UA написав:Какие последствия начала сворачивания QE? S&P 500 упадет в два раза? Золото по 700? Коррекция на 20% вызовет волну банкротств. Оно ФРС надо? Бесконечное QE выглядит более логичным вариантом.
Инфляция обесценивает доходы американцев. Но главный вопрос - в пользу кого? Американского бизнеса? Нет, заморских сырьев магнатов. А оно дяде Сэму надо? Внимательно посмотрите, кто основные бенефициары ценового ралли. Инфляция коммодитис и товаров промежуточного потребления в разы опережает потребительскую. Это значит, что чем выше передел, чем ниже (а не выше) прибыль. Такое положение дел обесценивает преимущества развитой экономики с ее наукой и образованием в пользу третьих стран с их сырьевым статусом и невысокой капиталоемкостью.
В дополнение, высокая инфляция уводит реальную доходность трежерей в отрицательную зону, что не стимулирует их покупку и резервирование. А американский долг, как всем хорошо известно - главный продукт мирового импорта.
Что до последствий тейперинга для самих США - судя по опыту 2011-го и 2015-го, ничего криминального. В этот раз, вероятно, будет так же
PS: коррекция S&P500 даже на 40% не вызовет массовых банкротств - это его уровень в благополучном 2019-м. Проблемы в условиях обвала финансовых рынков будут за пределами США, откуда капитал и побежит домой - в наличный доллар, или трежеря
zРадио написав:Ставки по депозитам растут - первый раз за 2 года. Впрочем, реальная доходность с учетом 11%-ной инфляции продолжает оставаться отрицательной, что стимулирует потребление, а не накопление...
PS: информация о раздумьях об объявлении дефолта - фейк. В наших условиях дефолт может быть лишь вынужденным, и предпосылок сейчас к этому нет
flyman написав:як тобі "енергитичний тигр", який "годуватиме Німеччину електриком":
change_pm написав:"2 листопада від 14:00 у межах договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії до енергосистеми України потужністю 500 МВт", — йдеться в повідомленні.
Білоруське Міненерго запевняє, що постачання здійснюються на запит української сторони. Про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) у цьому випадку не йдеться.
и зачем это суда тянуть - это больше про энергетику. в целом мощностей для генерации хватает. просто она а) угольная, то есть грязная б) из-за фокусов Китая с углем сейчас напряженка