Додано: Вів 02 лис, 2021 23:41

Faceless написав: Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд

В перспективе PoW будет заменет на PoS, что оптимизирует вычислительную нагрузку, достаточную для поддержания безопасности. А за ним придет еще что-то более современное. Технология будет эволюционировать. PoW совершил революцию и продемонстировал преимущества распределенного реестра перед централизованным (или в дополнение к нему - как вам больше нравится), но точку никто не ставит.Первые мобильные телефоны весили 4 кг, еще и базовые станции какие-то там ставь, да не просто на землю, а на специальные мачтовые конструкции, провода к ним тяни, отдельные коммутаторы покупай - ай, какое нерациональное использование ресурсов. Похоронить мобильную связь в зародыше? Нет, совершенствовать ееPS: транзакционная пропускная способность биткоина тоже не стоит на месте, а растет существенно быстрее роста хешрейта