zРадио написав:BDI сменил рост резким падением, повторяя виражи 2008-го - снижение спроса на перевозки сухого груза морем (якобы) на несколько месяцев опережает снижение промышленного и потребительского спроса в мире, когда на рынках все еще эйфория, но фундамент сильно провисает. Проверим, есть ли у этой метрики предсказательная ценность. Корреляция в 2008-м очевидна, а есть ли причинно-следственная связь,
PS: в 2008-м вершин было 2 (фигура "М" в теханализе)
Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
zРадио написав:BDI сменил рост резким падением, повторяя виражи 2008-го - снижение спроса на перевозки сухого груза морем (якобы) на несколько месяцев опережает снижение промышленного и потребительского спроса в мире, когда на рынках все еще эйфория, но фундамент сильно провисает. Проверим, есть ли у этой метрики предсказательная ценность. Корреляция в 2008-м очевидна, а есть ли причинно-следственная связь,
PS: в 2008-м вершин было 2 (фигура "М" в теханализе)
Падає Балтік Драй Індекс, зате хешрейт бітка та іншої дурні зростає.
Добрий ранок. Це дуже добре що перетруть про що хочеш, але не про валюту, це значить що пересічне табло обмінки знімає будь які питання щодо курсу валют. Але слід визнати, що двіжуха йде, дякуючи Денісу взнали, що виплавка сталі знизилась на 20%. Вугілля дуже мало і світло поки не вимикають дякуючи тільки теплій погоді. Ціна на газ знижується в Європі, але з пдв вона все одно під 30 грн. Це космос. Всі розуміють що більш менш адекватна ціна це максимум 400 у о. в Європі, тобто в нас буде під 500, або 14 грн за куб. Це та межа за якої буде боляче всім, але не катострофічно. Майже вся країна в червоній зоні, попит на валюту обмежений, саме завдяки цьому продовжується боковик на міжбанку. Ще позитивна новина це довгоочікувані дощі, обіцяють ще опади, будемо сподіватись що так воно і буде. Саммарі цього всього, все норм з курсом. Більше 27 не буде до серпня 22-го. Новий рік бачу на позначці 26.50, максимум 26.70. Усім вдалого дня.