турбулентности, которая неизбежно будет около 18 часов по Гринвичу,
После 20.00 надо запрыгивать в доллар, да?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:29
После 20.00 надо запрыгивать в доллар, да?)
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:35
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:55
Какие последствия начала сворачивания QE?
S&P 500 упадет в два раза?
Золото по 700?
Коррекция на 20% вызовет волну банкротств.
Оно ФРС надо?
Бесконечное QE выглядит более логичным вариантом.
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:14
Инфляция обесценивает доходы американцев. Но главный вопрос - в пользу кого? Американского бизнеса? Нет, заморских сырьев магнатов. А оно дяде Сэму надо? Внимательно посмотрите, кто основные бенефициары ценового ралли. Инфляция коммодитис и товаров промежуточного потребления в разы опережает потребительскую. Это значит, что чем выше передел, чем ниже (а не выше) прибыль. Такое положение дел обесценивает преимущества развитой экономики с ее наукой и образованием в пользу третьих стран с их сырьевым статусом и невысокой капиталоемкостью.
В дополнение, высокая инфляция уводит реальную доходность трежерей в отрицательную зону, что не стимулирует их покупку и резервирование. А американский долг, как всем хорошо известно - главный продукт мирового импорта.
Что до последствий тейперинга для самих США - судя по опыту 2011-го и 2015-го, ничего криминального. В этот раз, вероятно, будет так же
PS: коррекция S&P500 даже на 40% не вызовет массовых банкротств - это его уровень в благополучном 2019-м. Проблемы в условиях обвала финансовых рынков будут за пределами США, откуда капитал и побежит домой - в наличный доллар, или трежеря
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:04
FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), тейперинг начинается с ноября в объемах по -5 млрд/мес в ипотечных закладных и по -10 млрд/мес в трежерях
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:08
що за дивний графік, в головних депозитних банках ставки далі падають
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