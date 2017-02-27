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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8443844484458446

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 152
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
27%
41
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:16

  холява написав:
  odessit2007 написав:26.26-26.28/26.33-26.35


Здравствуйте .
Всем Здоровья и Хорошего дня !
Вчера покупал по 26,39 .

....... я им не верю ....

Поторопилися трошки, сегодня можно купить в банках по 26,30грн/дол и даже ниже
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............03.11.2021.........04.11.2021
дата розрахунку.............02.11.2021..........03.11.2021
Євро................................30,4903...............30,3646...-0.41%
Долар США.....................26,2904...............26,2431...-0.18%
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, неспешно пошли вниз и почти за час опустились на 3 копейки. В начале этого движения, несколько позже, чем обычно, НБУ выкупил плановые 5 млн. После 11 взяли получасовую паузу, после чего приподнялись на полкопейки и снова остановились.
В мире доллар вчера вечером снова вырос, не достигнув максимума прошлой ночи, а с вечера очень плавно откатывается.
Справочный курс встретили котировками 26.2350 - 26.2550, что на 2.5 копейки ниже открытия.
После 12 и до закрытия основной части сессии дважды опускались на полкопейки и дважды возвращались обратно, после чего приподнялись еще на полкопейки. Обороты, по сообщениям "с полей", сегодня весьма низкие. Не исключено, что это начинает сказываться карантин. Будем наблюдать.
В мире доллар с обеда пошел в рост и к настоящему времени достиг уровня вчерашнего вечернего максимума.
Официальный курс встретили котировками 26.2400 - 26.2600. За день упали на 2 копейки относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.6000 (+2) -236
2019 - 24.7381 (-8) +151

2018 - 28.1328 (-2)
2017 - 26.9626 (+3)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:36

  NatiK написав:"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема.
Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн.
Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі.
Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень."
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/
На курс може суттєво вплинути такий об'єм покупки валюти

Одне радує, що природа милостива до нас і витрати того газу суттєво зменшені!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:38

Ставки по депозитам растут - первый раз за 2 года. Впрочем, реальная доходность с учетом 11%-ной инфляции продолжает оставаться отрицательной, что стимулирует потребление, а не накопление...

Зображення

PS: информация о раздумьях об объявлении дефолта - фейк. В наших условиях дефолт может быть лишь вынужденным, и предпосылок сейчас к этому нет
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:41

  Qwerty написав:
  NatiK написав:"На цей період, що триває з жовтня до березня, потрібно близько 19 млрд куб м газу. З них Україна має лише 15 млрд куб м. Ще 4 млрд куб м потрібно докупити і це справжня проблема.
Минулого тижня спотова ціна на газ перевищила 1 100 дол (30 тис грн) за тис куб м, що в перерахунку на 4 млрд куб м становить понад 120 млрд грн.
Швидше за все, грошей знадобиться менше, бо 30 тис грн за тис куб м – це спекулятивна ціна, викликана низькими запасами газу в Європі.
Утім, навіть якщо котирування в кілька разів скоротяться, на купівлю 4 млрд куб м палива "Нафтогаз" має витратити десятки мільярдів гривень."
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/678382/
На курс може суттєво вплинути такий об'єм покупки валюти

Одне радує, що природа милостива до нас і витрати того газу суттєво зменшені!

ще є газ власного видобутку, що він не качається з жовтня по березень?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:52

  Zebra написав:
  Xenon написав:на уголь тоже губу не раскатывайте

Уголь в Европе подорожал до рекордной отметки

В Европе цена угля достигла 232,2 доллара за тонну - это рекорд как минимум за 20 лет. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus в понедельник, 4 октября.

Нефть не долго продержится. Уже скоро зелёная свеча до 100 баксов, а там 120-150-200-250 ...

Уже скоро наступило чи ще треба почекати?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:53

flyman ,он учтён в общем балансе. Когда говорят"не хватает ** кубов", то будущую добычу в уме тоже держат.
Со вторника вроде милостивость погоды закончится.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 лис, 2021 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 16:54

  akido написав:
  Искатель написав:
  Denik написав:Найцікавіше те, що тенденція ревальвації гривні наймовірніше триватиме ще шонайменше 2 тижні.
Причина в сухій погоді, яка сприяє збиранню соняшника та кукурудзи. При цьому витрати на сушку - відсутні або мінімальні. Так само суха погода сприяє роботі зернових терміналів (в дощ перевалка зупиняється). Все це приведе до стабільного і сильного потоку валютної виручки на міжбанку.


Я что-то запутался. Вы пишете, что еще две недели укрепляж. А somilitark ракету аж на осень 2022 перенес.
И кому верить? :)

Верить можно только Мюллеру. Но это не точно.

Как мне кажется, курс в ближайшей перспективе будет только вниз (импорт пока отстает от экспорта), а цены - вверх.

Если конечно до конца года "слуги" не доведут ситуацию в стране до кризиса и новых расстрелов недовольных на площадях.

Розстріли незадоволених на площах не потрібні! І задоволені і нє просто помирають в ковідних лікарнях і реанімаціях! А бажаючі, щоб таких було значно більше, сьогодні виходили бастувати під ВР!
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