Поторопилися трошки, сегодня можно купить в банках по 26,30грн/дол и даже ниже
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:16
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:58
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............03.11.2021.........04.11.2021
дата розрахунку.............02.11.2021..........03.11.2021
Євро................................30,4903...............30,3646...-0.41%
Долар США.....................26,2904...............26,2431...-0.18%
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, неспешно пошли вниз и почти за час опустились на 3 копейки. В начале этого движения, несколько позже, чем обычно, НБУ выкупил плановые 5 млн. После 11 взяли получасовую паузу, после чего приподнялись на полкопейки и снова остановились.
В мире доллар вчера вечером снова вырос, не достигнув максимума прошлой ночи, а с вечера очень плавно откатывается.
Справочный курс встретили котировками 26.2350 - 26.2550, что на 2.5 копейки ниже открытия.
После 12 и до закрытия основной части сессии дважды опускались на полкопейки и дважды возвращались обратно, после чего приподнялись еще на полкопейки. Обороты, по сообщениям "с полей", сегодня весьма низкие. Не исключено, что это начинает сказываться карантин. Будем наблюдать.
В мире доллар с обеда пошел в рост и к настоящему времени достиг уровня вчерашнего вечернего максимума.
Официальный курс встретили котировками 26.2400 - 26.2600. За день упали на 2 копейки относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.6000 (+2) -236
2019 - 24.7381 (-8) +151
2018 - 28.1328 (-2)
2017 - 26.9626 (+3)
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:36
Одне радує, що природа милостива до нас і витрати того газу суттєво зменшені!
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:38
Ставки по депозитам растут - первый раз за 2 года. Впрочем, реальная доходность с учетом 11%-ной инфляции продолжает оставаться отрицательной, что стимулирует потребление, а не накопление...
PS: информация о раздумьях об объявлении дефолта - фейк. В наших условиях дефолт может быть лишь вынужденным, и предпосылок сейчас к этому нет
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:41
ще є газ власного видобутку, що він не качається з жовтня по березень?
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:52
Уже скоро наступило чи ще треба почекати?!
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:53
flyman ,он учтён в общем балансе. Когда говорят"не хватает ** кубов", то будущую добычу в уме тоже держат.
Со вторника вроде милостивость погоды закончится.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 03 лис, 2021 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:54
Розстріли незадоволених на площах не потрібні! І задоволені і нє просто помирають в ковідних лікарнях і реанімаціях! А бажаючі, щоб таких було значно більше, сьогодні виходили бастувати під ВР!
Додано: Сер 03 лис, 2021 17:21
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:19
Интрига нарастает, и почему завтра будут сюрпризы по курсу
Торги на валютном рынке в среду прошли в противостоянии курсовых интересов крупных покупателей и продавцов и закрытии текущих операций большинством клиентов. В итоге — боевая ничья. За день доллар с утренних 26,26/26,28 подешевел всего лишь на 0,5 копейки до 26,255/26,275 гривен, а курс евро тоже почти не изменился, и к концу дня евровалютой торговали в пределах 30,3980/30,4211 гривен.
День прошел достаточно спокойно, но НБУ все же утром выходил с покупкой стандартных $ 5 млн по цене не выше 26,26 гривен, а затем ушел с рынка и больше не появлялся.
Благодаря разнице во времени и уже закрытию украинского межбанка — наш рынок избежит существенной турбулентности, которая неизбежно будет около 18 часов по Гринвичу, когда ФРС США может объявить о начале сокращения программы QE, что как следствие — может спровоцировать снижение рискованных активов по миру и реакцию как пары евро/доллар, так и цен на драгметаллы. Весь мир ждет решения ФРС и все финансовые рынки к вечеру начнет лихорадить, но Украина по факту завтра лишь только почувствует отголоски происходящего в виде изменений курса евро, доллара и рубля относительно гривны, а затем и ситуации на всех рынках капиталов.
Ход торгов:
С утренних 26,26/26,28 гривен доллар на 11:00 просел до 26,235/26,255 и затем находился в этих пределах почти до конца обеда. Нацбанк ближе к 10:30 вышел с покупкой $ 5 млн по цене не выше 26,26 гривен, выкупил эту сумму и затем быстро ушел.
После ухода Нацбанка часть крупных игроков и спекулянтов периодически пыталась «качнуть» курс, но это не приводило к существенному результату.
К 15 часам доллар подешевел до 26,23/26,25 гривен, но затем также быстро вернулся к уровню 26,25/26,27 к 16:00 и к отметке 26,255/26,275 к концу сессии.
Главные события 3 ноября на валютном рынке:
Доллар в среду подешевел на 0,5 копеек с утренних 26,26/26,28 до 26,255/26,275 гривен к концу сессии.
Нацбанк на рынок сегодня выходил лишь с покупкой $ 5 млн по цене не выше 26,26 гривен и в дальнейшем участия в торгах не принимал.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,2463 гривен, а официальный курс на 4 ноября 2021 года установлен на уровне 26,2431 гривен за доллар.
news.finance.ua
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