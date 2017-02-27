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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:16
холява написав: odessit2007 написав:
26.26-26.28/26.33-26.35
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Хорошего дня !
Вчера покупал по 26,39 .
....... я им не верю ....
Поторопилися трошки, сегодня можно купить в банках по 26,30грн/дол и даже ниже
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