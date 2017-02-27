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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:29
турбулентности, которая неизбежно будет около 18 часов по Гринвичу,
После 20.00 надо запрыгивать в доллар, да?)
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Hotab
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Додано: Сер 03 лис, 2021 18:35
Hotab написав:
После 20.00 надо запрыгивать в доллар, да?)
Всё будет зависеть от решения ФРС США. Ожидается, что ФРС объявит о старте сворачивания QE, так что я бы порекомендовал пристегнуть ремни.
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