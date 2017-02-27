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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8445844684478448

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 152
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
27%
41
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 21:59

  somilitark написав:
  flyman написав:
  somilitark написав:Вже не знають як збудити попит пересічного на валюту, вже дістали із шафи казки про дефолт, тільки би пересічний взяв ноги у руки і поскакав в обмінник, не вмикаючи голову.
Ситуація зараз прогнозована і контрольована, навіщо навіть балачки про дефолт?
Треба віддати 13 ярдів у.о. за 2 наступних роки, але в нас тільки резервів 28, думаю без питань перекредитуються і точно з боку боргів не буде тиску на валютний ринок.
Я гадаю що цей вкид має тільки одну мету, дьорнути пересічних на слабо і хоч якось стримати ревальвацію, ну не хочуть беніани курс 26 і нижче, вони то бачать реальну картину, на носі весна, посівна, сезонний тиск на валюту, скоріш за все рух у бік 25 неминучий, ось і кричать: альо, олені, перелякані хутчіш в обмінку, бо щось налетить на земну вісь((

По курсу, 20-ті числа почались раніше прогнозованого, курс почав провалюватись завчасно, але нічого не поробиш, зараз ера гривні.

якщо буде тепла зима (а я думаю, що скоріше так і буде, так як "глобальне потепління", зміна клімату і бла-бла-бла, хоча насправді відходим від мінільодовикового періоду середньовіччя і йдем "до норми"), то за курс можна не переживати, хіба ще під ялинку уряд роздасть 100...200 ярдів витрат.
Поживем побачим.

Я вже розумію, що це все казки і провокації про сотні ярдів недовиконаного бюджета.
Станом за 10 місяців недовиконано 7.3% від загального фонду, скільки це в грошах?
60 чи 70 ярдів?
Тим паче постійно кожен рік бюджет не виконуть мінімум на 5%, постійно туди запхають якісь видатки які і не збираються виконувати, для чого це робиться, не відомо, можливо якісь махінації, або щось малюють для МВФ і інших кредиторів.
Так що 70 ярдів зайвих витрат під ялинку, а скоріш за все це буде максимум 30-40, то просто дрібниці життя, заробітчани і програмісти навіть не помітять цей укус комарика.
Ось такі новини друзі, фундамент для гривні чудовий, ракету чекати зараз може тільки хвора або дійсно дуже віруюча людина.🤟

а другие понимают, что Вы очень агрессивно продавливаете свою повестку.

давайте не какими-то условными % будет оперировать, а конкретными цифрами
сводный бюджет 2021
доходы план 2021 - 1 490 млрд, факт 9 мес 2021 - 1 180 млрд. динамика даже опережает
расходы план 2021 - 1 787 млрд, факт 9 мес 2021 - 1 174 млрд (согласно доходов). сколько выполнение расходной части? - 65%. отставание в % и немного - 10%, а вот в деньгах - 180 млрд.

вопрос со * - успеет ли правительство взять в долг 200 млрд за два месяца? и у кого и как?

если с чем-то не согласны - на циферках покажите плиз ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:05

  UA написав:
  zРадио написав:FOMC: ставка без изменений (0-0,25%), тейперинг начинается с ноября в объемах по -5 млрд/мес в ипотечных закладных и по -10 млрд/мес в трежерях

Это они продавать с баланса начнут или просто уменьшат покупки на 5 и 10 млрд?
Совсем не покупать трежеря нельзя.
Всё немедленно ибанется.


Да, резких движений ФРС не делает - речь о снижении объемов выкупа на 15 млрд в мес, начиная со 120. Ноябрь, скажем так - начало конца QE :) А завершение - это обнуление выкупа, что случится, соответственно, через 120 / 15 = 8 месяцев. Этот процесс и называется тейперингом
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 03 лис, 2021 22:07, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:и зачем это суда тянуть - это больше про энергетику.
в целом мощностей для генерации хватает. просто она
а) угольная, то есть грязная
б) из-за фокусов Китая с углем сейчас напряженка

Потужностей вистачає, але вугілля немає. Ось і вся логіка.
За даними Міністерства енергетики, станом на 21 жовтня 2021 року на складах ТЕС та ТЕЦ знаходиться майже 593 000 тонн вугілля. Це у 4,5 рази менше, ніж за планом, затвердженим Міненерго – обов'язковим для виконання графіком накопичення вугілля на складах до зими.
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245591092
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:16

чтобы скучно небыло

Суд прийняв рішення про незаконність процедури націоналізації "Приватбанку"
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:19

  edvardd написав:Суд прийняв рішення про незаконність процедури націоналізації "Приватбанку"

У тебя опять приступ альтернативной реальности ?

Ноябрь месяц 2021, хочу спросить.
Как там США поживают ? Когда уже США прекратять своё существование ? 2 месяца отсталось

Но по факту, имеем только твоё трындёж
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:41

  Shaman написав:а другие понимают, что Вы очень агрессивно продавливаете свою повестку.

давайте не какими-то условными % будет оперировать, а конкретными цифрами
сводный бюджет 2021
доходы план 2021 - 1 490 млрд, факт 9 мес 2021 - 1 180 млрд. динамика даже опережает
расходы план 2021 - 1 787 млрд, факт 9 мес 2021 - 1 174 млрд (согласно доходов). сколько выполнение расходной части? - 65%. отставание в % и немного - 10%, а вот в деньгах - 180 млрд.

вопрос со * - успеет ли правительство взять в долг 200 млрд за два месяца? и у кого и как?

если с чем-то не согласны - на циферках покажите плиз ;)


Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы госбюджета на 2021-й предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн.
Це з сайта президента, чи в вас якась паралельна реальність?
п.с. навіть доходи 22 меньше(((
В мене пару повідомлень за тиждень, в деякіх персонажів 10 за день, хто там що вам продавлює? :evil:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:42

  edvardd написав:Суд прийняв рішення про незаконність процедури націоналізації "Приватбанку"

Скупайтесь глупцы - время есть до открытия МБ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 22:46

  Zebra написав:
  edvardd написав:Суд прийняв рішення про незаконність процедури націоналізації "Приватбанку"

Скупайтесь глупцы - время есть до открытия МБ.

Пох
Нам кредит мвф больше не нужен.
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