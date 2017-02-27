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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8444844584468447

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 152
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
27%
41
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:29

турбулентности, которая неизбежно будет около 18 часов по Гринвичу,

После 20.00 надо запрыгивать в доллар, да?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:35

  Hotab написав:После 20.00 надо запрыгивать в доллар, да?)

Всё будет зависеть от решения ФРС США. Ожидается, что ФРС объявит о старте сворачивания QE, так что я бы порекомендовал пристегнуть ремни. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:55

  Striker написав:
  Hotab написав:После 20.00 надо запрыгивать в доллар, да?)

Всё будет зависеть от решения ФРС США. Ожидается, что ФРС объявит о старте сворачивания QE, так что я бы порекомендовал пристегнуть ремни. :)

Какие последствия начала сворачивания QE?
S&P 500 упадет в два раза?
Золото по 700?
Коррекция на 20% вызовет волну банкротств.
Оно ФРС надо?
Бесконечное QE выглядит более логичным вариантом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:14

  UA написав:Какие последствия начала сворачивания QE?
S&P 500 упадет в два раза?
Золото по 700?
Коррекция на 20% вызовет волну банкротств.
Оно ФРС надо?
Бесконечное QE выглядит более логичным вариантом.


Инфляция обесценивает доходы американцев. Но главный вопрос - в пользу кого? Американского бизнеса? Нет, заморских сырьев магнатов. А оно дяде Сэму надо? Внимательно посмотрите, кто основные бенефициары ценового ралли. Инфляция коммодитис и товаров промежуточного потребления в разы опережает потребительскую. Это значит, что чем выше передел, чем ниже (а не выше) прибыль. Такое положение дел обесценивает преимущества развитой экономики с ее наукой и образованием в пользу третьих стран с их сырьевым статусом и невысокой капиталоемкостью.

В дополнение, высокая инфляция уводит реальную доходность трежерей в отрицательную зону, что не стимулирует их покупку и резервирование. А американский долг, как всем хорошо известно - главный продукт мирового импорта.

Что до последствий тейперинга для самих США - судя по опыту 2011-го и 2015-го, ничего криминального. В этот раз, вероятно, будет так же

Зображення

PS: коррекция S&P500 даже на 40% не вызовет массовых банкротств - это его уровень в благополучном 2019-м. Проблемы в условиях обвала финансовых рынков будут за пределами США, откуда капитал и побежит домой - в наличный доллар, или трежеря
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:04

FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), тейперинг начинается с ноября в объемах по -5 млрд/мес в ипотечных закладных и по -10 млрд/мес в трежерях
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:08

  zРадио написав:Ставки по депозитам растут - первый раз за 2 года. Впрочем, реальная доходность с учетом 11%-ной инфляции продолжает оставаться отрицательной, что стимулирует потребление, а не накопление...

Зображення

PS: информация о раздумьях об объявлении дефолта - фейк. В наших условиях дефолт может быть лишь вынужденным, и предпосылок сейчас к этому нет


що за дивний графік, в головних депозитних банках ставки далі падають
https://index.minfin.com.ua/ua/banks/deposit/private/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:29

  greenozon написав:що за дивний графік, в головних депозитних банках ставки далі падають
https://index.minfin.com.ua/ua/banks/deposit/private/


Это данные https://www.prostobank.ua/depozity

Но их подтверждает и НБУ
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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Панове, а що трапилось? Чому впали оберти? Це ж важливо. Експорт не продає бо йому не треба, а імпорт очікує дешевше?

В експортнній логістиці зерна стався треш
https://www.railinsider.com.ua/stavky-n ... lyacziyam/
з підняттям ставок оренди напіввагонів до рекордних 6 тис. грн
через сходження вагонів на головному ході УЗ
https://www.railinsider.com.ua/na-zhyto ... y-z-kolij/
Через це експорт зерна і не тільки суттєво загальмував на кілька днів.
За тиждень всі наслідки минуть.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:16

  zРадио написав:FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), тейперинг начинается с ноября в объемах по -5 млрд/мес в ипотечных закладных и по -10 млрд/мес в трежерях

Это они продавать с баланса начнут или просто уменьшат покупки на 5 и 10 млрд?
Совсем не покупать трежеря нельзя.
Всё немедленно ибанется.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:27

  flyman написав:як тобі "енергитичний тигр", який "годуватиме Німеччину електриком":
  change_pm написав:"2 листопада від 14:00 у межах договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 МВт", — йдеться в повідомленні.

Білоруське Міненерго запевняє, що постачання здійснюються на запит української сторони. Про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) у цьому випадку не йдеться.

и зачем это суда тянуть - это больше про энергетику.
в целом мощностей для генерации хватает. просто она
а) угольная, то есть грязная
б) из-за фокусов Китая с углем сейчас напряженка
Shaman
 
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