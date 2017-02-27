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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8442844384448445

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 152
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
27%
41
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вже не знають як збудити попит пересічного на валюту, вже дістали із шафи казки про дефолт, тільки би пересічний взяв ноги у руки і поскакав в обмінник, не вмикаючи голову.
Ситуація зараз прогнозована і контрольована, навіщо навіть балачки про дефолт?
Треба віддати 13 ярдів у.о. за 2 наступних роки, але в нас тільки резервів 28, думаю без питань перекредитуються і точно з боку боргів не буде тиску на валютний ринок.
Я гадаю що цей вкид має тільки одну мету, дьорнути пересічних на слабо і хоч якось стримати ревальвацію, ну не хочуть беніани курс 26 і нижче, вони то бачать реальну картину, на носі весна, посівна, сезонний тиск на валюту, скоріш за все рух у бік 25 неминучий, ось і кричать: альо, олені, перелякані хутчіш в обмінку, бо щось налетить на земну вісь((

По курсу, 20-ті числа почались раніше прогнозованого, курс почав провалюватись завчасно, але нічого не поробиш, зараз ера гривні.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 03 лис, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:52

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:12

  somilitark написав:Вже не знають як збудити попит пересічного на валюту, вже дістали із шафи казки про дефолт, тільки би пересічний взяв ноги у руки і поскакав в обмінник, не вмикаючи голову.
Ситуація зараз прогнозована і контрольована, навіщо навіть балачки про дефолт?
Треба віддати 13 ярдів у.о. за 2 наступних роки, але в нас тільки резервів 28, думаю без питань перекредитуються і точно з боку боргів не буде тиску на валютний ринок.
Я гадаю що цей вкид має тільки одну мету, дьорнути пересічних на слабо і хоч якось стримати ревальвацію, ну не хочуть беніани курс 26 і нижче, вони то бачать реальну картину, на носі весна, посівна, сезонний тиск на валюту, скоріш за все рух у бік 25 неминучий, ось і кричать: альо, олені, перелякані хутчіш в обмінку, бо щось налетить на земну вісь((

По курсу, 20-ті числа почались раніше прогнозованого, курс почав провалюватись завчасно, але нічого не поробиш, зараз ера гривні.

якщо буде тепла зима (а я думаю, що скоріше так і буде, так як "глобальне потепління", зміна клімату і бла-бла-бла, хоча насправді відходим від мінільодовикового періоду середньовіччя і йдем "до норми"), то за курс можна не переживати, хіба ще під ялинку уряд роздасть 100...200 ярдів витрат.
Поживем побачим.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.11.2021................26,2463
Гривна укрепилась на 4.5 копейки.

МКГ*............7.3768............7.3919...........+0.21%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, неспешно пошли вниз и почти за час опустились на 3 копейки. В начале этого движения, несколько позже, чем обычно, НБУ выкупил плановые 5 млн. После 11 взяли получасовую паузу, после чего приподнялись на полкопейки и снова остановились.
В мире доллар вчера вечером снова вырос, не достигнув максимума прошлой ночи, а с вечера очень плавно откатывается.
Справочный курс встретили котировками 26.2350 - 26.2550, что на 2.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера купил плановые 5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Как и позавчера, уменьшение произошло за счет роста объема суточных сертификатов и доходов казначейства, но в этот раз фактор сертификатов оказался значительно весомее. Остальные факторы не превысили полумиллиарда.

В понедельник объем МБ обвалился с 512.5 до 316.4 млн. Обороты чистые. Обороты МБ оказались ниже клиентских, которые также существенно сократились. Спрос не очень кардинально превысил предложение за счет, в основном, форвардных покупок.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:25

  flyman написав:
  somilitark написав:Вже не знають як збудити попит пересічного на валюту, вже дістали із шафи казки про дефолт, тільки би пересічний взяв ноги у руки і поскакав в обмінник, не вмикаючи голову.
Ситуація зараз прогнозована і контрольована, навіщо навіть балачки про дефолт?
Треба віддати 13 ярдів у.о. за 2 наступних роки, але в нас тільки резервів 28, думаю без питань перекредитуються і точно з боку боргів не буде тиску на валютний ринок.
Я гадаю що цей вкид має тільки одну мету, дьорнути пересічних на слабо і хоч якось стримати ревальвацію, ну не хочуть беніани курс 26 і нижче, вони то бачать реальну картину, на носі весна, посівна, сезонний тиск на валюту, скоріш за все рух у бік 25 неминучий, ось і кричать: альо, олені, перелякані хутчіш в обмінку, бо щось налетить на земну вісь((

По курсу, 20-ті числа почались раніше прогнозованого, курс почав провалюватись завчасно, але нічого не поробиш, зараз ера гривні.

якщо буде тепла зима (а я думаю, що скоріше так і буде, так як "глобальне потепління", зміна клімату і бла-бла-бла, хоча насправді відходим від мінільодовикового періоду середньовіччя і йдем "до норми"), то за курс можна не переживати, хіба ще під ялинку уряд роздасть 100...200 ярдів витрат.
Поживем побачим.

Я вже розумію, що це все казки і провокації про сотні ярдів недовиконаного бюджета.
Станом за 10 місяців недовиконано 7.3% від загального фонду, скільки це в грошах?
60 чи 70 ярдів?
Тим паче постійно кожен рік бюджет не виконуть мінімум на 5%, постійно туди запхають якісь видатки які і не збираються виконувати, для чого це робиться, не відомо, можливо якісь махінації, або щось малюють для МВФ і інших кредиторів.
Так що 70 ярдів зайвих витрат під ялинку, а скоріш за все це буде максимум 30-40, то просто дрібниці життя, заробітчани і програмісти навіть не помітять цей укус комарика.
Ось такі новини друзі, фундамент для гривні чудовий, ракету чекати зараз може тільки хвора або дійсно дуже віруюча людина.🤟
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:44

  odessit2007 написав:26.26-26.28/26.33-26.35


Здравствуйте .
Всем Здоровья и Хорошего дня !
Вчера покупал по 26,39 .

....... я им не верю ....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Здравствуйте .
Всем Здоровья и Хорошего дня !
Вчера покупал по 26,39 .


Здравствуйте!

Ничто так не улучшает Здоровье и не делает день Хорошим, как новость о том, что кто-то вчера купил бакс по 26 грн и 39 коп. :lol:
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:50

  Striker написав:ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення


И?
Investor_K
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