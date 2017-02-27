Нагадайте, будь ласка - при дефолті краще перебувати в:
✓долярчиках
✓бетоні
✓товарі(якщо ви торгаш)
✓гривні
✓ чи виїхати нах з країни?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нагадайте, будь ласка - при дефолті краще перебувати в:
✓долярчиках
✓бетоні
✓товарі(якщо ви торгаш)
✓гривні
✓ чи виїхати нах з країни?
✓✓✓
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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