Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............03.11.2021.........04.11.2021 дата розрахунку.............02.11.2021..........03.11.2021 Євро................................30,4903...............30,3646...-0.41% Долар США.....................26,2904...............26,2431...-0.18% После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, неспешно пошли вниз и почти за час опустились на 3 копейки. В начале этого движения, несколько позже, чем обычно, НБУ выкупил плановые 5 млн. После 11 взяли получасовую паузу, после чего приподнялись на полкопейки и снова остановились. В мире доллар вчера вечером снова вырос, не достигнув максимума прошлой ночи, а с вечера очень плавно откатывается. Справочный курс встретили котировками 26.2350 - 26.2550, что на 2.5 копейки ниже открытия. После 12 и до закрытия основной части сессии дважды опускались на полкопейки и дважды возвращались обратно, после чего приподнялись еще на полкопейки. Обороты, по сообщениям "с полей", сегодня весьма низкие. Не исключено, что это начинает сказываться карантин. Будем наблюдать. В мире доллар с обеда пошел в рост и к настоящему времени достиг уровня вчерашнего вечернего максимума. Официальный курс встретили котировками 26.2400 - 26.2600. За день упали на 2 копейки относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 28.6000 (+2) -236 2019 - 24.7381 (-8) +151
NatiK написав:"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема. Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн. Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі. Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень." https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/ На курс може суттєво вплинути такий об'єм покупки валюти
Одне радує, що природа милостива до нас і витрати того газу суттєво зменшені!
NatiK написав:"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема. Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн. Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі. Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень." https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/ На курс може суттєво вплинути такий об'єм покупки валюти
Одне радує, що природа милостива до нас і витрати того газу суттєво зменшені!
ще є газ власного видобутку, що він не качається з жовтня по березень?
Denik написав:Найцікавіше те, що тенденція ревальвації гривні наймовірніше триватиме ще шонайменше 2 тижні. Причина в сухій погоді, яка сприяє збиранню соняшника та кукурудзи. При цьому витрати на сушку - відсутні або мінімальні. Так само суха погода сприяє роботі зернових терміналів (в дощ перевалка зупиняється). Все це приведе до стабільного і сильного потоку валютної виручки на міжбанку.
Я что-то запутался. Вы пишете, что еще две недели укрепляж. А somilitark ракету аж на осень 2022 перенес. И кому верить?
Верить можно только Мюллеру. Но это не точно.
Как мне кажется, курс в ближайшей перспективе будет только вниз (импорт пока отстает от экспорта), а цены - вверх.
Если конечно до конца года "слуги" не доведут ситуацию в стране до кризиса и новых расстрелов недовольных на площадях.
Розстріли незадоволених на площах не потрібні! І задоволені і нє просто помирають в ковідних лікарнях і реанімаціях! А бажаючі, щоб таких було значно більше, сьогодні виходили бастувати під ВР!