DXY вверх, EUR/USD вниз, а у нас своя свадьба)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:44
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:52
Це старовіри, така досить важка форма секти рокетчиків, нікому не вірять, навіть самим собі))
Добрий ранок усім!
Нічого нового, міжбанк заспокоює, рух у бік 26.20, але НБУ робить усе, щоб цей рух був повільний і малопомітний.
ФРС знову почало розповідати казки, що гідрант емісії вже відкритий лише на 100%, а не на 120, як зазвичай.
Ринок сприйняв це як звичайне кідалово, доллар почав падати, але старовіри продовжують збирати знецінені фантіки, їх церква святого доллара міцніша за усі приходи на світі, навіть коли бензин буде по 2 доллари, а короб сірників стане півдоллара, нічого їх не зрушить замислитися, віра це страшні речі, мозок вимикається.
По готівці, червони зони наступають, котирування готівки впритул поспішають до міжбанка.
Все за планом. Красотіща.
Додано: Чет 04 лис, 2021 10:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дешевеющий актив покупается не для покупки дорожающего товара. А для перспективной покупки однажды подешевеющего товара.
Можете показать?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 лис, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Віра
- знущання з почуттів віруючих )))
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:47
Я гадаю, що вас більше цікавить співвідношення гривня доллар, зараз міжбанк 26.19 купівля і 26.21 продаж, що вам ще показати?
Відпроситися з роботи і вибігти сфотографувати найближче табло обмінки?
Де саме у вас сумніви, чи ви зараз в літаку і вам нічого не видно, по приладам ідете?
Повірте мені на слово, доллар падає!
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:04
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чи гривня укріплюється по відношенню до всіх валют?
Я у вас уточнив , що саме мене цікавить)).
Падає доллар до євро ,чи ні?
Не крутіть будь ласка п'ятою точкою.
Випереджаючи вашу мабуть дуже дотепну іронію, як я "влетів на курсі", скажу відразу "Мені важливіше купити і спати спокійно, хай навіть втративши 20 коп на 1$, аніж постійно моніторити , щоб не прогавити розворот,після якого зазвичай швидкість відскоку в рази випереджає поступове помірне укріплення гривні".
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 лис, 2021 12:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:11
Почему вы не допускаете, что рынок в массе своей груп? Тем более, нынешний рынок неопытных игроков, которым доступ к торговле открыли ИТ-платформы (робинхудеры, пэй-паловцы, реддиты и прочие мамкины инвесторы)? Но бог с ними - они хотя бы покупают то, что после коррекции снова дорожает. А какие шансы отыграться у холдера гривны, поймавшего девальвацию? Только не говорите, что это депозиты в дельта-банках, потому что компенсировать курсовые потери с 8 до 26 в "нормальных" банках до сих пор никому не удалось - для этого CAGR доходности должен быть >18% нетто (а брутто, соответственно, >20%)
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:13
так уже почали у ФРС гомеопатію, це якби "знак зверху", хто зрячий - той зобачить
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