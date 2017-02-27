Hotab написав:Дешевеющий актив покупается не для покупки дорожающего товара. А для перспективной покупки однажды подешевеющего товара.
Глубокая мысль. Особенно выделяется «перспективная покупка». Я так понял гривны, по курсу 28+. Но есть одно «но»: Вы видите горизонт этой перспективы? День? Неделя? Месяц? Вы считали, сколько Вы потеряли денег находясь в долларе в 2021 году? Или может Вы считали, сколько Вы заработаете на теоретической девальвации гривны? Эти показатели у Вас уравновешены? А если с такой стратегией Вы в ближайшее время из минуса не выйдете? А если я Вам скажу, что по моему мнению, Ваш убыток в ближайшее время будет только расти и есть вероятность, что всю предстоящую зиму Украина проведёт при среднем курсе 26,00 «+ -»? Экспортные ожидания хорошие, аграрии сработали отлично, гастарбайтеры возвращаются в Европу, мировая экономика оживает, правительство настроено на масштабное привлечение денег. Конечно всё может быть, но по логике перспективы такие.
Толпа ждала разворота в августе, сентябре, октябре, лихорадочно скупая доллар и по 27,50 и по 27,00 и даже по 26 плюс. Потому что пастор секты сказал «будеттолькодорожать». Но в итоге, на сколько похудели их кошельки от таких «инвестиций»? Потери больше гривны на долларе, и это без учёта возможности пассивного дохода от размещения гривны на это время. И вот уже появляются перспективы потерь в две гривны на долларе.
Управление деньгами – тонкое искусство. Знания на уровне «весной дешевеет, осенью дорожает» - лучший признак дилетанта. Для игры на валюте Вы должны оценивать множество факторов, начиная от перспектив экспорта и заканчивая интересами текущей финансовой политики государства. По всем признакам, в ближайшее время, уровень 26,00 не за горами и предпосылок к развороту я пока не наблюдаю. Может Вы мне их укажете?
P.S. Если хотите подобным образом заработать, попробуйте сыграть в казино. Там у Вас, в отличие от валюты, шансов будет намного больше.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 04.11.2021.................26,199 Гривна укрепилась на 4.5 копейки.
МКГ*............7.3919............7.4144...........+0.3% Это очередной рекорд с начала лета.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. НБУ сразу после открытия выполнил план закупок. После утреннего кофе плавно, но уверенно двинулись вниз. За 1.5 часа без остановки опустились на 5 копеек, после чего появились намеки на стабилизацию. Можно осторожно предположить появление НБУ. Сведений об этом пока не поступало, но уже пора. В мире доллар, резко обвалившийся вчера вечером, посреди ночи уверенно пошел в рост, отыграл падение и обновил максимум ноября. Гривна укрепляется относительно выросшего доллара. Справочный курс встретили котировками 26.1750 - 26.1950, что на 5 копеек ниже открытия.
НБУ вчера купил плановые 5 млн. Остатки на коррсчетах немного увеличились. Весьма серьезное сокращение объема суточных сертификатов было почти полностью компенсировано не менее существенным перетоком в казначейство (оплата за облигации). Остальные факторы рояли не сыграли.
Во вторник объем МБ вырос с 316.4 до 444.9 млн. Чистый спрос составил около 440 млн. Клиентские обороты также немного увеличились и полностью уравновесились. Влияние форвардных сделок на этот баланс было минимальным.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Чи гривня укріплюється по відношенню до всіх валют?
somilitark написав:вас більше цікавить
Я у вас уточнив , що саме мене цікавить)). Падає доллар до євро ,чи ні? Не крутіть будь ласка п'ятою точкою. Випереджаючи вашу мабуть дуже дотепну іронію, як я "влетів на курсі", скажу відразу "Мені важливіше купити і спати спокійно, хай навіть втративши 20 коп на 1$, аніж постійно моніторити , щоб не прогавити розворот,після якого зазвичай швидкість відскоку в рази випереджає поступове помірне укріплення гривні".
Я повинен був допетрати, що ви хотіли прирівняти падаючий до всього доллар саме до євро? Мене наприклад більше нафта цікавить, там доллар почав летіти як завжди. Чи вам спокійніше, що саме євро втратив 30 центів до доллара і якщо би ви купили євро, то втратили до гривні ще більше? Така собі логіка, купувати і страждати, а потім думати, що дуже добре коли влетів на долларі, бо в іншій валюті було б ще більше. За рік пролетіли більше двох гривень вниз по парі гривня доллар, 20 копійок тільки не разово, а в місяць, для гусарів це пилюка, я поняв все правильно? 8% це ніщо коли ти віруючий, круто, я так не можу, звик заробляти, а не втрачати))