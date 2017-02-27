Faceless написав:Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд
В перспективе PoW будет заменет на PoS, что оптимизирует вычислительную нагрузку, достаточную для поддержания безопасности. А за ним придет еще что-то более современное. Технология будет эволюционировать. PoW совершил революцию и продемонстировал преимущества распределенного реестра перед централизованным (или в дополнение к нему - как вам больше нравится), но точку никто не ставит.
Первые мобильные телефоны весили 4 кг, еще и базовые станции какие-то там ставь, да не просто на землю, а на специальные мачтовые конструкции, провода к ним тяни, отдельные коммутаторы покупай - ай, какое нерациональное использование ресурсов. Похоронить мобильную связь в зародыше? Нет, совершенствовать ее
PS: транзакционная пропускная способность биткоина тоже не стоит на месте, а растет существенно быстрее роста хешрейта
Faceless написав:Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд
В перспективе PoW будет заменет на PoS, что оптимизирует вычислительную нагрузку, достаточную для поддержания безопасности. А за ним придет еще что-то более современное. Технология будет эволюционировать. PoW совершил революцию и продемонстировал преимущества распределенного реестра перед централизованным (или в дополнение к нему - как вам больше нравится), но точку никто не ставит.
Первые мобильные телефоны весили 4 кг, еще и базовые станции какие-то там ставь, да не просто на землю, а на специальные мачтовые конструкции, провода к ним тяни, отдельные коммутаторы покупай - ай, какое нерациональное использование ресурсов. Похоронить мобильную связь в зародыше? Нет, совершенствовать ее
PS: транзакционная пропускная способность биткоина тоже не стоит на месте, а растет существенно быстрее роста хешрейта
Пока все стоит на месте, а энергопотребление всей крипты переходит все разумные границы. Награда за майнинг стала, с одной стороны, ключевым фактором для популяризации крипты, с другой - уничтожила здравый смысл. И не надо сравнивать с телефонами. У блокчейна есть перспективы и отрасли, где он отлично вписывается. Но большинство современного криптомусора - тупиковая ветвь, имхо конечно. И как платёжный инструмент пока тоже отстой. И энергопотребление на майнинг - это апогей маразма и идиотизма, это зло и должно, по-хорошему, пресекаться
Faceless написав:Важный нюанс - сложность. Гонка за вознаграждением за майнинг довела его до абсурда. Один несчастный биткойн, не способный обслужить и 0,001% транзакций "классического банкинга", тратит больше э/э, чем все сервера банков и МПС вместе взятые. При том, что ровно ту же задачу при минимальном количестве майнеров, выполнил бы и 1 ноутбук. Весь майнинг, основанный на PoW - полнейший абсурд
В перспективе PoW будет заменет на PoS, что оптимизирует вычислительную нагрузку, достаточную для поддержания безопасности. А за ним придет еще что-то более современное. Технология будет эволюционировать. PoW совершил революцию и продемонстировал преимущества распределенного реестра перед централизованным (или в дополнение к нему - как вам больше нравится), но точку никто не ставит.
Первые мобильные телефоны весили 4 кг, еще и базовые станции какие-то там ставь, да не просто на землю, а на специальные мачтовые конструкции, провода к ним тяни, отдельные коммутаторы покупай - ай, какое нерациональное использование ресурсов. Похоронить мобильную связь в зародыше? Нет, совершенствовать ее
PS: транзакционная пропускная способность биткоина тоже не стоит на месте, а растет существенно быстрее роста хешрейта
Пока все стоит на месте, а энергопотребление всей крипты переходит все разумные границы. Награда за майнинг стала, с одной стороны, ключевым фактором для популяризации крипты, с другой - уничтожила здравый смысл. И не надо сравнивать с телефонами. У блокчейна есть перспективы и отрасли, где он отлично вписывается. Но большинство современного криптомусора - тупиковая ветвь, имхо конечно. И как платёжный инструмент пока тоже отстой. И энергопотребление на майнинг - это апогей маразма и идиотизма, это зло и должно, по-хорошему, пресекаться
Мало того что ел. энергию тратят впустую, так еще из-за этих биткойно/шиткойно майнеров намного поднялись цены на комп. комплектующие. Даже простой комп. стал стоить нетривиальные деньги. Как там африканские дети будут учится - я не знаю, шиткойно-майнеры наверное лучше знают.
zРадио написав:BDI сменил рост резким падением, повторяя виражи 2008-го - снижение спроса на перевозки сухого груза морем (якобы) на несколько месяцев опережает снижение промышленного и потребительского спроса в мире, когда на рынках все еще эйфория, но фундамент сильно провисает. Проверим, есть ли у этой метрики предсказательная ценность. Корреляция в 2008-м очевидна, а есть ли причинно-следственная связь,
PS: в 2008-м вершин было 2 (фигура "М" в теханализе)
Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
zРадио написав:Дата-центры AWS, Google, FB, MS и пр. ведь никто не блеймит за дефицит электричества? А ведь их потребление растет с не меньшей скоростью.
Датацентры полезную работу делают, а майнинг-фермы тупо электричество на бесполезный нагрев спускают. Криптовалюты живут пока это нужно их хозяевам и пока есть возможность поддерживать ажиотаж. Как тот-же МММ. Потом колос на глиняных ногах просто рухнет
почекай, не гоні лошадєй ... основою є блокчейн, а блокчейн, це різновид бази даних, тобто тре тоді відключити всі бази даних, бо вони жруть електрику, так?
а криптовалюти, один із варіантів використання блокчейна - треба в бази даних щось записувати, от і вносять таку інфу, чим це відрізняється від процесинга платіжних систем? там теж переважно записи в базу даних, тільки там централізовано, а блокчейн - децентралізована система.
Фіатні гроші можуть "друкувати" (тобто робити записи в базі даних) ФРС та інші центробанки (НБУ) теж, а для криптовалюти це може зробити "любий майнер", так як система деценталізована.
Вчи матчмастину, разом з орестом та іншими хейтерами блокчейна та крипти.