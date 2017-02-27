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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8446844784488449

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 152
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
27%
41
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 00:29

  Сибарит написав:Доллар отреагировал на новость падением:


Да, тоже обратил на это внимание. Фондовый рынок и евро растут (а нефть - падает, но, возможно, это перед завтрашним заседанием ОПЕК). Значит рынки ожидали более активных действий по количественному сжатию, что не оправдалось. Типа уже "запрайсили". Но на самом деле не запрайсили, а посчитали, что запрайсили ) Fear and greed index близок к максимумам (уровень extreme greed), эйфория зашкаливает. Отрезвление будет происходить, ИМХО, либо по мере фактического уменьшения предложения денег, либо по факту одномоментного закрытия позиций кем-то очень крупным - черный [день недели]
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 08:45

  zРадио написав:
  Сибарит написав:Доллар отреагировал на новость падением:


Да, тоже обратил на это внимание. Фондовый рынок и евро растут (а нефть - падает, но, возможно, это перед завтрашним заседанием ОПЕК). Значит рынки ожидали более активных действий по количественному сжатию, что не оправдалось. Типа уже "запрайсили". Но на самом деле не запрайсили, а посчитали, что запрайсили ) Fear and greed index близок к максимумам (уровень extreme greed), эйфория зашкаливает. Отрезвление будет происходить, ИМХО, либо по мере фактического уменьшения предложения денег, либо по факту одномоментного закрытия позиций кем-то очень крупным - черный [день недели]

врач прописав наріку зменшувати дозу, по каплі в місяць ...
мягке помякшення монетарного помякшення.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Найнижче, що бачив в обмінках, їдучи на роботу - 26,20/26,32
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©👁️👁️
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Striker написав:
  Hotab написав:После 20.00 надо запрыгивать в доллар, да?)

Всё будет зависеть от решения ФРС США. Ожидается, что ФРС объявит о старте сворачивания QE, так что я бы порекомендовал пристегнуть ремни. :)
Да уж, болтануло неслабо)))
funky77
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:05

  Успіх написав:Найнижче, що бачив в обмінках, їдучи на роботу - 26,20/26,32
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©👁️👁️

а у нас так
26.26-26.28/26.33-26.35
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:09

  edvardd написав:Суд прийняв рішення про незаконність процедури націоналізації "Приватбанку"


можна якісь посилання чи навіть краще оригінал судової постанови?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 09:14

Продолжил традицию покупать каждую новую порцию дешевле предыдущей, и ночью купил по .30 . Почти всегда после этого шли вниз, посмотрим)). Но ночью доллар отыграл вечернее падение.
Hotab
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