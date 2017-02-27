Додано: Сер 03 лис, 2021 19:14

UA написав: Какие последствия начала сворачивания QE?

S&P 500 упадет в два раза?

Золото по 700?

Коррекция на 20% вызовет волну банкротств.

Оно ФРС надо?

Бесконечное QE выглядит более логичным вариантом. Какие последствия начала сворачивания QE?S&P 500 упадет в два раза?Золото по 700?Коррекция на 20% вызовет волну банкротств.Оно ФРС надо?Бесконечное QE выглядит более логичным вариантом.

Инфляция обесценивает доходы американцев. Но главный вопрос - в пользу кого? Американского бизнеса? Нет, заморских сырьев магнатов. А оно дяде Сэму надо? Внимательно посмотрите, кто основные бенефициары ценового ралли. Инфляция коммодитис и товаров промежуточного потребления в разы опережает потребительскую. Это значит, что чем выше передел, чем ниже (а не выше) прибыль. Такое положение дел обесценивает преимущества развитой экономики с ее наукой и образованием в пользу третьих стран с их сырьевым статусом и невысокой капиталоемкостью.В дополнение, высокая инфляция уводит реальную доходность трежерей в отрицательную зону, что не стимулирует их покупку и резервирование. А американский долг, как всем хорошо известно - главный продукт мирового импорта.Что до последствий тейперинга для самих США - судя по опыту 2011-го и 2015-го, ничего криминального. В этот раз, вероятно, будет так жеPS: коррекция S&P500 даже на 40% не вызовет массовых банкротств - это его уровень в благополучном 2019-м. Проблемы в условиях обвала финансовых рынков будут за пределами США, откуда капитал и побежит домой - в наличный доллар, или трежеря