|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лис, 2021 00:29
Сибарит написав:
Доллар отреагировал на новость падением:
Да, тоже обратил на это внимание. Фондовый рынок и евро растут (а нефть - падает, но, возможно, это перед завтрашним заседанием ОПЕК). Значит рынки ожидали более активных действий по количественному сжатию, что не оправдалось. Типа уже "запрайсили". Но на самом деле не запрайсили, а посчитали, что запрайсили ) Fear and greed index близок к максимумам (уровень extreme greed), эйфория зашкаливает. Отрезвление будет происходить, ИМХО, либо по мере фактического уменьшения предложения денег, либо по факту одномоментного закрытия позиций кем-то очень крупным - черный [день недели]
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11518
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2686 раз.
- Подякували: 5881 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Чет 04 лис, 2021 08:45
zРадио написав: Сибарит написав:
Доллар отреагировал на новость падением:
Да, тоже обратил на это внимание. Фондовый рынок и евро растут (а нефть - падает, но, возможно, это перед завтрашним заседанием ОПЕК). Значит рынки ожидали более активных действий по количественному сжатию, что не оправдалось. Типа уже "запрайсили". Но на самом деле не запрайсили, а посчитали, что запрайсили ) Fear and greed index близок к максимумам (уровень extreme greed), эйфория зашкаливает. Отрезвление будет происходить, ИМХО, либо по мере фактического уменьшения предложения денег, либо по факту одномоментного закрытия позиций кем-то очень крупным - черный [день недели]
врач прописав наріку зменшувати дозу, по каплі в місяць ...
мягке помякшення монетарного помякшення.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26478
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1290 раз.
- Подякували: 2103 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:01
Найнижче, що бачив в обмінках, їдучи на роботу - 26,20/26,32
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©👁️👁️
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:03
Striker написав: Hotab написав:
После 20.00 надо запрыгивать в доллар, да?)
Всё будет зависеть от решения ФРС США. Ожидается, что ФРС объявит о старте сворачивания QE, так что я бы порекомендовал пристегнуть ремни.
Да уж, болтануло неслабо)))
-
funky77
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 19.03.14
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:05
Успіх написав:
Найнижче, що бачив в обмінках, їдучи на роботу - 26,20/26,32
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©👁️👁️
а у нас так
26.26-26.28/26.33-26.35
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11423
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 4201 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:09
edvardd написав:
Суд прийняв рішення про незаконність процедури націоналізації "Приватбанку"
можна якісь посилання чи навіть краще оригінал судової постанови?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11955
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 лис, 2021 09:14
Продолжил традицию покупать каждую новую порцию дешевле предыдущей, и ночью купил по .30 . Почти всегда после этого шли вниз, посмотрим)). Но ночью доллар отыграл вечернее падение.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5293
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1472 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28341
|12994539
|
|
|7827
|12019228
|
Сер 03 лис, 2021 19:36
ЛОБ
|
|1231
|3323130
|
Суб 30 жов, 2021 14:50
Успіх
|