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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8448844984508451>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 152
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
27%
41
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:44

  funky77 написав:Да уж, болтануло неслабо)))

DXY вверх, EUR/USD вниз, а у нас своя свадьба)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цитрин написав:
  funky77 написав:Прикольное занятие - месяцами покупать дешевеющий актив, когда вокруг всё дорожает))))


все зависит от того, на каком этапе ниспадающего тренда начать покупать перед разворотом
Вы видите какие-то признаки близкого разворота?
funky77
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:52

  funky77 написав:Прикольное занятие - месяцами покупать дешевеющий актив, когда вокруг всё дорожает))))

Це старовіри, така досить важка форма секти рокетчиків, нікому не вірять, навіть самим собі))
Добрий ранок усім!
Нічого нового, міжбанк заспокоює, рух у бік 26.20, але НБУ робить усе, щоб цей рух був повільний і малопомітний.
ФРС знову почало розповідати казки, що гідрант емісії вже відкритий лише на 100%, а не на 120, як зазвичай.
Ринок сприйняв це як звичайне кідалово, доллар почав падати, але старовіри продовжують збирати знецінені фантіки, їх церква святого доллара міцніша за усі приходи на світі, навіть коли бензин буде по 2 доллари, а короб сірників стане півдоллара, нічого їх не зрушить замислитися, віра це страшні речі, мозок вимикається.
По готівці, червони зони наступають, котирування готівки впритул поспішають до міжбанка.
Все за планом. Красотіща.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  funky77 написав:Прикольное занятие - месяцами покупать дешевеющий актив, когда вокруг всё дорожает))))

Дешевеющий актив покупается не для покупки дорожающего товара. А для перспективной покупки однажды подешевеющего товара.

  somilitark написав:доллар почав падати,

Можете показать?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 лис, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Продолжил традицию покупать каждую новую порцию дешевле предыдущей, и ночью купил по .30 . Почти всегда после этого шли вниз, посмотрим)). Но ночью доллар отыграл вечернее падение.

Віра
  somilitark написав:Це старовіри, така досить важка форма секти рокетчиків, нікому не вірять, навіть самим собі))
- знущання з почуттів віруючих )))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:47

  Hotab написав:
  somilitark написав:доллар почав падати,

Можете показать?

Я гадаю, що вас більше цікавить співвідношення гривня доллар, зараз міжбанк 26.19 купівля і 26.21 продаж, що вам ще показати?
Відпроситися з роботи і вибігти сфотографувати найближче табло обмінки?
Де саме у вас сумніви, чи ви зараз в літаку і вам нічого не видно, по приладам ідете?
Повірте мені на слово, доллар падає!
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:04

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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:доллар падає!

Чи гривня укріплюється по відношенню до всіх валют?
  somilitark написав:вас більше цікавить

Я у вас уточнив , що саме мене цікавить)).
Падає доллар до євро ,чи ні?
Не крутіть будь ласка п'ятою точкою.
Випереджаючи вашу мабуть дуже дотепну іронію, як я "влетів на курсі", скажу відразу "Мені важливіше купити і спати спокійно, хай навіть втративши 20 коп на 1$, аніж постійно моніторити , щоб не прогавити розворот,після якого зазвичай швидкість відскоку в рази випереджає поступове помірне укріплення гривні".
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 лис, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:11

  somilitark написав:ФРС знову почало розповідати казки, що гідрант емісії вже відкритий лише на 100%, а не на 120, як зазвичай.
Ринок сприйняв це як звичайне кідалово, доллар почав падати, але старовіри продовжують збирати знецінені фантіки, їх церква святого доллара міцніша за усі приходи на світі


Почему вы не допускаете, что рынок в массе своей груп? Тем более, нынешний рынок неопытных игроков, которым доступ к торговле открыли ИТ-платформы (робинхудеры, пэй-паловцы, реддиты и прочие мамкины инвесторы)? Но бог с ними - они хотя бы покупают то, что после коррекции снова дорожает. А какие шансы отыграться у холдера гривны, поймавшего девальвацию? Только не говорите, что это депозиты в дельта-банках, потому что компенсировать курсовые потери с 8 до 26 в "нормальных" банках до сих пор никому не удалось - для этого CAGR доходности должен быть >18% нетто (а брутто, соответственно, >20%)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:13

  funky77 написав:
Цитрин написав:
  funky77 написав:Прикольное занятие - месяцами покупать дешевеющий актив, когда вокруг всё дорожает))))


все зависит от того, на каком этапе ниспадающего тренда начать покупать перед разворотом
Вы видите какие-то признаки близкого разворота?

так уже почали у ФРС гомеопатію, це якби "знак зверху", хто зрячий - той зобачить
flyman
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