить мобильную связь в зародыше? Нет, совершенствовать ее

PS: транзакционная пропускная способность биткоина тоже не стоит на месте, а растет существенно быстрее роста хешрейта
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 00:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:
  Faceless написав:Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд


В перспективе PoW будет заменет на PoS, что оптимизирует вычислительную нагрузку, достаточную для поддержания безопасности. А за ним придет еще что-то более современное. Технология будет эволюционировать. PoW совершил революцию и продемонстировал преимущества распределенного реестра перед централизованным (или в дополнение к нему - как вам больше нравится), но точку никто не ставит.

Первые мобильные телефоны весили 4 кг, еще и базовые станции какие-то там ставь, да не просто на землю, а на специальные мачтовые конструкции, провода к ним тяни, отдельные коммутаторы покупай - ай, какое нерациональное использование ресурсов. Похоронить мобильную связь в зародыше? Нет, совершенствовать ее

PS: транзакционная пропускная способность биткоина тоже не стоит на месте, а растет существенно быстрее роста хешрейта


Пока все стоит на месте, а энергопотребление всей крипты переходит все разумные границы. Награда за майнинг стала, с одной стороны, ключевым фактором для популяризации крипты, с другой - уничтожила здравый смысл.
И не надо сравнивать с телефонами. У блокчейна есть перспективы и отрасли, где он отлично вписывается. Но большинство современного криптомусора - тупиковая ветвь, имхо конечно. И как платёжный инструмент пока тоже отстой. И энергопотребление на майнинг
- это апогей маразма и идиотизма, это зло и должно, по-хорошему, пресекаться
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 00:27

  Faceless написав:Пока все стоит на месте, а энергопотребление всей крипты переходит все разумные границы


На месте не стоит. Повторюсь - эволюционирует

  Faceless написав:Награда за майнинг стала, с одной стороны, ключевым фактором для популяризации крипты, с другой - уничтожила здравый смысл


Давайте тогда критически пройдемся по всему списку иррациональной потребительской и спекулятивной дури - чего уж там :D Предлагаю начать с добычи природных алмазов и производства из них бриллиантов


  Faceless написав:Но большинство современного криптомусора - тупиковая ветвь, имхо конечно


Я с этим даже спорить не буду - согласен. Но насчет биткоина - мимо

  Faceless написав: это зло и должно, по-хорошему, пресекаться


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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 01:21

  zРадио написав:Или вы считаете, что криптовалюты в принципе бесполезны, а миллионы людей сошли с ума?

В МММ тоже миллионы верили, и даже в МММ-2, криптовалюты это пустой мыльный пузырь, который рано или поздно лопнет, это неизбежно
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:56

  Faceless написав:
zРадио написав:
  Faceless написав:Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд


В перспективе PoW будет заменет на PoS, что оптимизирует вычислительную нагрузку, достаточную для поддержания безопасности. А за ним придет еще что-то более современное. Технология будет эволюционировать. PoW совершил революцию и продемонстировал преимущества распределенного реестра перед централизованным (или в дополнение к нему - как вам больше нравится), но точку никто не ставит.

Первые мобильные телефоны весили 4 кг, еще и базовые станции какие-то там ставь, да не просто на землю, а на специальные мачтовые конструкции, провода к ним тяни, отдельные коммутаторы покупай - ай, какое нерациональное использование ресурсов. Похоронить мобильную связь в зародыше? Нет, совершенствовать ее

PS: транзакционная пропускная способность биткоина тоже не стоит на месте, а растет существенно быстрее роста хешрейта


Пока все стоит на месте, а энергопотребление всей крипты переходит все разумные границы. Награда за майнинг стала, с одной стороны, ключевым фактором для популяризации крипты, с другой - уничтожила здравый смысл.
И не надо сравнивать с телефонами. У блокчейна есть перспективы и отрасли, где он отлично вписывается. Но большинство современного криптомусора - тупиковая ветвь, имхо конечно. И как платёжный инструмент пока тоже отстой. И энергопотребление на майнинг
- это апогей маразма и идиотизма, это зло и должно, по-хорошему, пресекаться

Мало того что ел. энергию тратят впустую, так еще из-за этих биткойно/шиткойно майнеров намного поднялись цены на комп. комплектующие. Даже простой комп. стал стоить нетривиальные деньги. Как там африканские дети будут учится - я не знаю, шиткойно-майнеры наверное лучше знают.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:59

26.26-26.28/26.33-26.35
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:14

  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов :shock: и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.

Я ещё продам))

а я по такому ніщебродному курсу хіба куплю, якщо будуть вільні гривні, але це не точно
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:16

  Denik написав:
  zРадио написав:BDI сменил рост резким падением, повторяя виражи 2008-го - снижение спроса на перевозки сухого груза морем (якобы) на несколько месяцев опережает снижение промышленного и потребительского спроса в мире, когда на рынках все еще эйфория, но фундамент сильно провисает. Проверим, есть ли у этой метрики предсказательная ценность. Корреляция в 2008-м очевидна, а есть ли причинно-следственная связь, :?:

Зображення

PS: в 2008-м вершин было 2 (фигура "М" в теханализе)


Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
Зображення

Та й капец реального сектору не лише в Китаї
https://metallurgprom.org/uk/golovne/10 ... mumov.html﻿
Навіть в Україні добові показники роботи ГМК в жовтні впали на 20% в порівнянні із початком року.
https://www.ukrmetprom.org/operativni-p ... k-ukra-32/
Домайнились...
Як це вплине на курс - та ніяк. Бо експорт зерна та олії перекриє поки що невеликі проблеми металургії.



як тобі "енергитичний тигр", який "годуватиме Німеччину електриком":
  change_pm написав:
"2 листопада від 14:00 у межах договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 МВт", — йдеться в повідомленні.

Білоруське Міненерго запевняє, що постачання здійснюються на запит української сторони. Про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) у цьому випадку не йдеться.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зеленський серйозно думає над тим, щоб оголосити дефолт

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/bereza/zelen ... 95358.html

Очень и очень надеюсь что это очередерй фейк или чрезмерное преувеличение, в противном случае- точно нужно "пристегнуть ремни", в любом случае держать "руку на пульсе" как и в прочем делаем всегда,

Лично я доверяю Ув.блогеру Бориславу Береза
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:22

  Цитрин написав:
  zРадио написав:Дата-центры AWS, Google, FB, MS и пр. ведь никто не блеймит за дефицит электричества? А ведь их потребление растет с не меньшей скоростью.


Датацентры полезную работу делают, а майнинг-фермы тупо электричество на бесполезный нагрев спускают. Криптовалюты живут пока это нужно их хозяевам и пока есть возможность поддерживать ажиотаж. Как тот-же МММ. Потом колос на глиняных ногах просто рухнет :)

почекай, не гоні лошадєй ...
основою є блокчейн, а блокчейн, це різновид бази даних, тобто тре тоді відключити всі бази даних, бо вони жруть електрику, так?

а криптовалюти, один із варіантів використання блокчейна - треба в бази даних щось записувати, от і вносять таку інфу, чим це відрізняється від процесинга платіжних систем? там теж переважно записи в базу даних, тільки там централізовано, а блокчейн - децентралізована система.

Фіатні гроші можуть "друкувати" (тобто робити записи в базі даних) ФРС та інші центробанки (НБУ) теж, а для криптовалюти це може зробити "любий майнер", так як система деценталізована.

Вчи матчмастину, разом з орестом та іншими хейтерами блокчейна та крипти.
flyman
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