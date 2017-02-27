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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лис, 2021 00:29
Сибарит написав:
Доллар отреагировал на новость падением:
Да, тоже обратил на это внимание. Фондовый рынок и евро растут (а нефть - падает, но, возможно, это перед завтрашним заседанием ОПЕК). Значит рынки ожидали более активных действий по количественному сжатию, что не оправдалось. Типа уже "запрайсили". Но на самом деле не запрайсили, а посчитали, что запрайсили ) Fear and greed index близок к максимумам (уровень extreme greed), эйфория зашкаливает. Отрезвление будет происходить, ИМХО, либо по мере фактического уменьшения предложения денег, либо по факту одномоментного закрытия позиций кем-то очень крупным - черный [день недели]
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