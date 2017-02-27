Додано: Чет 04 лис, 2021 12:15

Hotab написав: Дешевеющий актив покупается не для покупки дорожающего товара. А для перспективной покупки однажды подешевеющего товара. Дешевеющий актив покупается не для покупки дорожающего товара. А для перспективной покупки однажды подешевеющего товара.

Глубокая мысль. Особенно выделяется «перспективная покупка». Я так понял гривны, по курсу 28+. Но есть одно «но»: Вы видите горизонт этой перспективы? День? Неделя? Месяц? Вы считали, сколько Вы потеряли денег находясь в долларе в 2021 году? Или может Вы считали, сколько Вы заработаете на теоретической девальвации гривны? Эти показатели у Вас уравновешены? А если с такой стратегией Вы в ближайшее время из минуса не выйдете? А если я Вам скажу, что по моему мнению, Ваш убыток в ближайшее время будет только расти и есть вероятность, что всю предстоящую зиму Украина проведёт при среднем курсе 26,00 «+ -»? Экспортные ожидания хорошие, аграрии сработали отлично, гастарбайтеры возвращаются в Европу, мировая экономика оживает, правительство настроено на масштабное привлечение денег. Конечно всё может быть, но по логике перспективы такие.Толпа ждала разворота в августе, сентябре, октябре, лихорадочно скупая доллар и по 27,50 и по 27,00 и даже по 26 плюс. Потому что пастор секты сказал «будеттолькодорожать». Но в итоге, на сколько похудели их кошельки от таких «инвестиций»? Потери больше гривны на долларе, и это без учёта возможности пассивного дохода от размещения гривны на это время. И вот уже появляются перспективы потерь в две гривны на долларе.Управление деньгами – тонкое искусство. Знания на уровне «весной дешевеет, осенью дорожает» - лучший признак дилетанта. Для игры на валюте Вы должны оценивать множество факторов, начиная от перспектив экспорта и заканчивая интересами текущей финансовой политики государства. По всем признакам, в ближайшее время, уровень 26,00 не за горами и предпосылок к развороту я пока не наблюдаю. Может Вы мне их укажете?P.S. Если хотите подобным образом заработать, попробуйте сыграть в казино. Там у Вас, в отличие от валюты, шансов будет намного больше.