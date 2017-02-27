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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8449845084518452

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 152
Менше 26,00
9%
13
26,00-26,50
27%
41
26,50-27,00
35%
53
27,00-27,50
16%
25
27,50-28,00
6%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:58

  somilitark написав:Як кажуть трейдери з досвідом, в нас виросло ціле покоління на постійно зростаючому ринку


"У нас" - это в смысле "у них" :wink: Вы же сами знаете, что у нас фондовый рынок и рынок недвижимости до сих пор далеки от уровней 2008-го

  somilitark написав:Я просто знаю, що ФРС постійно буде друкувати, він не допустить згортання станка, бо буде ще гірше, ще більше людей будуть голодати, ще більше буде війн, ще більше буде глобальних суперечок


Будет печатать постоянно - да. В условиях нынешней механики денег без этого никак. Но скорость эмиссии будет чередоваться, что будет предопределять периоды дешевого и дорогого доллара. Дорогой доллар валюты EM очень не любят и часто обесцениваются - при нем падают цены на сырье (основной продукт их экспорта) и растет стоимость кредитования (что стимулирует отток капитала)

  somilitark написав:Коли треба буде сказати коронне "геть із гривні", то не переймайтесь, я скажу


А точно не передержите? :)

PS: добрые люди визуализировали тейперинг для удобства:
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:01

  zРадио написав:PS: добрые люди визуализировали тейперинг для удобства:


так что, с ноября процесс уже получается пошел?
А как будут решать проблему дефолта отложенную на 3 декабря?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:13

  Цитрин написав:
  zРадио написав:PS: добрые люди визуализировали тейперинг для удобства:

А как будут решать проблему дефолта отложенную на 3 декабря?

Зеленский серьезно об этом думает. Борислав Береза. :mrgreen:
Игорь
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