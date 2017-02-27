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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8442844384448445>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 152
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
27%
41
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:28

с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов :shock: и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:32

  edvardd написав:с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов :shock: и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.

Я ещё продам))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:20

  zРадио написав:BDI сменил рост резким падением, повторяя виражи 2008-го - снижение спроса на перевозки сухого груза морем (якобы) на несколько месяцев опережает снижение промышленного и потребительского спроса в мире, когда на рынках все еще эйфория, но фундамент сильно провисает. Проверим, есть ли у этой метрики предсказательная ценность. Корреляция в 2008-м очевидна, а есть ли причинно-следственная связь, :?:

Зображення

PS: в 2008-м вершин было 2 (фигура "М" в теханализе)


Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
Зображення

Та й капец реального сектору не лише в Китаї
https://metallurgprom.org/uk/golovne/10 ... mumov.html﻿
Навіть в Україні добові показники роботи ГМК в жовтні впали на 20% в порівнянні із початком року.
https://www.ukrmetprom.org/operativni-p ... k-ukra-32/
Домайнились...
Як це вплине на курс - та ніяк. Бо експорт зерна та олії перекриє поки що невеликі проблеми металургії.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:59

26.26-26.28/26.33-26.35
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:14

  Мизантрóп написав:
  edvardd написав:с начала 2021 года население продало валюты на 21 118,1 млн долларов :shock: и купило на 19 404,9 млн долларов.
Чистая продажа составила 1 713,1 млн долларов.

Я ещё продам))

а я по такому ніщебродному курсу хіба куплю, якщо будуть вільні гривні, але це не точно
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:16

  Denik написав:
  zРадио написав:BDI сменил рост резким падением, повторяя виражи 2008-го - снижение спроса на перевозки сухого груза морем (якобы) на несколько месяцев опережает снижение промышленного и потребительского спроса в мире, когда на рынках все еще эйфория, но фундамент сильно провисает. Проверим, есть ли у этой метрики предсказательная ценность. Корреляция в 2008-м очевидна, а есть ли причинно-следственная связь, :?:

Зображення

PS: в 2008-м вершин было 2 (фигура "М" в теханализе)


Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
Зображення

Та й капец реального сектору не лише в Китаї
https://metallurgprom.org/uk/golovne/10 ... mumov.html﻿
Навіть в Україні добові показники роботи ГМК в жовтні впали на 20% в порівнянні із початком року.
https://www.ukrmetprom.org/operativni-p ... k-ukra-32/
Домайнились...
Як це вплине на курс - та ніяк. Бо експорт зерна та олії перекриє поки що невеликі проблеми металургії.



як тобі "енергитичний тигр", який "годуватиме Німеччину електриком":
  change_pm написав:
"2 листопада від 14:00 у межах договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 МВт", — йдеться в повідомленні.

Білоруське Міненерго запевняє, що постачання здійснюються на запит української сторони. Про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) у цьому випадку не йдеться.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зеленський серйозно думає над тим, щоб оголосити дефолт

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/bereza/zelen ... 95358.html

Очень и очень надеюсь что это очередерй фейк или чрезмерное преувеличение, в противном случае- точно нужно "пристегнуть ремни", в любом случае держать "руку на пульсе" как и в прочем делаем всегда,

Лично я доверяю Ув.блогеру Бориславу Береза
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:32

  GDV29 написав:Зеленський серйозно думає над тим, щоб оголосити дефолт

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/bereza/zelen ... 95358.html

Очень и очень надеюсь что это очередерй фейк или чрезмерное преувеличение, в противном случае- точно нужно "пристегнуть ремни", в любом случае держать "руку на пульсе" как и в прочем делаем всегда,

Лично я доверяю Ув.блогеру Бориславу Береза

думаєш ідеї, які він продвигав манюпасу в серіалі і його вибрали, просто так?
73% підртимають, рейтинг - вжух...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрий ранок.
Це дуже добре що перетруть про що хочеш, але не про валюту, це значить що пересічне табло обмінки знімає будь які питання щодо курсу валют.
Але слід визнати, що двіжуха йде, дякуючи Денісу взнали, що виплавка сталі знизилась на 20%.
Вугілля дуже мало і світло поки не вимикають дякуючи тільки теплій погоді.
Ціна на газ знижується в Європі, але з пдв вона все одно під 30 грн. Це космос. Всі розуміють що більш менш адекватна ціна це максимум 400 у о. в Європі, тобто в нас буде під 500, або 14 грн за куб.
Це та межа за якої буде боляче всім, але не катострофічно.
Майже вся країна в червоній зоні, попит на валюту обмежений, саме завдяки цьому продовжується боковик на міжбанку.
Ще позитивна новина це довгоочікувані дощі, обіцяють ще опади, будемо сподіватись що так воно і буде.
Саммарі цього всього, все норм з курсом. Більше 27 не буде до серпня 22-го.
Новий рік бачу на позначці 26.50, максимум 26.70.
Усім вдалого дня.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:28

  GDV29 написав:Зеленський серйозно думає над тим, щоб оголосити дефолт

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/bereza/zelen ... 95358.html

Очень и очень надеюсь что это очередерй фейк или чрезмерное преувеличение, в противном случае- точно нужно "пристегнуть ремни", в любом случае держать "руку на пульсе" как и в прочем делаем всегда,

Лично я доверяю Ув.блогеру Бориславу Береза


мабуть це не Зеленьский думає, а його криша ІВК вернувся до старої ідеї, яку він хотів ще 2 роки тому - https://www.bbc.com/ukrainian/features-48424501
greenozon
 
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