Вже не знають як збудити попит пересічного на валюту, вже дістали із шафи казки про дефолт, тільки би пересічний взяв ноги у руки і поскакав в обмінник, не вмикаючи голову. Ситуація зараз прогнозована і контрольована, навіщо навіть балачки про дефолт? Треба віддати 13 ярдів у.о. за 2 наступних роки, але в нас тільки резервів 28, думаю без питань перекредитуються і точно з боку боргів не буде тиску на валютний ринок. Я гадаю що цей вкид має тільки одну мету, дьорнути пересічних на слабо і хоч якось стримати ревальвацію, ну не хочуть беніани курс 26 і нижче, вони то бачать реальну картину, на носі весна, посівна, сезонний тиск на валюту, скоріш за все рух у бік 25 неминучий, ось і кричать: альо, олені, перелякані хутчіш в обмінку, бо щось налетить на земну вісь((
По курсу, 20-ті числа почались раніше прогнозованого, курс почав провалюватись завчасно, але нічого не поробиш, зараз ера гривні.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 03 лис, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Вже не знають як збудити попит пересічного на валюту, вже дістали із шафи казки про дефолт, тільки би пересічний взяв ноги у руки і поскакав в обмінник, не вмикаючи голову. Ситуація зараз прогнозована і контрольована, навіщо навіть балачки про дефолт? Треба віддати 13 ярдів у.о. за 2 наступних роки, але в нас тільки резервів 28, думаю без питань перекредитуються і точно з боку боргів не буде тиску на валютний ринок. Я гадаю що цей вкид має тільки одну мету, дьорнути пересічних на слабо і хоч якось стримати ревальвацію, ну не хочуть беніани курс 26 і нижче, вони то бачать реальну картину, на носі весна, посівна, сезонний тиск на валюту, скоріш за все рух у бік 25 неминучий, ось і кричать: альо, олені, перелякані хутчіш в обмінку, бо щось налетить на земну вісь((
По курсу, 20-ті числа почались раніше прогнозованого, курс почав провалюватись завчасно, але нічого не поробиш, зараз ера гривні.
якщо буде тепла зима (а я думаю, що скоріше так і буде, так як "глобальне потепління", зміна клімату і бла-бла-бла, хоча насправді відходим від мінільодовикового періоду середньовіччя і йдем "до норми"), то за курс можна не переживати, хіба ще під ялинку уряд роздасть 100...200 ярдів витрат. Поживем побачим.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, неспешно пошли вниз и почти за час опустились на 3 копейки. В начале этого движения, несколько позже, чем обычно, НБУ выкупил плановые 5 млн. После 11 взяли получасовую паузу, после чего приподнялись на полкопейки и снова остановились. В мире доллар вчера вечером снова вырос, не достигнув максимума прошлой ночи, а с вечера очень плавно откатывается. Справочный курс встретили котировками 26.2350 - 26.2550, что на 2.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера купил плановые 5 млн. Остатки на коррсчетах уменьшились. Как и позавчера, уменьшение произошло за счет роста объема суточных сертификатов и доходов казначейства, но в этот раз фактор сертификатов оказался значительно весомее. Остальные факторы не превысили полумиллиарда.
В понедельник объем МБ обвалился с 512.5 до 316.4 млн. Обороты чистые. Обороты МБ оказались ниже клиентских, которые также существенно сократились. Спрос не очень кардинально превысил предложение за счет, в основном, форвардных покупок.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
somilitark написав:Вже не знають як збудити попит пересічного на валюту, вже дістали із шафи казки про дефолт, тільки би пересічний взяв ноги у руки і поскакав в обмінник, не вмикаючи голову. Ситуація зараз прогнозована і контрольована, навіщо навіть балачки про дефолт? Треба віддати 13 ярдів у.о. за 2 наступних роки, але в нас тільки резервів 28, думаю без питань перекредитуються і точно з боку боргів не буде тиску на валютний ринок. Я гадаю що цей вкид має тільки одну мету, дьорнути пересічних на слабо і хоч якось стримати ревальвацію, ну не хочуть беніани курс 26 і нижче, вони то бачать реальну картину, на носі весна, посівна, сезонний тиск на валюту, скоріш за все рух у бік 25 неминучий, ось і кричать: альо, олені, перелякані хутчіш в обмінку, бо щось налетить на земну вісь((
По курсу, 20-ті числа почались раніше прогнозованого, курс почав провалюватись завчасно, але нічого не поробиш, зараз ера гривні.
якщо буде тепла зима (а я думаю, що скоріше так і буде, так як "глобальне потепління", зміна клімату і бла-бла-бла, хоча насправді відходим від мінільодовикового періоду середньовіччя і йдем "до норми"), то за курс можна не переживати, хіба ще під ялинку уряд роздасть 100...200 ярдів витрат. Поживем побачим.
Я вже розумію, що це все казки і провокації про сотні ярдів недовиконаного бюджета. Станом за 10 місяців недовиконано 7.3% від загального фонду, скільки це в грошах? 60 чи 70 ярдів? Тим паче постійно кожен рік бюджет не виконуть мінімум на 5%, постійно туди запхають якісь видатки які і не збираються виконувати, для чого це робиться, не відомо, можливо якісь махінації, або щось малюють для МВФ і інших кредиторів. Так що 70 ярдів зайвих витрат під ялинку, а скоріш за все це буде максимум 30-40, то просто дрібниці життя, заробітчани і програмісти навіть не помітять цей укус комарика. Ось такі новини друзі, фундамент для гривні чудовий, ракету чекати зараз може тільки хвора або дійсно дуже віруюча людина.🤟